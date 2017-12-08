Олесья Горьковая, HackerU: «В Томске нам интересны ИТ-специалисты»

8 декабря 2017 / Томский Обзор

В ноябре в Томске побывала Олесья Горьковая, генеральный директор подразделения израильской HackerU в России.

Что компания, специализирующаяся на подготовке и поиске кадров для ИТ-отрасли, в том числе, для кибербезопасности, планирует делать в Сибири, Олесья рассказала в интервью «Томскому Обзору».

HackerU — Израильская высшая школа информационной безопасности, открывшаяся более 20 лет назад. В России компания работает с этого года. HackerU используют экспертизу, наработанную израильскими спецами по кибербезопасности, чтобы обучать российских студентов и сотрудников компаний по направлениям, связанным с обеспечением защиты бизнеса от атак, взломов, уязвимостей. Параллельно компания активно заводит полезные связи с российскими регионами, а затем доучивает и в том числе, релокирует специалистов в центры разработки в РФ.

— Олеся, что сегодня представляет из себя компания HackerU?

— В Россию мы приносим те компетенции, которые уже 20 лет работают в Израиле. Как известно, Израиль — лидирующая страна в сегменте ИТ. Основной костяк, из которого там сформировалось ИТ-комьюнити — советские инженеры, которые в определенный период переехали в эту страну. Со временем они трансформировались из аналоговых инженеров в цифровые. Это дало толчок к развитию соответствующего сегмента экономики и информационной безопасности, которая идет след в след за всеми ИТ-разработками и развитию, ведь все, что ты изобрел, запрограммировал, написал в коде — все это нужно защитить.

На сегодняшний день Израиль — второй на NASDAQ по количеству экзитов больших стартапов. Это тоже диктует спрос на специалистов. Но Израиль маленький, там «красный океан» в плане подготовки специалистов, повышения квалификации и так далее. Поэтому очень многие из израильских компаний, которые занимаются подготовкой кадров для ИТ-сектора экономики, выходят на зарубежный рынок. То есть, трансферируют все то, что они выучили и сделали для Израиля, на другие рынки. Это же делает и HackerU. Параллельно с выходом в Россию, компания открыла несколько партнерских офисов в Европе — во Франции и Австрии, и офис в Индии. Экспансия идет в технологические точки на глобусе. Россия является одним из основных потребителей ИТ-кадров. Экономика здесь развивающаяся, требуются много специалистов. К сожалению, образование в РФ (в той форме, в которой мы его знаем) не успевает производить нужное количество кадров и выпускает их не всегда того качества, которого требует бизнес.

Например, банковский сегмент активно декларирует сегодня, что у них бизнес ушел на два года вперед по сравнению с тем, что может предложить рынок кадров. Все вузы, ссузы, министерства понимают это и подстраиваются под ситуацию, пытаются понять, как решить вопрос. Вузов-лидеров по подготовке ИТ-специалистов в России на самом деле не много. Это чуть больше 20 учебных заведений, которые имеют стабильную историю в производстве кадров. Они все поняли, насколько быстро им нужно развиваться и все они добавляют в свои программы высшего образования практические модули.

Министерство, наш регулятор, постоянно выпускает инструкции, требования и так далее, чтобы притянуть бизнес к образованию, сделать так, чтобы он участвовал в подготовке кадров, чтобы ликвидировать этот разрыв или хотя бы сократить его максимально. Основные вузы в этой игре. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но все в этой игре. Но разрыв все равно есть, и на этом фоне, естественно, нужны центры допобразования, которые помогают в первую очередь самим людям, такие, как наш, которые этого выпускника «дотягивают» до требования компаний.

Наша миссия в том, чтобы восполнить пробел в ИТ-специальностях, дефицит которых с цифровизацией экономики возрастает, и сделать это в сотрудничестве с российскими вузами и компаниями

По каким направлениям вы работаете в России?

— Курсы, которые мы открыли в Москве — это зеркало того, что требуют от нас наши партнеры по бизнесу. Второе наше направление — совместно с бизнесом-клиентом понять, что происходит с персоналом внутри. Как, не нанимая большую армию новых сотрудников, обучить тех, кто есть, по карьерным веткам дотянуть до того уровня, чтобы они могли исполнять требуемые бизнес-задачи.

Заходишь в банк, где 800 девелоперов, и видишь, что какие-то люди заинтересованы в своем развитии и развиваются сами, идут на Courser`у, в какие-то центры, преуспевают. А какие-то сидят на месте. И банк уже понимает: «либо мы в них вложим сейчас, они освоят другое направление и будут нам полезны, либо мы их выпускаем на рынок и набираем на их место новых». Эту дилемму мы постоянно с бизнесом решаем: убрать старых и нанять новых, более квалифицированных, или доучить тех, что есть. И если говорить честно, в 99 случаях из 100 банк или другой бизнес выбирают обучить, вложить в свой текущий персонал. Потому что здесь ты не покупаешь кота в мешке, знаешь компетенции своего сотрудника и, вкладывая в него рубль, ты прекрасно понимаешь, куда этот рубль с точки зрения бизнес-развития выйдет.

