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Гид по городу.
Сувенирные лавки Томска

Что привезти на память из Томска?

Памятник Чехову в миниатюре, варенье из сосновой шишки, стильную футболку, деревянную фигурку осетра… А может, прямо со старинного почтамта отправить домой открытку, нарисованную местными художниками?

В нашем гиде по сувенирным лавкам Томска — места, где можно купить самые оригинальные и запоминающиеся подарки.

«Лавка подарков» Первого музея славянской мифологии

Музей расположен в тихом деревянном квартале далеко от главной площади города. При нем имеется отличная сувенирная лавка — одна из самых больших в Томске.

Так как музей специализируется на традиционной русской культуре, в «Лавке подарков» можно найти не только сувениры с томской символикой, но и гжельский фарфор, жостовские подносы, лаковую миниатюру, павловопосадские платки и авторские украшения со всей России.

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Новинки «Лавки подарков» регулярно выкладывают в музейном Инстаграме

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Адрес, телефон и сайт: ул. Загорная, 12, тел. 210–333, 527–950, slav-museum.ru.

Время работы: понедельник — суббота 10:00 до 19:00, воскресенье с 10:00 до 17:00.

Магазин «Сувениры»

Этот небольшой магазин — одна из старейших сувенирных лавочек Томска. Расположен в самом центре города, в здании гостиницы «Сибирь».

Здесь собраны все виды сувениров, которые ассоциируются с Сибирью и Томском: шкатулки из дерева и бересты, открытки и магниты с томскими видами, книги о городе. И, конечно, миниатюрные копии самых популярных среди туристов томских памятников — Чехову и счастью.

А нам особенно понравились деревянные карандашницы с изображением томских домиков.

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Адрес и телефон: проспект Ленина, 91, тел. 526–407.

Время работы: понедельник — суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье с 11:00 до 18:00.

Tommy Giftshop

Tommy Giftshop — это фирменный магазин сувениров, в котором вы найдете яркие и необычные подарки. Здесь есть все: кружки, открытки, футболки, подушки, сумки, конфеты — и каждое изделие обладает оригинальным и стильным дизайном. Например, чудесные деревянные фигурки осетров с ручной росписью.

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А чтобы сразу было видно, где вы побывали, можно приобрести обложку на паспорт или футболку из серии «Я из Томска».

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А еще здесь по-настоящему много красивых открыток с видами Томска. Почтамт — через дорогу, сразу можно и отправить.

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Из съедобных подарков представлены наборы сувенирного шоколада, разные таежные лакомства, чай в красивых подарочных упаковках. Можно приобрести готовый набор или попросить продавца собрать его специально для вас.

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Адрес и телефон: проспект Ленина, 54а, тел. 53-53-44; ул. Учебная, 48д, группа ВКонтакте.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Фирменный магазин «Сибирский кедр»

Но настоящий рай для любителей вкусной сибирской экзотики находится чуть ниже по проспекту Ленина, в магазине «Сибирский кедр». Здесь, наверное, есть все, что можно приготовить из кедровых орешков, клюквы, брусники и прочих даров тайги.

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Кедровое молочко и масло, вкуснейшие кедровые конфеты, ягодная пастила, мед, травяные сборы и иван-чай. Большинство представленных в магазине продуктов произведены в Томске, на местной фабрике «Сибирский кедр».

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Замечательно и то, что вся продукция красиво оформлена в экологичную упаковку. Такой подарок привезти не стыдно!

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Адрес и телефон: ул. Алексея Беленца, 9/1, тел. 22-61-62; пр-т Комсомольский, 13Б (ТРЦ «Изумрудный город»), тел. 22-51-71; Аэропорт «Томск».

Время работы: ежедневно с 08:00 до 21:00, с 10:00 до 22:00, с 06:00 до 19:00.

Лавка Светланы Павской в Краеведческом музее

Зайдя на экскурсию в местный Краеведческий музей, не пропустите атмосферную музейную лавку. Ее хозяйка Светлана Павская — обладательница одной из самых значительных коллекций натуральных камней в Сибири. Часть этой коллекции можно посмотреть в лавке. А также приобрести необычные бусы из натуральных камней, которые хозяйка делает сама.

Еще в лавке можно найти самые разнообразные произведения декоративно-прикладного искусства работы как томских мастеров, так и со всех уголков России.

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Адрес и телефон: проспект Ленина, 75, тел. 51-29-35.

Время работы: вторник — воскресенье с 10:00 до 18:00.

«Лавка старины»

Тем, кто любит сувениры с историей, рекомендуем заглянуть в магазин сувениров и антиквариата «Лавка старины». Это пожалуй, самый большой антикварный магазин Томска недалеко от центрального проспекта. Здесь собраны советские игрушки, столовое серебро, картины, марки, самовары, фарфоровые статуэтки, подсвечники и граммофоны. Даже старинная мебель и разнообразные напольные и настенные часы. И просто огромная коллекция пластинок! На память о Томске можно приобрести старые значки, открытки, конверты.

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Адрес, телефон и сайт: ул. Учебная, 8, 55-96-96.

Время работы: ежедневно с 08:00 до 21:00.

Галерея «Томская гостиная»

Здесь понравится тем, для кого лучший сувенир — это произведение искусства. «Томская гостиная» — это небольшая очень уютная галерея, которая располагается в самом начале проспекта Ленина, во дворе здания бывшей винной монополии.

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В экспозиции галереи — произведения известных томских и сибирских художников. Хозяйка гостиной Тамара Самойлис расскажет вам об искусстве и художниках, и вы за один поход можете познакомиться с художественной жизнью Томска.

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В качестве памятного сувенира можно приобрести живописные или графические произведения с видами города. Цены на произведения искусства разные, от пары тысяч до нескольких миллионов рублей.

Адрес и телефон: пр-т Ленина, 1 стр. 1, 8-903-950-82-01, группа Вконтакте

Время работы: понедельник-суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье с 11:00 до 16:00.

Магазин I’m siberian

С чем ассоциируется Сибирь у всего остального мира? Конечно, с морозом и бескрайними дикими просторами. Именно на это сделал ставку новокузнецкий бренд I’m siberian, магазинчик которого есть и в Томске, недалеко от железнодорожного вокзала.

В нем можно найти футболки, шапки и носки на сибирскую тематику, а также обложки на паспорт, чехлы для смартфона и другие полезные вещи.

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В том числе такие, какие не удалось встретить больше ни в одной сувенирной лавке Томска:

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Подобные подарки особенно порадуют зарубежных гостей города

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Адрес и телефон: ул. Елизаровых, 43, 8-913-881-29-69.

Время работы: понедельник — пятница с 12:00 до 20:00, суббота — воскресенье с 12:00 до 18:00.

Текст: Лукия Мурина, Катерина Кайгородова

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