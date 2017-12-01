Афиша Томска.

Ожидаемые мероприятия декабря-2017

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2017 // Фото: pixabay.com/

Что ожидает нас в культурной жизни Томска в ноябре, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

Спектакли

Александр Михайлов будет исполнять наши любимые песни, читать самые проникновенные и прекрасные стихи А. С. Пушкина, С.Есенина, Н.Мельникова, В.Белого — великие произведения, живущие вне времени, поведает секреты со съёмочной площадки шедевров советского и российского кино «Любовь и голуби», «Змеелов», «Очарованный странник», «Благословите женщину», кадры из которых дополнят картину зрительских воспоминаний о блистательных ролях актёра.

Когда и где: 4 декабря в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 1500 рублей.

Аудитория: 12+.

Три маленькие пьесы, трагикомические истории, героями которых являются Он и Она. Потрепанный герой-любовник приходит поплакаться в жилетку к своей старинной подруге. Но ни Он, ни Она даже не предполагают, чем закончится эта встреча. Как и случайная встреча в баре нетрезвой питерской поэтессы, и кондитера из провинциального города Славска. Словом, жизнь полна сюрпризов…

Когда и где: 5 декабря в Театре драмы.

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 2200 рублей.

Аудитория: 16+.

В 1920 году крестьяне из сибирского села Верх-Жилино основали коммуну «Майское утро». Одним из ее руководителей был Адриан Митрофанович Топоров, он же работал учителем коммунарской школы. Кроме того, он организовывал для коммунаров регулярные читки русской и зарубежной литературы. Со временем Адриан Митрофанович стал записывать отзывы крестьян о прочитанных книгах. На основе материалов, собранных им, в 1930 году в Москве была издана книга «Крестьяне о писателях».

Сюжет этой постановки создала сама жизнь. В нем содержится много смешного и грустного, трагического и поэтического, но, главное, настоящего. Это попытка окунуться в реальную историю о том, как в глухой алтайской коммуне родился сюжет, уникальный не только для России, но и для всего мира.

Когда и где: 9 и 10 декабря в ТЮЗе.

Время и стоимость билетов: 18:00, 400 рублей.

Аудитория: 16+.

Главный режиссер театра на «Юго-Западе» Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку по роману Михаила Булгакова. Необычно, оригинально, блестяще. Такие эмоции переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. И действительно удачно продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене.

Когда и где: 14 декабря в ЦК ТГУ.

Время и стоимость билетов: 19:00, 600 — 2100 рублей.

Аудитория: 16+.

Новый спектакль «Театра на подушках» создан в лучших традициях стилистики Чуковского — история разворачивается на одном столе, на котором каждая тарелка, кастрюлька или вилка обретает свой яркий характер и голос благодаря стараниям трёх бабушек-рассказчиц, у каждой свой взгляд на историю грязнули Федоры, от которой однажды убежали все её вещи…

Когда и где: 20 декабря в театре «Скоморох».

Время и стоимость билетов: 11:00, 200 рублей.

Аудитория: 3+.

Спектакль «Зоки и Бада» это пособие для детей по воспитанию родителей. Сказка для детей, написанная Ириной и Леонидом Тюхтяевыми, рассказывает о небольших существах Зоки, любителях меда и проказниках, которых находит в банке из-под меда Бада и оставляет у себя жить.

Когда и где: с 23 по 30 декабря в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 12:00, 100 рублей.

АУДИТОРИЯ: 6+.

Концерты

Гостям предлагают погрузиться в атмосферу подготовки к светлому празднику Рождества Христова и прийти на концерт «Предрождественские встречи».

Будут звучать сочинения И. С. Баха на органе: Фантазия и фуга соль минор, знаменитая хоральная прелюдия «К тебе взываю, Господи», которую Тарковский использовал в «Солярисе», фрагменты из баховских кантат.

Когда и где: 2 декабря в Томской кирхе.

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 рублей.

Аудитория: 0+.

Шоу — это история о человеке, который не совсем похож на остальных. Его отвергло общество, потерявшее всякую индивидуальность или, может, он сам так решил — стать изгоем…

Заблудившегося в своих чувствах и вопросах бытия, его замечает путник. Путник, своими рассказами о Свете и Тьме, вселяет ему веру в себя (испытывая силу духа), в ближнего (срывая маски и обнажая суть), в человечность, которая ищет выход на свет…

Когда и где: 16 и 17 декабря в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 1500 рублей.

Аудитория: 6+.

«Звезды и Кресты» получился очень интересным и разноплановым, в нем есть боевики, мистические песни и классические тяжёлые баллады. Раскрыть все грани новых песен и проникнуться творчеством группы Кипелов в полной мере возможно только на «живых» выступлениях. Именно там зритель и артист чувствуют единую неразрывную связь друг с другом.

Когда и где: 6 декабря в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1400 — 3600 рублей.

Аудитория: 12+.

Томская филармония приглашает на новогодний вечер.

