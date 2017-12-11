Все услуги в одном месте: МФЦ для бизнеса открылся на базе Промсвязьбанка в Томске

11 декабря 2017 / Партнерский материал

В четверг, 7 декабря, в томском офисе Промсвязьбанка открылось единое окно «МФЦ для бизнеса». Теперь томские предприниматели смогут получить широкий спектр банковских и государственных услуг в одном месте.

Центр расположен в головном офисе Промсвязьбанка в Томске по адресу: пр-т Ленина, 82Б. Участие в торжественной церемонии открытия приняли заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов, региональный директор томского офиса Промсвязьбанка Андрей Сальников, директор томского МФЦ Игорь Култаев, а также бизнесмены и представители городской и региональной властей.

Всего 7 декабря начали работу 13 единых окон «МФЦ для бизнеса» — десять в Томске и три в Северске. Они расположены на площадках банков и регионального Фонда развития предпринимательства.

— Единые окна «МФЦ для бизнеса» открываются в рамках реализации целевой модели поддержки малого и среднего предпринимательства. И 13 окон, которые начали работу сегодня в Томске и Северске — это наш минимум. Задача на 2018–2019 годы — увеличивать присутствие МФЦ в районах Томской области. Хочется отдельно сказать «спасибо» Промсвязьбанку за то, что он предложил площадку в самом центре, куда можно добраться из любой точки Томска. Еще один большой плюс — банк предлагает широкий спектр инструментов поддержки для бизнеса. Открытие МФЦ позволит нашим предпринимателям сэкономить массу времени, которое можно потратить на развитие своего дела, увеличив тем самым вклад в развитие экономики региона, — отметил Андрей Антонов.

В ходе церемонии открытия МФЦ состоялось подписание трехстороннего манифеста о создании новой экосистемы для развития бизнеса в регионе. Подписи под документом поставили Андрей Антонов, Андрей Сальников и Игорь Култаев.

«В Томске начинает работать уникальная экосистема для бизнеса. В рамках одного места предприниматели могут получить практически все услуги, необходимые для эффективной работы. Первоначально мы предлагаем перечень из 70 государственных и муниципальных услуг, а также линейку из 90 продуктов и услуг Промсвязьбанка. Стороны обязуются кратно расширить этот перечень в том числе за счет оказания консалтинговых и нотариальных услуг. Мы гарантируем, что новая экосистема станет комфортной, многоуровневой, а, главное, будет постоянно развиваться», — говорится в тексте манифеста.

Предполагается, что в рамках документа в 2018 году на базе головного офиса Промсвязьбанка для предпринимателей будет доступен весь перечень востребованных бизнесом услуг. В отличие от других подобных центров, в МФЦ на базе Промсвязьбанка, будут оказывать услуги только юридическим лицам и ИП (или физическим лицам, стремящимся ими стать).

— Мы специально разделяем эти потоки. Для бизнесмена главное — время. Чем меньше он его тратит на хождение по инстанциям, тем больше пользы своем делу способен принести. В этом и есть главная задача нашего центра — максимально упростить процедуру получения услуг для предпринимателей, сократив тем самым временные издержки. Промсвязьбанк пошел нам навстречу, позволил снизить затраты областного бюджета, и за свой счет сделал прекрасные рабочие места, — отметил в ходе церемонии открытия МФЦ Игорь Култаев.

В МФЦ предприниматели могут получить услуги Росреестра, Налоговой службы, Фонда ФСС, Пенсионного фонда. В центре будут оказывать и услуги Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, вплоть до регистрации на портале бизнес-услуг. Через МФЦ предприниматели также смогут обратиться напрямую к бизнес-омбудсмену и получить консультацию по всем актуальным мерам господдержки.

Открытие МФЦ на базе головного офиса Промсвязьбанка в Томске — лишь первый шаг на пути к созданию экосистемы для предпринимателей, которая позволит решать целый ряд вопросов — от финансовых до консалтинговых, подчеркнул региональный директор томского офиса банка Андрей Сальников:

— Деятельность нашего банка изначально была сконцентрирована на сегменте малого и среднего предпринимательства. Мы одними из первых поддержали инициативу создания МФЦ для бизнеса и намерены развивать эту тему, поскольку прекрасно понимаем, что предпринимателям в их повседневной деятельности требуются разного рода услуги, связанные не только с финансами. Это могут быть и бухгалтерские услуги, и обучающие программы, юридическое сопровождение и так далее. На площадке МФЦ мы намерены совмещать все эти возможности.

Андрей Сальников также добавил, что в дальнейшей перспективе возможно открытие МФЦ на базе и других отделений Промсвязьбанка.

Центр оказания услуг на базе Промсвязьбанка начал работу сразу по окончании церемонии открытия, и первым клиентом стал Дмитрий Шумаков — руководитель группы компаний «Респект», которая занимается поставкой спецодежды и сотрудничает с банком более 10 лет. В течение нескольких минут оператор зарегистрировал предпринимателя в «Бизнес-навигаторе МСП» и выдал соответствующий сертификат.

— Бизнес — это стремление всегда быть впереди всех, и мне очень приятно быть первым клиентом центра и первым, кто зарегистрировался на портале. И в этом плане очень символично, что Промсвязьбанк сделал такой шаг, чтобы быть в числе первых, — отметил Дмитрий Шумаков.

В настоящий момент, в МФЦ на Ленина, 82Б работает один специалист. Центр открыт в будние дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Записаться на прием можно по телефону центра телефонного обслуживания 602–900.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Вероника Белецкая

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