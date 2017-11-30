Подготовка к празднику: на Ново-Соборной в Томске строят ледовый городок

30 ноября 2017

Накануне в Томске началось строительство главного ледового городка Томска на пл. Ново-Соборная.

Подготовка к его возведению традиционно началась заранее — в начале ноября подрядчик администрации Советского района Томска начал прочищать дорогу к озеру Боярскому, а затем и лёд на нем. В связи с теплой погодой, установившейся в Томске в ноябре, водоем, традиционно используемый для получения льда для разного рода скульптур и композиций, долго не замерзал до нужной кондиции.

Стандартная ширина ледяного блока, используемого в строительстве городков — от 20 до 30 сантиметров. Как только лед на озере дошел до нужного состояния его начали распиливать. Готовые блоки обязательно оставляют на хранение на день-два, чтобы они окрепли и не потрескались при транспортировке.

В среднем на главный ледовый городок Томска уходит от 200 до 400 блоков 1×2 метра (толщиной 20–30 см), в зависимости от концепции. В этом году городок посвящен Году экологии и связан с флорой и фауной Сибири.

— Концепцию предлагают районы, а потом все это на совещаниях, посвященных подготовке города к Новому году, выдаются рекомендации. Главный дизайнер города нам очень сильно помогает, с ним мы тоже сотрудничаем, в общем, здесь все принимают участие, — рассказала начальник отдела застройки и землепользования администрации Советского района Томска Светлана Жуковина.

Она также отметила, что городок на пл. Ново-Соборной из года в год стараются сделать более функциональным. На этот раз он будет кардинально отличаться от своего прошлогоднего предшественника. Помимо выполненных изо льда сибирских зверей, которые расположатся возле фонтана, в городке создадут масштабную детскую зону с двумя маленькими горками, ледовым лабиринтом и ледовой «ловушкой». Для взрослых здесь также подготовят две большие горки — деревянную трехскатную, выполненную в лучших традициях деревянного зодчества Томска, и ледовую.

Сейчас над созданием ледового городка трудятся около 20 человек. Параллельно с работами ведется и приемка. Предполагается, что ледовый городок полностью закончат к 15 декабря.

Также ледовые городки «Зимний сад», «Зимние пейзажи» и «Дивный град» появятся в Томске по адресам ул. Интернационалистов, 12 (территория лицей № 7), пр. Ленина, 217 и пр. Мира, 36. Тематика Года экологии сохранится: орнаменты с изображением растений и животных украсят цоколи елей и ледовые объекты.

В городке по ул. Интернационалистов для томичей появятся две ледовых горки, одна из которых предназначена для малышей, и ледовый лабиринт. Борта горок и стены лабиринтов оформят рельефы сибирских животных и растений — елей и кедров, деревья украсит новогодняя иллюминация.

Ледовый городок по пр. Ленина, 217 — проект, который выполняется в рамках частно-государственного партнерства. Взрослых и младших детей в этом городке ждут две ледовые горки и ледовая чаша-ловушка. Посетители смогут сфотографироваться с фигурами ледяных Деда Мороза и Снегурочки.

Подрядчики районных администраций уже приступили к работам на этих площадках. Открытие ледовых городков запланировано на 18 декабря.

Ледовый городок под названием «Дивный град» появится в Ленинском районе по пр. Мира, 36. Его центром городка станет ель, выполненная изо льда. Гости «Дивного града» смогут пройти лабиринт и попытаться выбраться из ледяной чаши, прокатиться с большой горки, на квадроциклах и собачьих упряжках. Инвесторы также планируют открыть каток с пунктом проката. На территории городка томичи встретят семейство снеговиков Морковкиных — фигуры из снега выполнят томские мастера. Открытие городка запланировано на 9 декабря.

Иван Кляйн мэр Томска Через несколько недель мы встретим новый, 2018 год. Администрация города,администрации районов готовят праздничные площадки, катки, горки и ледовые городки, которые скоро начнут свою работу. Центральной площадкой празднования Нового года по традиции станет площадь Ново-Соборная - здесь зажжется самая большая в городе новогодняя елка, световой фонтан, будет работать главный ледовый городок. Все это случится уже 16 декабря, и мы приглашаем всех томичей присоединится к празднику!

Строительство ледового городка на Ново-Соборной

Фото: Алина Колпакова

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