— Но получается, что вы работаете не только в части подготовки кадров, а еще и в части поиска требуемых специалистов?

— Да, третье направление деятельности, это то, что мы работаем с кадрами не только по подготовке, но и набираем их с рынка и поставляем в конкретную организацию, которая в этих кадрах нуждается.

В Израиле эта схема работает за счет очень большого количества алюмни (выпускников — прим. ред.). 70 тыс. анкет в базе, в которых я, как образовательный центр уверен, потому что знаю, чему их научил, где они находятся на сегодняшний день, какие у них квалификации, насколько они подходят под требования партнера, которому нужны кадры. В России мы запросы от компаний видим постоянно: «Дайте нам девелоперов, инфобез, бигдата-специалистов!».

Не обладая огромным количеством алюмни на сегодняшний день — это факт, у нас его еще нет, не сформировалось — мы используем два ресурса. Первый — открытый рынок России, который «вычесан» рекрутерами «под ноль». Зачастую ты, отправляя в банк резюме кандидата, которого прособеседовал, уверен, что это уникальный человек, который готов к релокации и все знает, все компетенции подходят под описание вакансии. Тебе обратно от потребителя приходит — «мы его уже видели».

На пять кандидатов четыре с половиной уже известны, или как шутит мой руководитель проектов: «Из пяти шесть уже посмотрели». Дефицит по рынку мы чувствуем очень сильно и надо искать те варианты, которые этот дефицит помогут сегодня закрыть.

— Сотрудничество с Томском — это как раз такой вариант?

— Да, мы идем в вузы, региональные структуры по трудоустройству, где есть центры подготовки, переподготовки специалистов и предлагаем простое решение. «Дайте нам тех, кто у вас есть, мы найдем для них работу», либо совмещенное решение, когда мы предлагаем им свои программы повышения квалификации, которые позволят человеку доучиться до определенного уровня, после чего мы же его и продадим компаниям.

Второй вариант, который тоже есть на сегодня — мы берем израильских специалистов, которые готовы к релокации в Россию и перевозим их сюда. Желающие есть, потому что если посмотреть на уровень зарплат наших специалистов, сидящих в «якорном» бизнесе и на Израиль, отбросив налог, то он одинаковый. В Израиле подоходный налог очень высокий, у высококвалифицированного специалиста он 30%. Так что он получает на руки фактически то же самое, что получает наш специалист здесь. Есть, конечно, определенные условия релокации специалиста, но поверьте, в бизнесе такой дефицит кадров, что многие компании с Марса и Венеры готовы провести релокацию, лишь бы человек стал работать. Очень большая потребность есть в конкретных командах — прямо project team, где есть product owner, тренер, аналитик, скриптеры, кодеры, программер и инфобез, который сидит и тестит все разработки на угрозы и прочее. Вот почему мы и стали общаться с Томском.

— Как это произошло?

— Нас сюда позвал ТГУ. Мы познакомились на форуме Атланты в Москве с ректором ТГУ Эдуардом Галажинским и поняли друг друга с первых 15 минут разговора. Что есть у нас, что у Томска, чем мы друг другу можем быть полезны. Мы стали продуктивно общаться по всем направлениям, а потом возникла конференция Город ИТ. В результате, все свелись в одну точку и наконец-то смогли какие-то решения воплотить, поработать по дорожным картам и двигаться во всех направлениях.

— Что именно вам интересно в городе?

— Первое направление, которое нас привлекло в Томск — здесь очень много вузов, которые известны, как поставщики ИТ-кадров. Вузам интересно то, что знаем и делаем мы, потенциально они могут включить это в свои образовательные программы.

Какой в результате взаимодействия получится продукт, мне пока сложно сказать. И мы, и представители вузов достаточно гибки в решениях. То, что мы выдадим в итоге — идее нужно дать хотя бы несколько месяцев, чтобы мы сложили как мозаику, то, как это будет выглядеть. Однозначно будет что-то, что поможет специалистам и выпускникам быть на ступеньку или пол-ступеньки выше тех алюмни, что выпускают другие вузы.

В то же время, нам интересны здесь специалисты, которые уже подготовлены, выкроены, может, работают, может, находятся в поисках работы. Потому что основные географические центры, куда на сегодняшний день требуются ИТ-специалисты — это вся центральная Россия. Офисы компаний разбросаны, в основном, в пределах ЦФО. Но есть компании, которым интересны специалисты и за Уралом, особенно компании-разработчики инженерного направления.

Весь oil&gas готовы закупать айтишников, особенно безопасников, по всей стране. У нас есть кейс: компания занимается добычей алмазов — весь цикл, добывают, обрабатывают, продают обработанные, необработанные, и даже ювелирные изделия производят. Известный бренд, у них специалисты-айтишники, инфобезопасники, работают в непосредственной близости от шахт. Там сидит инженерный отдел, который шахту разрабатывает: смотрят, что внутри. И вокруг них построен департамент, который сохраняет все их разработки. Во-первых, все они оцифровываются, приводятся в современный вид и сохраняются. Грубо говоря, сидят три инженера, а рядом с ними сидят три цифровых безопасника…

Очень много специальностей сегодня трансферируется в ИТ. Раньше медики не были айтишниками, а сейчас даже стоматологи работают с 3D-моделями, скоро их будут применять и терапевты. Пользовательские навыки должны быть уже определенного уровня, и должна быть определенная грамотность в части безопасности, начиная от паролей и заканчивая открытыми wi-fi сетями. Это рождает спрос на все ИТ-направления, которые только есть. Очень многие компании даже небольшого размера, уже запрашивают подготовку пользовательской грамотности.

