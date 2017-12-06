Экоквиз, экобатл, экофильм: Неделя экологии прошла в ТГАСУ

6 декабря 2017 / Партнерский материал

В Томском государственном архитектурно-строительном университете завершилась Неделя экологии, посвященная Году экологии в России.

Организаторами выступили кафедра охраны труда и окружающей среды дорожно-строительного факультета ТГАСУ, Музей истории университета при поддержке ОГБУ «Облкомприрода».

Программы Недели экологии была насыщенной: экоквиз, экобатл, конкурс арт-объектов из бросового материала, кинопоказ и многое другое.

— Такой цикл мероприятий в ТГАСУ прошел впервые. В качестве девиза для этой недели мы использовали один из законов экологии: все связано со всем, то есть любое воздействие на природу в итоге отразится и на самом человеке, — рассказала заведующая Музеем истории ТГАСУ Наталья Николаева, организатор Недели экологии.

Для кинопоказа, который состоялся 21 и 22 ноября, был выбран документальный фильм 2009 года «Дом. Свидание с планетой» - результат совместного творчества фотографа дикой природы Яна Артюса-Бертрана и режиссера Люка Бессона. Главной целью создателей фильма было показать, как хрупок и беззащитен наш общий Дом перед разрушительной деятельностью человека, как все в этом мире взаимосвязано, и что задача каждого из нас беречь природу и жизнь на планете.

За 18 месяцев съемочная группа побывала в 53 странах мира. При этом в некоторых из них, например, в Китае и Саудовской Аравии, режиссеру было отказано в проведении воздушной съемки. В Индии половина отснятых материалов была конфискована, а в Аргентине Артюс-Бертрану и его помощникам пришлось провести неделю в тюрьме.

Во всем мире фильм распространяется бесплатно, использование в коммерческих целях не предполагается.

23 ноября в рамках Недели экологии состоялась национальная гостиная «Наша живая Земля», в рамках которой студенты участники студенческого совета Музея истории ТГАСУ представили свои доклады о сибирских природных объектах, включенных в наследие ЮНЕСКО, ярких представителях Красной книги Казахстана, национальных жилищах народов мира и проблемах Узбекистана: последствиям аварии на газовом месторождении Урта-Булак в 1963 году и высыханию Аральского моря. Также участники гостиной обсудили актуальные экологические вопросы, поучаствовали в эковикторинах и попробовали блюда традиционной русской кухни: кулебяку с капустой и солеными грибами, гурьевскую кашу, гречку с грибами, овсяный кисель, пареную репу и прочее.

— Это шестая национальная гостиная, — отметила Наталья Николаева. — Обычно они посвящены праздникам, памятным датам, где мы знакомимся с культурными традициями разных народов. В этом году гостиная проходит в необычном формате — она и национальная, и экологическая.

Еще одним знаковым мероприятием Недели экологии в ТГАСУ стал экобатл «Человечество и климатические катастрофы». Он проходил в формате командного соревнования-дискуссии, где участники должны были не только обозначить свою точку зрения на экологические проблемы, но и грамотно ее аргументировать.

Также во время батла команды должны были за короткое время спроектировать экодом, опираясь на случайно подобранные для них принципы такого строительства: участники вытягивали несколько карточек с описанием принципа, а затем должны были внедрить их в проект своего дома. Жюри, состоящее из представителей университета и «Облкомприроды», учитывало не только ответы капитанов, но и командную работу на каждом этапе, а также умение грамотно отвечать на вопросы соперников и на вопросы опытного жюри.

Во время Недели экологии в университете проходила и благотворительная акция «Подари природе доброту». Все желающие могли принести в пункты сбора корм для приюта «Верный друг»: гречку, рис, геркулес, сухой и влажный корм, витаминные добавки для собак. Затем студенты-волонтеры ТГАСУ отвезли собранные продукты в приют, почистили вольеры и погуляли с животными.

Завершилась Неделя экологии в ТГАСУ экоквизом «Все связано со всем», где семь команд первокурсников ТГАСУ проверили свои знания по экологии и географии и показали, насколько они креативные и сплоченные.

В состав жюри также вошли представители ОГБУ «Облкомприрода», ректората ТГАСУ, кафедры охраны труда и окружающей среды дорожно-строительного факультета и отдела по связям с общественностью вуза. Студенты представили судьям и зрителям творческие визитки, ответили на вопросы шуточной экологической викторины и дали развернутые ответы на вопросы по энергосбережению, ресурсоэффективности, сохранению окружающей среды, «зеленому» строительству и разработкам ТГАСУ. Дополнительные очки первокурсники получили за домашнее задание — украшение экологичных холщовых сумок.

— Прошедшая Неделя экологии состояла из шести очень ярких мероприятий, связанных значимой экологической тематикой. Такое впервые в нашем университете, — отметил проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Федор Цап. — Все участники, организаторы, волонтеры провели огромную работу, чтобы все события состоялись на высоком уровне. Огромная им благодарность. Я уверен, что каждый из участников открыл для себя что-то новое. Жюри тоже пытались отвечать на поставленные вопросы, ощущается, что нужно еще поработать над некоторыми темами. Эта Неделя очень важна для нас, ведь все мы живем на планете Земля, и от того, как мы будем к ней относиться, зависит будущее наших детей.

— Надеюсь, мы еще не раз побываем на таких мероприятиях в вашем вузе, — подчеркнула Наталья Чатурова, начальник отдела по работе со СМИ ОГБУ «Облкомприрода». — Мы увидели, какой потенциал у студентов и будем счастливы и рады, если вы станете участниками областного эколого-этнографического фестиваля «ЭкоЭтно» в июне 2018 года.

В завершение Недели экологии Наталья Чатурова вручила благодарности ОГБУ «Облкомприрода» профессору кафедры ОТиС Ольге Лукашевич, заведующей Музеем истории ТГАСУ Наталье Николаевой и команде студенческого совета Музея.

Фото предоставлено Томским государственным архитектурно-строительным университетом

Тэги/темы: