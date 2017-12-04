Театральный обзор.

Какие спектакли стоит посмотреть в Томске в декабре

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

АВТОР Мария Симонова

Декабрь для театров обычно время «елочек», новогодних сказочных представлений. Новые постановки для детей в Томске появятся, да и взрослые тоже получат свой праздничный вечер — в последний день года.

Но только новогодними историями театральная жизнь в этом месяце не ограничится. Например, ТЮЗ представляет премьеру, несвязанную с праздниками, а в соседнем Новосибирске на «Рождественском фестивале» можно увидеть немало ярких современных российских постановок.

Томский областной театр юного зрителя

9 и 10 декабря, 18:00.

Премьера не связанного с новогодними сказками и праздничными комедиями спектакля для декабря редкость, но Томский ТЮЗ любит удивлять. В конце года в театре представят спектакль «Крестьяне о писателях». Его создает команда, известная нашим зрителям по «Победителям». Это режиссер Дмитрий Егоров, художник Константин Соловьев, режиссер мультимедиа Наталья Наумова и другие.

Дмитрий Егоров обратился к материалу, для театра очень необычному. «Крестьяне о писателях» — история, основанная на реальных событиях. Речь идет о наших сибирских краях. В 1920 году крестьяне из села Верх-Жилино основали коммуну «Майское утро». Одним из ее руководителей был педагог и просветитель Адриан Митрофанович Топоров. Он организовывал для коммунаров читки русской и зарубежной литературы, и постепенно стал записывать их отзывы о прочитанных книгах. Материалы вошли в книгу, изданную в 1930 году в Москве. В ней можно встретить немало интересных и порой неожиданных суждений. Обсуждалась и классика, и уже неизвестные сегодня советские произведения.

Судьбе коммуны «Майское утро» и судьбе самого учителя, педагога Адриана Топорова и посвящен спектакль, жанр которого обозначен как «Житие учителя в трех действиях». Красивая метафора о том, что просвещение и образование помогают возвыситься до космических вершин в случае с «Крестьянами о писателях» обретает буквальный смысл. Одним из коммунаров был Степан Титов, чей сын Герман стал первым в мире человеком, совершившим длительный космический полет.

В спектакле занята почти вся труппа ТЮЗа.

Новосибирск

7—24 декабря

В декабре в Новосибирске есть шанс увидеть спектакли-события из разных городов России. Чем живет современный театр, становится понятнее благодаря драматической программе на Международном Рождественском фестивале искусств. Он проводится с 1995 года и считается крупнейшим форумом культуры за Уралом. За драматическую программу отвечает Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».

В этом году на фестивале покажут 11 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов. Новосибирск — один из ближайших к Томску городов, так что желание отправиться в небольшое путешествие за театральными впечатлениями можно воплотить в жизнь. Уж точно будет проще, чем ехать, к примеру, в Петербург. Расскажем о нескольких любопытных работах из афиши фестиваля.

«Топливо»

Новосибирск. Лофт-парк «Подземка», Технопарк Академгородка (ул. Николаева, 12, большой зал, 2 этаж)

17, 18 декабря, 19:00. Pop-up театр (Санкт-Петербург)

«Топливо» — это история, основанная на глубинном интервью с нашим современником, физиком и известным IT-предпринимателем. Давид Ян — основатель компании ABBYY, чьими электронными словарями ABBYY Lingvo вы наверняка когда-нибудь пользовались. На основе многочасовых бесед с Давидом драматург Евгений Казачков написал пьесу. Обращение к вербатиму (документальному театру, где текст рождается из реальных монологов и диалогов) помогло сфокусироваться на внутреннем мире человека, на драматургии его жизни. Поставил спектакль создатель и идеолог pop-up театра, один из ведущих театральных режиссеров России Семен Александровский. Он уверен: один из лучших инструментов для того, чтобы наладить диалог со своими современниками — городской вербатим. Задача pop-up театра — расширять само понятие слова «театр», выходить за рамки, разрушать границы, исследовать реальность и самому становиться объектом и субъектом изучения. Интересна и работа с пространством — pop-up театр может возникать в разных местах и исчезать. Такой подход становится и тактикой выживания, и дает свободу, позволяет менять фокус зрения на территорию города.

