Для особенных детей: показ мультфильма с субтитрами прошел в Томске

12 декабря 2017 / Партнерский материал / Фото: Алёна Кардаш

В первый день декабря в Томске стартовала ежегодная Декада инвалидов, в рамках которой в городе проходит множество спортивных и культурных мероприятий.

Это гала-концерты, конкурсы, фестивали, спортивные соревнования, дни открытых дверей, выставки и многое другие. Организатором традиционно выступает администрация города Томска.

В минувшее воскресенье, 10 декабря, в зрелищном центре «Аэлита» состоялся бесплатный показ полнометражного мультфильма «Легенда ночных стражей». Посетить сеанс смогли взрослые и дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, аутизмом и проблемами с речью. Фильм сопровождался русскоязычными субтитрами, поэтому был доступен и для людей с нарушением слуха.

Впервые подобный кинопоказ прошел в «Аэлите» три года назад — тогда показ фильма вызвал большой интерес среди людей с ограниченными возможностями. С тех пор подобные сеансы стали традиционными в рамках Всероссийской декады инвалидов.

По словам организаторов, если для большинства категорий людей с ограниченными возможностями здоровья просмотр фильмов в кинотеатрах не вызывает серьезных затруднений, то для людей с проблемами слуха почти все современные фильмы стали недоступны. Все дело в том, что сегодня не так часто выпускают кинокартины с субтитрами.

Недоступен кинематограф и для незрячих людей. Для показа таких картин требуется подготовка тифлокомментариев и специальное оборудование, которое будет их транслировать. Тифлокомментарий — закадровое описания видеоряда, составленное сценаристом и начитанное диктором. Такие комментарии помогают абсолютно незрячему человеку понять, что происходит на экране, составить представление о том, как выглядит герой, сколько ему лет, как он одет, что он делает и так далее. Подготовка тифлокомментариев — это ювелирная работа, потому что сценарист должен подобрать наиболее понятные фразы, а диктор — успеть описать сцену в промежутке между репликами героев. Такая работа требует не только много времени, но и финансов. Поэтому пока фильмы для незрячих — это большая редкость не только в Томске, но и в России в целом.

— Информацию о показе мы распространяли через СМИ, службы социальной помощи населения и благотворительные организации, поэтому на просмотр мультфильма пришли не только дети с ограниченными возможностями, но и сверстники, не имеющие проблем со здоровьем. Таким образом мы создаем доступную среду для всех. К тому же, мы выбрали добрый мультфильм, который учит детей дружбе и поддержке, — рассказала директор зрелищного центра «Аэлита» Татьяна Петрук.

Четырехлетнему Валере очень сложно усидеть на месте, он не может сконцентрировать свое внимание, ему тяжело управлять своим телом, он не может ходить. У мальчика сложная форма ДЦП, он страдает эпилепсией и аутистическими расстройствами. На мультфильм его привели мама и папа. Удивительно, что ребенок с такими особенностями развития все полтора часа пока шел фильм вел себя очень тихо, спокойно и никому не мешал.

— Валера спокойно относится к большому скоплению народа, только не может сосредоточить свое внимание, — рассказала мама мальчика Эмма. — Вообще, если поискать, то в Томске можно найти варианты, куда сходить с особенным ребенком. Мы часто ходим в камерный зал БКЗ, посещаем новогодние елки и хобби-центры. Для родителей такие мероприятия — это возможность не только провести совместный досуг, но и познакомиться, пообщаться на волнующие нас темы.

Семилетний Дима на вид обычный мальчик, только не очень общительный. Мама мальчика Яна признается, что ее сыну очень сложно с кем-то познакомиться и общаться — Дима страдает аутизмом.

— У наших детей проблемы с коммуникацией, поэтому для них очень важно бывать в обществе, контактировать с другими людьми. Мы стараемся социализировать ребенка, поэтому каждые выходные ходим куда-то. В основном мы ходили на короткие мультфильмы, это наш первый опыт похода на полнометражный мультфильм, и он удался. Сын был в восторге, очень эмоционально реагировал на то, что происходит на экране. Было бы здорово, если бы подобных мероприятий было больше, — поделилась Яна. — По моему ребенку не скажешь внешне, что у нас какие-то проблемы здоровья, но мне кажется, что наше общество стало привыкать к особенным детям и взрослым. Сейчас люди с ограниченными возможностями здоровья не сидят дома, они не закрыты в своем пространстве, а стараются куда-то выходить, поэтому окружающие нормально на это реагируют. У меня много знакомых мам, которые посещают культурные мероприятия. Мы ходим и в БКЗ на концерты, посещаем краеведческий музей, и я не вижу никаких проблем или негативной реакции со стороны окружающих. Ребенку с аутизмом сложно высидеть долгое время, бывают вскрикивания во время каких-то очень эмоциональных сцен, ведь ему сложно сдерживать свои эмоции. Люди реагируют на это с пониманием. Подобные мероприятия — это еще и социализация для самих родителей, мы встречаемся со своими знакомыми, общаемся и поддерживаем друг друга. Поэтому такие культурные походы полезны для пап и мам.

Для семилетней Полины, как и для Димы, кинопоказ в «Аэлите» стал первым большим походом в кино. Посмотреть мультфильм она пришла со своей мамой Екатериной. По словам Екатерины, чаще всего они бывают с дочерью в театрах и посещают выставки в музеях.

У девочки проблемы с речью, и она стесняется общаться с незнакомыми людьми, но не поделиться своими впечатлениями Полина просто не смогла.

— Мне очень понравился мультик, потому что там добро победило зло. Я еще с мамой обязательно пойду в кино, — с восторгом рассказала Полина.

По словам Татьяны Петрук, такие сеансы в «Аэлите» стали традиционными и с каждым годом собирают все больше зрителей.

— Мы всегда получаем положительные отклики от родителей, но и про взрослых тоже не забываем, показываем не только мультфильмы, но и художественные кинокартины, чтобы взрослые тоже могли приобщиться к новинкам современного кино, — отметила Татьяна Петрук.

В России существует более ста фильмов, доступных для глухих и незрячих зрителей. В настоящее время руководство «Аэлиты» ведет переговоры с кинокомпаниями, чтобы эти фильмы стали доступны для томичей с проблемами слуха.

— Для демонстрации кинофильмов для слабовидящих требуется закупка дополнительного оборудования, поэтому пока мы можем сделать доступными только фильмы с субтитрами. Сейчас мы ведем переговоры с компаниями, которые являются владельцами этих фильмов для того, чтобы реализовать круглогодичный проект для инвалидов. К концу года мы планируем подготовить все необходимые документы. Надеюсь, что с начала 2018 года мы сможем еженедельно проводить такие кинопоказы, — поделилась планами Татьяна Петрук.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Алёна Кардаш

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