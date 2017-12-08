Афиша Томска.

Выходные: 9 и 10 декабря 2017 года

8 декабря 2017 / Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Премьера спектакля «Крестьяне о писателях»

В 1920 году крестьяне из сибирского села Верх-Жилино основали коммуну «Майское утро». Одним из ее руководителей был Адриан Митрофанович Топоров, он же работал учителем коммунарской школы. Кроме того, он организовывал для коммунаров регулярные читки русской и зарубежной литературы. Со временем Адриан Митрофанович стал записывать отзывы крестьян о прочитанных книгах. На основе материалов, собранных им, в 1930 году в Москве была издана книга «Крестьяне о писателях».

Сюжет этой постановки создала сама жизнь. В нем содержится много смешного и грустного, трагического и поэтического, но, главное, настоящего. Это попытка окунуться в реальную историю о том, как в глухой алтайской коммуне родился сюжет, уникальный не только для России, но и для всего мира.

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Когда и где: 9 и 10 декабря в Томском областном театре юного зрителя.

Время и стоимость билетов: 18:00, 400 рублей.

Аудитория: 18+.

Триллер «Цепной пес»

Даже у самого верного дела возможны разные варианты завершения. Матерые преступники, пытаясь по наводке обчистить полицейский склад, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным…

В главных ролях: Джон Малкович, Антонио Бандерас, Эдриан Броуди, Рори Калкин, Ори Феффер, Александра Дину, Кристина Сеговиа, Оуэн Дэвис, Велизар Бинев, Кит Д. Эванс

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Когда и где: с 7 декабря в Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Фестиваль Европейского кино в Томске 2017

Целых 10 дней предновогоднего киномарафона стран Европейского Союза. Вас ждут фильмы со всей Европы, встречи с актерами и режиссерами, лекции, мастер-классы, а также Европейская Рождественская ярмарка.

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Когда и где: с 9 по 17 декабря в РК Fакел.

Время и стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 18+.

Творческая мастерская по росписи интерьерной ёлочки

На творческой мастерской вы научитесь при помощи техники point-to-point расписывать ёлочку, попробуете вкусный и ароматный чай, а еще выступите в качестве модели под пристальным объективом профессионального фотоаппарата.

Мастерскую ведёт профессиональный и опытный мастер с 10 летнем стажем Оксана Менжунова.

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Когда и где: 9 декабря в баре «Строганина».

Время и стоимость билетов: 12:00, 890 рублей.

Аудитория: 12+.

Geek-ярмарка

Являешься фанатом комиксов? Геймер со стажем? Не можешь жить без аниме и манги? Живёшь косплеем? Любишь k-pop и все что с ним связано? Или, может, научная фантастика и фентези твой выбор? Всё, что относится к Geek культуре, ты можешь встретить на ярмарке!

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Когда и где: 10 декабря о Дворце зрелищ и спорта

Время и стоимость билетов: 12:00 — 18:00, вход свободный.

Аудитория: 6+.

Выставка «Мороз Иванович»

В этом году дедушка устроил в музее свою резиденцию. С собой он прихватил верных помощников: сварливого деда Кандальдука, молодое Рождество и много-много подарков.

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Когда и где: с 8 декабря в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 19:00, 20 рублей.

Аудитория: 0+.

Лепторий. Антон Сорокин

Антон Сорокин — психиатр, практикующий психотерапевт, расскажет о таком виде психологического развития как гештальт-терапия. Опишет ее основные положения и теоретические концепции, приправит примерами из своей практики и практики коллег и попробует углубиться в различия индивидуалистического и полевого подходов к пониманию психики.

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Когда и где: 10 декабря в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 15:00, 250 рублей.

Аудитория: 18+.

Гаражная ZOOраспродажа

Вы сможете приобрести абсолютно любые вещи: новую и немного б/у одежду, сувениры, украшения, книги, канцелярию, работы хенд-мейд мастеров и многое другое. А вырученные деньги пойдут на помощь животным!

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Когда и где: 9 и 10 декабря в зоомагазине «Кормушка» (ул. Советская, 90).

Время и стоимость билетов: 12:00 — 20:00, вход свободный.

Аудитория: 18+.

Выходные на площади Ново-Соборной

В это выходные томичей ждут развлекательные программы «Томский снегопад» и «Шустрый бублик», а также экскурсия «Тайны томских окон».

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Когда и где: 9 и 10 декабря.

Время и стоимость билетов: 13:00 — 15:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Русский трибьют Леонарду Коэну. Версия 2

Песни и стихи легендарного канадского автора в переводе Андрея Олеара, в исполнении Андрея Иноземцева и Леры Филипповой.

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Когда и где: 10 декабря в «Моё кафе».

Время и стоимость билетов: 18:00, 420 рублей.

Аудитория: 16+.

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