10 фактов о ледовых городках, которые вы могли не знать

11 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Афанасьева

Ледовые городки — несомненный подарок нашего климата. Благодаря суровой зиме, на улицах и площадях города на несколько месяцев вырастают волшебные замки, удивительные скульптуры и необычные деревья.

Мы собрали 10 любопытных фактов о ледовых городках, которые так любят в Томске.

1

Даже при комнатной температуре скульптура изо льда, высота которой превышает 50 см, сохранится в течение полного рабочего дня, а то и целых суток.

2

При отрицательных температурах ледяные композиции способны существовать практически вечно. Правда, для новогодних ледовых украшений вполне достаточно и двух-трех месяцев. Обычно убирают скульптуры после того, как начинает пригревать солнце — в оттепель ледяные фигуры оплывают и теряют вид за несколько дней. Как правило, городки в Томске стоят до середины марта, однако в случае холодной весны ледяные скульптуры могут простоять и дольше.

3

Лед для будущих горок, лабиринтов, зайчиков и медвежат обязательно должен быть чистым и прозрачным. Речной лед зачастую мутный и неровный, а потому добывать материал для будущих скульптур лучше всего на озерах. В Томске одним из поставщиков такого льда бывает озеро Боярское, расположенное недалеко от города.

4

В отсутствие резких и длительных перепадов температур лед в водоеме становится гораздо крепче.

5

Заготовка ледяных блоков — занятие тяжелое и опасное: режут специалисты лед с помощью бензопилы, стоя у самого края воды. Поэтому заниматься им лучше профессионально.

6

Толщина одного ледяного блока для ледовых городков обычно 20–25 см, а вот вес колеблется от 500 до 800 кг. В день удается добыть около 80 ледяных блоков. Себестоимость одного блока — более 1 000 рублей.

7

Для подсветки ледяных блоков могут использовать подсветку разных видов: стробоскопическая — позволяющая изменять цвет скульптуры; галогенная — закладывается в основание скульптуры; светодиодная — для мелких элементов.

8

Ледовые городки строят обычно команды, состоящие из монтажников и скульпторов. Единственный за Уралом художественный вуз, где готовят скульпторов, находится в Красноярске, поэтому очень часто ледовые городки в Сибири ставят именно красноярские команды. К тому же им принадлежит авторство монтажной технологии сооружений из ледяных блоков 2×1 м. В день бригада из 4-х человек может создать 2–3 одноблочные скульптуры.

9

При работе со льдом используют бензопилы, стамески и резцы — те же инструменты, что и резчики по дереву. Для скрепления ледяных блоков берут клей ПВА, смешанный с водой, так что блоки буквально «вмораживаются» друг в друга, увеличивая прочность сооружения.

10

После того, как городки разбирают, «отработанный» лед увозят: раньше его отправляли на Белое озеро, в этом году — на снегоотвалы.

Фото: Анна Афанасьева, Мария Аникина, Аттракцион

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