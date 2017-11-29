Фото недели: Коворкинг-центр «Точка кипения» открылся в Томске

29 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томский коворкинг-центр «Точка кипения» открылся во вторник, он стал восьмым по счету в России, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Пространство „Точка кипения“ — не просто площадка для коллективной работы предпринимателей — это новые возможности для начинающих бизнесменов, для всех тех, у кого есть идеи и энергия, у кого горят глаза. Главный ресурс для бизнеса — талантливая молодежь, выпускники томских университетов», — сказал заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов, открывая коворкинг-центр.

Он напомнил, что в Томской области для развития экономики и малого бизнеса работают особая экономическая зона, промышленный парк, в скором времени предполагается открытие территории опережающего развития в Северске (город-спутник Томска).

«Важно, что „Точка кипения“ — это не региональный проект. Подлинную добавленную стоимость почувствуете, когда поймете, что это сеть из таких-де точек из других регионов, и вы можете полноценно пользоваться компетенциями таких же групп в других городах», — сказал директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив» Дмитрий Песков в ходе церемонии открытия.

По его словам, Томск всегда в числе первых регионов положительно реагировал на идеи Агентства стратегических инициатив.

«Сейчас „Точка кипения“ — это пространство совместной работы над будущим, как мы всегда шутим, это место, где гики, хипстеры и пацаны договариваются о будущем», — добавил Д.Песков.

Коворкинг-центр открылся в центре города в том же здании, где ранее разместились «Кванториум», музей естественных наук. Предполагается, что в новом центре представители бизнеса будут обсуждать и создавать проекты в сфере цифровых технологий, технологического искусства, поведенческого анализа, а также будут реализовываться государственные и предпринимательские инициативы.

Коворкинг-центры «Точка кипения» уже открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, Петрозаводске, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске.

Ранее сообщалось, что до конца 2017 года планируется открыть до 10 таких центров в разных регионах страны.

Фото: Вероника Белецкая

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