Участвуют:

Томский академический симфонический оркестр

Главный дирижер и художественный руководитель Ярослав Ткаленко

Ансамбль «Сибирские узоры»

Художественный руководитель Наталья Култышева

Солисты Филармонии

Ведущие вечера — Наталья Пелых и Андрей Лобанов

Когда и где: 28 декабря в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 500 — 1200 рублей.

Аудитория: 18+.

В органном зале слово Библии будет звучать в окружении прекрасной рождественской музыки из Европы и России (будет звучать орган, голоса, струнные, духовые инструменты) и — самое главное — «живых картин» песочной анимации, в которых история Рождества словно оживёт перед нами, и мы как будто перенесёмся на две тысячи лет назад — в те времена, когда Новое время только начиналось!

Когда и где: 24 декабря в органном Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 500 рублей.

Аудитория: 0+.

Кино

Триллер «Цепной пес»

Даже у самого верного дела возможны разные варианты завершения. Матерые преступники, пытаясь по наводке обчистить полицейский склад, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным…

В главных ролях: Джон Малкович, Антонио Бандерас, Эдриан Броуди, Рори Калкин, Ори Феффер, Александра Дину, Кристина Сеговиа, Оуэн Дэвис, Велизар Бинев, Кит Д. Эванс

Когда и где: с 7 декабря в Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Фантастический боевик «Звёздные войны: Последние джедаи»

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером?

Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.

В главных ролях: Дэйзи Ридли, Том Харди, Гвендолин Кристи, Билли Лурд, Энди Серкис, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Донал Глисон, Джозеф Гордон-Левитт, Адам Драйвер, Бенисио Дель Торо.

Когда и где: с 14 декабря в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакел.

Аудитория: 16+.

Фэнтезийный боевик «Джуманджи: Зов джунглей»

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж — в коротышку, модница и красавица Беттани — в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

В главных ролях: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Бобби Каннавале, Мисси Пайл, Джек Блэк, Кевин Харт, Мэрибет Монро, Риз Дэрби, Алекс Вулф, Ник Джонас.

Когда и где: с 21 декабря в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

Аудитория: 16+.

Мультфильм «Фердинанд»

Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде.

Фердинанду предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное — остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг…

В главных ролях: Кейт МакКиннон, Бобби Каннавале, Джон Сина, Дэвид Теннант, Джина Родригез, Даниэла Бобадилла, Мигель Анхель Сильвестре, Энтони Андерсон, Борис Коджо, Рауль Эспарза

Когда и где: с 21 декабря в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

Аудитория: 6+.

Спортивная драма «Движение вверх»

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).

В главных ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвэдж, Марат Башаров, Александра Ревенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гармаш, Джеймс Тратас.

Когда и где: с 28 декабря в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 6+.

Выставки

Это выставка рисунков и поделок детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Также будут представлены и работы родителей детей, у которых диагностирован аутизм. А некоторые участники выставки — взрослые люди, живущие с этим диагнозом.

Когда и где: до конца декабря в галерее «Орнамент».

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 0+.

Выставка уникальна тем, что посетители получают реальные эмоции от общения с редкими животными. Погладить, прикоснуться, покормить и сфотографироваться смогут все без исключения.

На выставке вас встретят: большие попугаи, летучая лисица, обезьяны, енот-полоскун, нильский крокодил, черепахи, четырехметровые питоны, удавы, хищные вараны, саламандры, пауки и многие другие.

Когда и где: до 17 декабря в ТЦ СМАЙЛ city.

Время и стоимость билетов: 10:00, 20:00, 250 — 300 рублей.

Аудитория: 0+.

Каждая работа Романа символически зашифрована, с помощью тайных и метафорических образов каждый зритель сможет по-своему прочесть замысел автора.

Когда и где: до 10 декабря в Художественном музее.

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.

Аудитория: 12+.

Юрий Алексеевич Васнецов — классик детской книжной иллюстрации, создал неповторимый художественный стиль, узнаваемый с первого взгляда.

Он выполнил иллюстрации и оформил книги В. Бианки, С. Маршака, К. Чуковского, Л.Толстого «Три медведя», П. Ершова «Конек-горбунок», и огромное количество народных сказок. По рисункам художника снимались мультфильмы. Ещё при жизни Васнецов признан классиком в области детской книги. Его любимым чтением до старости оставались сказки.

Когда и где: до 17 декабря в Художественном музее.

Стоимость билетов: 100 — 200 рублей.

Аудитория: 0+.

Общество

Впервые фестиваль проходит в течение трех дней. На фестивале будут представлены все экспериментальные формы молодого искусства: перформанс, современный танец, электронная и электронно-шумовая импровизация, все формы симультанного искусства, экспериментальный театр и поэзия. В этом году в фестивале примут участие более 20 исполнителей и коллабораций из Томска и городов Сибири.

Когда и где: 1, 2 и 3 декабря в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 18:00 — 21:00, 100 рублей.

Аудитория: 18+.

Осенью в музее появился ароматный «Дом с жар-птицами», который попал в Томскую книгу рекордов как самый большой пряничный домик.

Но пришло время прощаться… По этому случаю музей устраивает веселый детский праздник, на котором каждый желающий сможет унести домой частичку ароматной сладости. И это еще не всё!

