Гид по празднику.

Ледовые городки Томска: где, какие, когда

12 декабря 2017 / Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска

Во всех районах Томска идет строительство ледовых городков с декоративными фигурами, горками и лабиринтами.

Они уже готовы к сезону на 90%. Тема оформления большинства городков в этом году — экология.

«В Год Экологии природа нашей страны стала главным мотивом, который повторяется почти в каждом ледовом городке Томска, — отметил мэр Томска Иван Кляйн. — Водный мир на Белом озере, мир животных на „Авангарде“, зимние пейзажи в городках Ленинского района, и природа Сибири на центральной площади Ново-Соборной. Уверен, юные томичи не только весело проведут время в этих городках, но и узнают много нового о флоре и фауне России».

В Советском районе этой зимой будут работать два больших ледовых городка — в Городском саду и на площади Ново-Соборной.

В Горсаду открылся еще 2 декабря. В этом году его оформление связано с сюжетом сказки Амадея Гофмана и советского мультфильма «Щелкунчик». На входе в сад гостей встречает аллея ледяных фигур — Мышиный король, главные герои сказки в образах принца и принцессы, «оловянные» солдатики. В центре площадки открыт каток с прокатом, по соседству с ним — ледяная горка для малышей, ледяная чаша и горка «Великан» для взрослых, оформленная в стиле кукольного домика. А еще здесь появилась деревянная фигура Щелкунчика.

Полным ходом идет подготовка к открытию ледового городка на Ново-Соборной. В центре площади уже установлена и украшена самая большая в городе ель высотой 24 метра, светодиодный фонтан. Завершается подготовка детской зоны — с ледовой ловушкой, малой горкой в виде домика, фотозоной в виде упряжки с лайками и ледовым лабиринтом. На большом газоне со стороны пер. Спортивный появится большая ледяная горка с высотой посадочной площадки три метра.

Также этой зимой на Ново-Соборной (со стороны переулка Томский) будет построена большая деревянная горка, в декоративном оформлении которой томичи узнают знаменитый «дом с жар-птицами». Высота горки — 14,8 метра, длина ската — 17,8 метра. А еще скоро на площади появится самый большой за всю ее историю каток — площадью порядка 1000 кв. метров.

Торжественное открытие городка на Ново-Соборной состоится 16 декабря в рамках праздника «Елка-2018. Зажигай!». В этот же день будет включена вся праздничная иллюминация города.

Для жителей Октябрьского района этой зимой будут работать два больших ледовых городка — в парке на Белом озере и у ДНТ «Авангард», завершить их обустройство планируется до 15 декабря.

Тема оформления ледового городка на Белом озере — водный мир и его обитатели. Здесь появятся ледовые скульптуры щуки и утиного семейства, а также пять скульптур морских обитателей, выполненных с использованием светодиодов. Вокруг новогодней елки расположатся две ледовые горки — для старших детей (выше 3 метров) и для малышей (до 2 метров высотой), ледовая чаша и лабиринт изо льда.

Барельефы с изображениями зверей украсят борта горок и стенки ледового лабиринта, который появится у «Авангарда». На территории установят семь ледовых и светодиодных скульптур — это фигуры медведя и зайца, слона, оленя, символа года — собаки, и деревьев. Также на площадке у ДНТ установят ледовую чашу и две ледовых горки. В центре появится искусственная ель высотой 15 метров.

Кроме того, ледовые горки, ледяную чашу и украшенные ели в Октябрьском районе установят также в микрорайоне Солнечный и в поселке Светлый. На центральной площади Светлого появится ледяная собака, фигура для фотографирования.

Большой ледовый городок «Дивный град» по пр. Мира, 36 уже начал работу. Здесь томичей ждут каток, горки, зеркальный лабиринт, ледяные фигуры, детская зона с мягкими модулями и ледовой чашей, а также теплое кафе с бесплатным чаем. На территории ледового городка будет работать теплая зона обогрева с мастер-классами и представлениями. На территории городка томичи встретят семейство снеговиков Морковкиных — фигуры из снега выполнят томские мастера. Вход на территорию городка платный: 150 рублей в будние дни, 200 рублей в выходные. Здесь же можно будет провести и новогоднюю ночь, стоимость посещения — 500 рублей. Городок будет работать до конца февраля.

Этой зимой в Ленинском районе будут работать еще два ледовых городках, которые начнут работу 18 декабря. Это городок «Зимний сад» по ул. Интернационалистов, 12 и «Зимние пейзажи» по пр. Ленина, 217. Оба городка будут украшены орнаментами с изображением сибирских растений и животных украсят и проработают до 10 февраля.

В городке по ул. Интернационалистов появятся две ледовых горки, одна из которых предназначена для малышей, и ледовый лабиринт. А ледовый городок по пр. Ленина, 217 — проект, который выполняется в рамках частно-государственного партнерства. Взрослых и младших детей в этом городке ждут две ледовые горки и ледовая чаша-ловушка. Посетители смогут сфотографироваться с фигурами ледяных Деда Мороза и Снегурочки.

В Кировском районе с середины декабря начнут работу два ледовых городка, оформленные по мотивам сказки «Морозко». Подходит к концу строительство городка в Сквере студотрядов (Красноармейская, 122). Здесь установили две горки разных размеров — в виде волшебных саней и избушки Бабы Яги и ледовый лабиринт для малышей. В Буфф-саду установлена искусственная ель высотой 9 метров, на завершающей стадии находится подготовка ледяной горки на склоне. Оба городка будут работать до 1 февраля.

Напомним, в этом году 2017 году в Томске по поручению мэра города Ивана Кляйна ледовые горки в городках будут обустроены в соответствии с Национальным стандартом. В числе основных требований при обустройстве горок он содержит следующие пункты: скат с горки на всем протяжении не должен иметь виражей, должно быть соблюдено безопасное расстояние между катающимися и зрителями, горка должна быть зафиксирована или закреплена в грунте, располагаться вдали от линий электропередач, объектов с выступами, деревьев, скамеек, бордюров, заборов и прочего. В это же время к горке должен быть обеспечен проезд машин экстренных служб.

Фото: Данила Шостак, Мария Аникина

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