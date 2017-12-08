Urban Club в Томске: как создать сообщество, которому не все равно

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

В Томске исторически сложилось сообщество людей, которым не всё равно, в каком городе жить. Многим не всё равно до такой степени, что они готовы менять город к лучшему своими руками.

За последние годы инициативные горожане организовали, провели, приняли участие в целой серии интересных проектов, среди которых кроссрегиональный Том Сойер Фест, фестиваль городского озеленения «Лето в городе», open-air «Макушка лета». Со временем многим организаторам и участникам стало не хватать общей дискуссионно-проектной площадки, где городские активисты могли бы обсуждать проекты, искать ресурсы для их воплощения, знакомиться с единомышленниками.

И в результате осенью этого года томички Элеонора Игнатович и Елена Фаткулина придумали неформальный Клуб активных горожан “Urban Club”. Он позволил бы объединить заинтересованных людей между собой. Для начала,перезнакомить всех активных горожан и наладить в постоянном режиме обмен информацией и реагирование на важные для города темы, а потом перейти и к совместной проектной деятельности.

Первая встреча потенциальных членов клуба состоялась 29 ноября в пространстве коллективной работы «Точка кипения». На ней собравшиеся обсудили, нужен ли клуб городу, чем он будет заниматься и кто может принимать участие в его работе. Во встрече приняли участие депутат областной Думы Галина Немцева, декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников, городской активист Алексей Козявкин, ИТ-предприниматели Виктор Ширшин (Элекард) и Федор Скворцов (Aurigma), журналисты Ася Вострикова и Елена Тайлашева и другие.

Открыла дискуссию Елена Фаткулина, главный редактор «Томского Обзора» (Элеонора в этот момент получала диплом магистра городского управления и урбанистики Университета Глазго), задав вопрос: есть ли сегодня потребность в подобном сообществе?

— Несомненно, Томску нужно объединение адекватных активных горожан, - сказала Галина Немцева. - Вместе мы будем способны на многое. То же взаимодействие с властью: если она увидит, что какую-либо идею поддерживает или напротив, отторгает, много здравомыслящих и самостоятельных людей, от этого будет просто невозможно отмахнуться.

В процессе обсуждения участники встречи набросали пять возможных направлений деятельности клуба: дискуссионное, образовательное, коммуникационное, исследовательское и проектное.

Коммуникационная и дискуссионная функции помогут разным людям высказать свою точку зрения и постараться прийти к общему знаменателю. На них особо остановился Илья Мясников:

— Есть много разных позиций, с которых может рассматриваться развитие города. И каждый считает свою позицию единственно правильной, а несогласных с ней — “городскими сумасшедшими”. Условно говоря, есть позиция культурных охранителей, которые во главу угла ставят историческое наследие. Есть позиция реноваторов, которые хотели бы снести большую часть старых домов и застроить все заново. Есть «управдомовская» позиция: жители должны сами обустроить пространство вокруг своего жилья. Есть айтишники, которые хотели бы видеть смарт-сити, и так далее. Мне кажется, одна из задач (и она не такая уж простая), чтобы представители разных позиций смогли услышать друг друга и примерить на себя точку зрения оппонентов. Это поможет понять, какие проблемы на самом деле важны для города.

Образовательное направление очертил Алексей Козявкин:

— Городские проблемы много и горячо обсуждаются общественностью, в том числе в интернете. У меня иногда «уши вянут», когда люди начинают отстаивать давно устаревшие позиции, которые во всем мире признаны несостоятельными. Дело в том, что мы в развитии городов проходим сейчас те же этапы, которые уже миновал цивилизованный мир. Это и растущее число автомобилей, и необходимость сохранять историческое наследие без поддержки государства, и многое другое. Западные страны методом проб и ошибок выработали методы решения этих проблем. А мы, основываясь на их опыте, имеем возможность “проскочить” этап экспериментов. Urban Club может стать одним из каналов распространения мирового опыта.

Исследовательское направление поможет лучше понять реальные потребности горожан или их мнение по актуальным вопросам городской жизни. А проектное направление позволит участникам сообщества предлагать свои проекты городского благоустройства, обсуждать их, при желании включаться в их реализацию.

Первое конкретное “проектное” предложение поступило прямо на встрече - от режиссера Романа Дваладзе - подумать о дальнейшем использовании декораций, которые будут построены для съемок фильма «Дивизия». Довоенная сибирская деревня, окопы Великой Отечественной войны — все это может послужить основой для создания под Томском нового исторического парка, уверен Роман.

Шестидесяти минут, которые были отведены на отведены на сессию клуба активных горожан, в плотном графике открытия «Точки кипения», явно не хватило. Общение продолжилось позже в других пространствах зоны коллективной работы. Первую большую встречу желающих присоединиться к клубу горожан решили провести во второй половине декабря.

Своеобразный клуб активных горожан существует и в Иркутске. Опытом его работы на сессии поделилась Валентина Казимирёнок, начальник инвестиционного отдела АНО «Иркутские кварталы». Наше сообщество впервые сформировалось в 2011 году, когда праздновалось 350-летие Иркутска. Просто нам захотелось сделать подарок городу к его юбилею. Мы тогда создали видеопроект «Иркутск и иркутяне», где известные люди высказывали свои мысли о городе. В следующем году мы присоединились к всемирной акции Let’s do it — «Сделаем!». На улицы вышли примерно 4% от общего числа горожан и убрали 650 несанкционированных свалок! Потом было еще много инициатив и проектов. Сообщество городских активистов в Иркутске — это тоже что-то вроде клуба, где можно обсудить идеи и пути их воплощения. И это очень удобный формат.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Денис Титов

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