Когда и где: 2 декабря в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 13:00, 200 рублей.

Аудитория: 0+.

Искусствовед Андрей Сарабьянов (Москва) прочитает лекцию о том, как развивались региональные школы авангарда в 1920-х годах. Выступление начнется коротким фильмом об истории русского искусства XX века и закончится авангардными произведениями 1900–1920-х годов в исполнении Московского ансамбля современной музыки. В программе концерта пьесы из балета С. Прокофьева «Стальной скок», пьесы Д. Шостаковича из оперы «Нос», пьесы Н. Рославца и А. Лурье. Взаимодо-полняемость визуального и музыкального контекстов позволит погрузиться в эпоху с большей глубиной.

Когда и где: 2 декабря в актовом зале ТГУ.

Время и стоимость билетов: 18:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Аудитория: 18+.

Хо-го, китайский самовар — это застольная традиция северного Китая. Неспешная беседа ведётся вокруг котла, в котором варятся мясо, грибы и хрустящие овощи. Хо-го — это ритуал, обеденная церемония, при которой каждый участник становится со-творцом своей трапезы.

Востоковед, аспирант кафедры востоковедения ТГУ Виталий Глинкин расскажет о разнообразнейших кулинарных традициях Китая и их эволюции от древних времён до наших дней. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо забронировать место в субботу 2 декабря до 22 часов вечера, тел. 23-22-80.

Когда и где: 3 декабря в кафе «Дыхание вока».

Время и стоимость билетов: 17:00, 600 рублей.

Аудитория: 10+.

На фестивале вас ждет множество мастер-классов, лекции, викторины, караоке с популярными песнями из аниме и фильмов, викторина и розыгрыш подарков в конце.

Когда и где: 3 декабря в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 14:00, 250 рублей.

Аудитория: 16+.

Свои лекции и показы швейцарский исследователь и куратор Музея электронных искусств (Базель) Борис Магрини посвятит экспериментам современных художников с компьютерными технологиями в контексте развития медиа-арта как одного из самых заметных направлений современного искусства. На примерах конкретных художественных и выставочных проектов будут рассмотрены различные кураторские стратегии работы c материалом медиа-искусства, а также представлены работы из коллекции Музея электронных искусств.

Когда и где: 1 и 2 декабря в СФ ГЦСИ.

Время и стоимость билетов: 18:30, вход свободный.

Аудитория: 18+.

Посетителям расскажут о том, как Томск встретил революционные события февраля 1917 г., о визуальной пропаганде 1940–1960-х гг. и политических идеалах советского человека. А еще гости узнают о судьбе русского литературного языка в переломную эпоху.

Когда и где: 5 и 14 декабря в ТГУ.

Время и стоимость билетов: 18:25, вход свободный.

Аудитория: 16+.

Вас ждут самые интересные мероприятия города: концерты, праздник «Ёлка-2018. Зажигай!», фестиваль туризма, дискотеки, экскурсии и другое.

Когда и где: все выходные декабря.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 0+.

С 8 по 17 декабря томичам представят современные европейские фильмы — от анимационных до документальных.

Когда и где: с 9 по 17 декабря в РК Fакел.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 18+.

Являешься фанатом комиксов? Геймер со стажем? Не можешь жить без аниме и манги? Живёшь косплеем? Любишь k-pop и все что с ним связано? Или, может, научная фантастика и фентези твой выбор? Всё, что относится к Geek культуре, ты можешь встретить на ярмарке!

Декабрьская ярмарка приготовила для тебя множество приятных сюрпризов и, как обычно, собрала все самое лучшее для тебя и твоих друзей!

Когда и где: 10 декабря о Дворце зрелищ и спорта.

Время и стоимость билетов: 12:00 — 18:00, вход свободный.

Аудитория: 6+.

На маркете каждый сможет приобрести подарок ручной работы, наиболее соответствующий его вкусам и запросам. Здесь вы найдете всё, что придется по душе: сувениры, предметы интерьера, мыло ручной работы, игрушки, украшения, блокноты, открытки и многое другое.

Когда и где: 16 и 17 декабря в Teatro.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 20:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Для маленьких томичей это возможность не только встречи с Дедом Морозом, но и счастливый случай побывать у него дома, посмотреть, как он живёт, послушать его истории и попить вместе с ним чай с сушками и вареньем. В резиденции Деда Мороза вы сможете встретиться с кукольными персонажами, вместе с ними погулять во дворе дома и сфотографироваться на снежном троне зимнего волшебника.

Когда и где: с 23 по 30 декабря в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 17:00, 300 рублей.

Аудитория: 6+.

В этом году будут бесплатные мастер-классы, рождественский квиз, киноклуб на английском языке, традиционная рукодельная ярмарка, глинтвейн и угощения.

Когда и где: 23 декабря в школе «Друзья».

Время и стоимость билетов: 12:00 — 19:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Вас ждёт большой двухдневный праздник с интересной программой, и добрым семейным настроением.

Когда и где: 23 и 24 декабря в Пространстве «Высоко» и Доме искусств.

Время: 11:00 — 19:00

Аудитория: 18+.

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