Мы со своей стороны имеем очень сильную поддержку со стороны Израиля и мы это используем везде и всегда. На всех курсах работают специалисты из Израиля, особенно если мы берем какие-то специализированные темы вроде расследования киберпреступлений и противодействия им. В России специалистов, близких к требуемому уровню, честно, нет. По другим направлениям уже есть собственные кадры, которые прошли определенную подготовку. Хотя конечно, их начинают хантить. Очень многие компании чувствуют потребность в подготовленных специалистах такого рода, которые могут обучать других. Их сманивают в коучи, в ИТ-гуру, на фриланс, как угодно. Мы, конечно, тоже держим ухо востро, стараемся специалистов сохранять.

— Что из себя представляют ваши учебные программы?

— В нашем каталоге 250 программ разной степени интенсивности: одни по 8 академических часов, другие по 400. Но это ничем не поможет человеку, если он откроет каталог и просто ткнет пальцем: «хочу это учить!». Потому что дальше он обязательно будет встречаться с нашими методистами, которые будут выяснять: что он хочет и для чего. Одно дело, подтянуть текущие навыки, другое — сменить направление деятельности или кардинально выйти за рамки — был юристом, а стал айтишником. В зависимости от того, какая цель стоит перед человеком, такая программа ему и предлагается.

Если приходит уверенный джавист, но говорит «Я упустил какие-то моменты» или «Хочу дополнительно освоить питон или С++», да, это решение предлагается. Правда, в контексте требований еще и говорится «Секьюр кодинг — безопасный кодинг — тебе тоже стоит изучить». Потому что сегодня ты пишешь, а завтра в твоей разработке нашли дыры и ты уже менее востребован. Информационная безопасность у нас зашивается во все направления обучения.

Такая же схема действует и для бизнеса. Когда бизнес говорит: «Мы хотим тренинг для персонала», первый вопрос возникает: «Для чего?». У вас новый проект и вы готовите под это персонал, вы делаете мобильную версию чего-то и вам нужны определенные разработчики, либо в принципе подошло время сделать аудит персонала, понять на каком уровне и куда они идут?

Самое востребованное направление обучения — это тестинг во всех формах: для мобильных разработок, для веба. Специалисты, которые опережают хакеров и находят «дыры» в безопасности.

— Обучать сотрудников томских компаний планируете?

— Я не оценивала еще ёмкость рынка в этом контексте. Но мы готовы рассматривать не только Томск, но и Сибирский округ. Здесь много компаний, не крупных игроков, но они есть. И если есть потребность в обучении, то мы ее будем рады закрыть.

Но нужно не забывать, что в Томске уже есть очень много хороших провайдеров обучения. Может быть, есть смысл за счет нас увеличить ценность программы их обучения, которую они уже подают на рынке и тогда бизнес станет самым активным их покупателем. Очень не хотелось бы у образовательных центров, которые здесь есть, отбирать хлеб. Хочется сделать что-то совместное и отдать рынку.

— С ТГУ в какой стадии все находится?

— Демонстрации силы, наверное. Потому что мы пока рассказываем, что можем и понимаем на этом этапе — это явно что-то совместное. Первоначально была идея прямой франшизы, когда мы сюда поставляем своих тренеров, они учат тренеров здесь и дальше выученные тренеры являются апологетами каких-то программ, которые выходят на региональный рынок. Как мне кажется, и как кажется коллегам из ТГУ, это не совсем правильное решение, потому что здесь есть уже очень много компетенций, которые в тренинге не нуждаются, их просто нужно взять как фундамент и добавить что-то еще.

Поэтому мы решаем, по какому вектору пойдем. Я думаю, что это будет совместная программа. У нас уже есть такой опыт с РЭУ им. Плеханова, которое является ведущим поставщиком высококвалифицированных специалистов для всей финансовой отрасли — для финтеха, банков, мониторинга и прочего. Вуз огромный, наталкивается на немобильность, есть ограничения от внутреннего регулятора. Соответственно, за счет нас они повышают содержательную ценность своей программы. И произведенный за счет этой программы специалист уже более ценен и точно попадает на работу после окончания.

Хочется сделать качественный продукт, соответствующий всем целям и задачам бизнеса и региона. Насколько я знаю, регион в принципе поддерживает такие решения, понимает, что есть отток специалистов, его не хотелось бы поддерживать, а хотелось бы производить лучшие кадры, привлекать сюда больше инвестиций, чтобы бизнес заходил сюда, а не кадры утекали. Мы только «за».

Текст: Елена Фаткулина

Фото предоставлено компанией HackerU

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