«Кафе идиот»

Новосибирск. КТЦ «Евразия»

17, 18 декабря. 19:00. Театр «Балет Москва» (Москва)

«Кафе идиот» — это интерпретация классического романа с помощью возможностей визуального театра. Хореографию и сценографию для постановки по мотивам романа Федора Достоевского «Идиот» сочинил Александр Пепеляев. Спектакль — коллекция впечатлений, навеянных романом Достоевского, а выражаются они на малоизвестном в Томске языке современного танца и мультимедиа. В постановке есть отсылка к спектаклю Пины Бауш «Кафе Мюллер», считающимся манифестом визуального театра.

Спектакль — лауреат Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска — 2016» в номинации «Современный танец/Лучший спектакль».

«Колино сочинение»

Новосибирск. Театр «Красный Факел»

19 декабря, 19:00; 20 декабря, 17 и 19:00. Проект продюсерского центра «Контарт» (Санкт-Петербург).

В этом году спектакль «Колино сочинение» стал лауреатом Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» в двух номинациях категории «Куклы»: «Лучший спектакль» и «Работа актера». История сочинена по мотивам книги Сергея Голышева «Мой сын — Даун». Основной линией спектакля становится стихотворение сына Сергея, шестилетнего Коли, в котором он говорит о своем путешествии к девочке Варе. Коля признается своим родителям в том, что если бы он прошел все испытания в жизни, то попросил бы у Бога девочку Варю. Ребенок рассказывает о ней как о лучшей подруге из своего детского сада. А позже Колин отец узнает, что такой девочки не существует. Но все равно можно ехать через дожди, пейзажи и тени на волшебную планету, «где девочка Варя живет». О спектакле пишут, что в нем показан мир воздушный, полный странных чудес и надежд. Поставила «Колино сочинение» режиссер Яна Тумина. В ее биографии можно найти связь с Томском — в СПБГАТИ она училась на курсе Романа Виндермана, того Мастера, чье имя носит «Скоморох».

Томский областной драматический театр

21 декабря, 13:00 и 16:00; 23 декабря, 14:00 и 16:30; 24 декабря, 9:30, 17:30; 25–28 и 30 декабря, 10:00, 13:00 и 16:00

Для малой сцены в театре сочиняют историю «Три поросёнка и волк». Сюжет сказки известен всем, а спектакль о поросятах и волке можно увидеть в «Скоморохе». Но в Драме знаменитую сказку обещают подать необычно, превратив в игру персонажей между собою и со зрителями. Некоторые декорации будут возникать во время показа. Создает спектакль очень «томская» команда. Режиссер Николай Терентьев, уже несколько лет именно он отвечает за новогодние сказки на малой сцене, стихи написал он же вместе с женой Ариной, художник — актриса театра Наталья Абрамова, балетмейстер — Екатерина Авдюшина. А музыку сочинила Ольга Сигаль, в прошлом артистка Драмы, сыгравшая немало серьезных ролей, в том числе и моноспектакль. Потом Ольга круто сменила профессию и стала инструктором по вождению. Теперь сотрудничает с Драмой как композитор.

В «Трех поросятах» можно будет присмотреться к новичкам — в спектакле сыграют выпускники Новосибирского театр института, пополнившие труппу Драмы перед нынешним сезоном, а также давно известный томским зрителям Артем Киселев.

Томский областной драматический театр

21 декабря, 13:00 и 16:00; 23 декабря, 14:00 и 16:30; 24 декабря, 11:30, 14:30, 17:30; 25–28 и 30 декабря, 10:00, 13:00 и 16:00

На большой сцене сказку сочиняет режиссёр Андрей Черпин, поставивший в Драме «Роман с кокаином» и «Имажинарiй м-ра О.Генри». Костюмы для персонажей создает Мария Лукка, известная в Томске по тем же постановкам и другим работам в Драме и ТЮЗе, художник спектакля — главный художник театра Дмитрий Гребенкин. История по мотивам приключенческой сказочной повести Отфрида Пройслера называется «Маленькая Баба-Яга». Опасная колдунья совсем юная — ей всего лишь сто двадцать семь лет. На уме у этой ведьмочки еще проказы и шалости, она постоянно нарушает все правила, принятые в обществе старших колдуний. Когда во время Вальпургиевой ночи все ведьмы слетаются на гору Блоксберг для танцев и веселья, то Маленькую Бабу-Ягу выгоняют. Но шанс вернуться в приличное общество ведьм у нее есть, если она исправится… Процесс обучения с чудесами, превращениями, схватками с хулиганами обещает быть очень увлекательным. Главную роль сыграет Наталья Абрамова.

Стоит ожидать, что сказка, как и другие спектакли Андрея Черпина, будет зрелищной, насыщенной танцами. А пространство волшебной школы, где будет совершенствоваться Маленькая Баба-Яга, чем-то напомнит по своей атмосфере столь любимый многими Хогвартс из «Гарри Поттера».

Театр куклы и актера «Скоморох» имени Р. Виндермана

23 декабря и 24 декабря, 10:30 и 12:30. 31 декабря, 10:30

Второй спектакль в театре создают для малышей, он будет идти в зале на подушках. Сказку «Подарок Дедушке Морозу» ставит актриса «Скомороха» Марина Дюсьметова, заслуженная артистка РФ. Она работает над спектаклями для детей уже много лет и как актриса, и как режиссер. Ее постановки есть не только в репертуаре «Скомороха», но также и в Томском ТЮЗе, Северском театре для детей и юношества. Сказки — один из любимых жанров Марины Дюсьметовой, когда речь идет о книгах, и спектакли для детей у нее получаются очень живыми, увлекательными, яркими.

Театр куклы и актера «Скоморох» имени Р. Виндермана

23 декабря и 24 декабря, 11:00 и 14:00; 25 декабря, 9:00 и 11:00; 26 декабря, 10:30 и 12:30; 27 декабря и 28 декабря, 11:00 и 14:00

В «Скоморохе» к главному празднику года появятся две новых сказки. Спектакль «Спящая красавица» ставит главный режиссер и художник театра Сергей Иванников, он же отвечает за визуальное решение. Подробностей пока неизвестно, но в театре обещают, что известная сказка Шарля Перро будет рассказана по-новому. По прежним работам этого режиссера можно ожидать, что на сцене будут куклы. Наверняка завораживающе красивые, поскольку зрителям обещают атмосферу праздника и волшебства.

Новый год в томской Драме

31 декабря, 18:00. Томский областной драматический театр

Традиция приглашать зрителей в последний день года на спектакли или праздничные вечера появилась в театре в 2014 году. Тогда главным режиссером Драмы был Александр Огарев, он и убедил театр, что вечер 31 декабря — самое время для похода в театр. В Москве такие представления очень популярны. И томские зрители с первого же года заинтересовались таким вариантом создания праздничного настроения.

Провожать 2017 год в Драме предлагают на сказке для взрослых с интригующим названием «Двенадцать причин нового года или с праздником не шутят». В этой истории поучаствуют все братья Двенадцать месяцев, а также персонажи популярных спектаклей театра. Перед сказкой гостей пригласят на развлекательную программу в фойе «За пять минут до открытия занавеса», где удастся поводить хоровод у новогодней ёлки, поучаствовать в конкурсе, и, возможно, выиграть призы. А кто-то, возможно, не удержится от зажигательных танцев.

Фото: vk.com/tomtuz, vk.com/kolya_work_performans, vk.com/dramatomsk, vk.com/skomoroh_tomsk

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