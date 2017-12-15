#чточитать: книжные новинки декабря-2017

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 15 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

Виноватая во всем книга, два романа о проблемах семьи и личности и мужской/женский сборник Ах Астаховой.

Четыре книжных новинки декабря — в нашем новом обзоре, подготовленном совместно с сетью магазинов «Читай-город».

Название говорит само за себя — да, перед нами сборник рассказов о книжных тайнах и преступлениях, связанных с книгами. Составлен по инициативе Отто Пенцлера — обладателя премии Эдгар, которая вручается ежегодно Ассоциацией детективных писателей США еще с 1954 года. И сколько раз слово «книга» встречается в названиях и текстах и не сосчитать: «Книга призраков», «Книжный шкаф», «Книгокрад», «Книга-улика», «Книга добродетелей» — и так далее, и тому подобное.

В сборник вошли рассказы самых разных авторов. Вот, к примеру, Рид Фаррен Коулмен — американский писатель и поэт, автор романов «Хождение по квадрату» и «Башня», получивших немало премий и всемирное признание. Или Лорен Д. Эстелман, автор книжной серии о частном сыщике Амосе Уокере — одной из самых популярных среди американских детективов. По соседству — еще один известный создатель «крутых детективов» — Микки Спиллейн, книги которого, по отзывам других авторов, наполнены «смесью насилия и неприкрытой порнографией», но неизменно популярны. Макс Аллан Коллинз — вообще потрясающая личность: автор детективных комиксов, серии романов о частном детективе Натане Геллере, а еще множества рассказов, сценарист кино и телевидения, консультант в Голливуде, режиссер нескольких фильмов по своим произведениям создатель детективных справочников… А Лаура Липман всю за свою писательскую карьеру собрала целую коллекцию из главных наград для детективных романов.

…И многие другие.

Аньес Мартен-Люган родилась в небольшом городке Сен-Мало на западе Франции и с детства мечтала стать писателем. Но стала детским психиатром и проработала в этой сфере шесть лет, пока у нее самой не родился сын. «Или сейчас, или никогда» — решила Аньес и наконец взялась за перо. Первая же ее книга «Счастливые люди читают книжки и пьют кофе» стала бестселлером, затем последовали и другие романы, разлетевшиеся по всем миру. Как хорошо, что мечты сбываются.

Герои нового творения Мартен-Люган «Ты слышишь музыку» — супружеская пара. Вера и Янис прожили вместе уже десять лет и ничуть не растеряли чувств друг к другу. Крепкая семья, трое прекрасных детей — всему этому остается только позавидовать. А тут еще и карьера Яниса, архитектора по профессии, выходит на новый виток развития, и это вроде бы должно только укрепить семейное счастье. Но все выходит с точностью до наоборот. Чем успешнее свежеоткрытый бизнес героя, тем хуже ситуация в его семье, и вот уже идеальные до недавнего времени отношения оказываются на грани распада. Вера понимает, что муж явно что-то скрывает, и цепь странных совпадений лишь усиливает подозрения. Ложь, непонимание, взаимные упреки — откуда все это взялось и кто в этом виноват?

Даже самое крепкое семейное счастье может в любой момент оказаться под угрозой — Мартен-Люган, как профессиональный психолог, очень точно описывает непростые жизненные ситуации, от столкновения с которыми не застрахован никто.

Два первых громких романа Фоера — «Полная иллюминация» и «Жутко громко и запредельно близко» — вышли еще в 2002-м и 2005-м, и были посвящены трагическим событиям Холокоста и 11 сентября 2001 года. Последний получил вошел в список бестселлеров по версии The New Yrk Times, шорт-лист Дублинской премии, получил премию музея Виктории и Альберта, премию АБА и не только. Оба романа были экранизированы. Потому и терпеливое ожидание от Фоера чего-то не менее «большого и громкого», затянувшееся более чем на десять лет, вполне объяснимо.

Действие романа происходит в Вашингтоне, главные герои — еврейская семья американского происхождения, на чью долю выпали нелегкие испытания. Повествование охватывает всего один месяц их жизни, но за столь короткое время все члены семьи Блох переживают целый ряд потрясений. Крепкие отношения отца и матери, Джейкоба и Джулии, внезапно дают трещину; преклонных лет дед превратился в одержимого и живет только грядущей бар-мицвой старшего правнука; тому же вовсе нет дела ни до семейных, ни до религиозных традиций — дела в школе и на личном фронте идут непросто. В это же время на Ближнем Востоке происходит сильнейшее землетрясение, и в Израиле разгорается военной конфликт.

Непонятно как, но героям Фоера придется справиться со всем этим грузом — трагедиями в мире, стране, семье и собственной жизни.

Перед нами свежайшее переиздание дебютной книги поэтессы Ах Астаховой «Мужская/Женская лирика» — презентация сборника в Москве состоялась чуть больше недели назад. Первый сборник вышел в 2013 году и представлял собой две книги в одной — стихотворения, написанные от лица мужчины и женщины, двух противоположностей, уживающихся в одном авторе. И на концертах поэтесса читала их, выходя к зрителям то в одном, то в другом образе.

В переиздание вошли стихи, созданные в период нового этапа творческого пути Ах Астаховой. Темы — вечные и понятные всем. Любовь, гармония, счастье, отношения, сомнения, переживания и свобода:

Мой вам совет: при любых обстоятельствах

Делайте вид, что на сердце покой.

Это ваш шанс избежать обязательства

Всем объяснять, что случилось с тобой!

Эти и другие книги можно приобрести в сети книжных магазинах «Читай-город» и в интернет-магазине chitai-gorod.ru.

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