В томском Сквере студотрядов монтируют елку и строят ледовый городок (ФОТО)

30 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В минувший понедельник, 27 ноября, в томском Сквере студенческих отрядов начался монтаж новогодней 15,5-метровой ели. Параллельно с этим подрядчик администрации Кировского района начал подготовку ледового городка, посвященного сказке «Морозко», сообщает пресс-служба мэрии.

«Сквер студенческих отрядов, обустроенный в 2016 году, стал популярным местом отдыха для жителей не только Кировского района, но и всего города. Традиционно эта площадка не пустует и в зимнее время года, поэтому для этой территории был создан отдельный проект праздничной инфраструктуры», — прокомментировал мэр Иван Кляйн.

Этой зимой маленькие и взрослые томичи в Сквере студенческих отрядов смогут окунуться в любимую народную сказку. Томичи встретят таких выполненных изо льда персонажей как Морозко, Марфуша, Иван и Настенька, Баба-яга и ее помощники-живые деревья, старичок-боровичок. В сквере появятся две ледовые фотозоны: ступа злой волшебницы и сказочная повозка. Кроме того, в сквере установят две горки разных размеров — в виде волшебных саней и избушки Бабы-яги, ледовый лабиринт для малышей. Сегодня на площадку уже доставлен лед, подрядчик приступил к изготовлению первых скульптур.

Украшать ледовый город в темное время суток будет светодиодный фонтан, который установят на месте поющего, и праздничная иллюминация-бахрома на деревьях вдоль ул. Красноармейская. Посетители ледового городка смогут согреться горячим чаем и перекусить на новогодней ярмарке. Также на прилежащей к скверу территории перед Дворцом спорта откроется каток — вход на него будет бесплатным, коньки можно будет взять в прокат.

Добавим, на сегодня продолжается подготовка ледовых городков и установка елей во всех районах города. Новогодние деревья уже смонтированы по пер. Плеханова и у Центрального торгового дома (ул. Красноармейская, 44). Продолжается монтаж главной городской ели на площади Новособорная.

Завершить монтаж елки планируется до 1 декабря, ледового города — 16 декабря.

Фото: Вероника Белецкая

Тэги/темы: