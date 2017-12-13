Чем сшивать страну?

Как городские медиа формируют сознание горожан

13 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: ФЖ ТГУ

Почему сегодня, в перенасыщенном информацией мире, люди продолжают читать местную прессу? Почему на показ фильма о парковке возле университета пришло почти полтысячи зрителей? Как в эпоху, когда все СМИ уходят в «цифру», заработать на бумажном журнале? Наконец, о чем должны писать городские медиа, чтобы не терять актуальность?

Об этом говорили на круглом столе «Urbanmedia: контент, формат, стратегия, вовлеченность», который прошел в рамках Форума университетских городов.

Нечего читать? Пиши сам

Первым о своем опыте рассказал Роман Кузнецов, основатель и редактор городского издания SCAPP. Роман создал свой интернет-журнал в 2013 году. Просто потому, что в Сочи не было стильного и интересного медиа, которое было бы приятно читать. Значит, надо делать самому.

Постепенно обозначился круг тем, на которые пишет SCAPP: история города, рассказы о людях, новые места, культурные мероприятия, малый бизнес. Никакой политики, скандалов, чернухи — только прогулки по городу, красивая одежда, вкусная еда и прочая дольчевита. Главное, чтобы контент был только и только местным.

— Так сложилось, что никто в нашей редакции не имеет журналистского образования, — говорит сам Роман. — Поэтому все публикации я оцениваю по принципу «нравится — не нравится». Так получилось, что вещи, которые нравятся мне, пришлись по душе и многим другим людям.

Постепенно SCAPP начал перебираться в реальную жизнь. В 2016 году ребята организовали большой городской фестиваль под открытым небом «собрав в одном месте городских активистов, бизнесменов, маргиналов, ультра-модников и всех тех, о ком так любит рассказывать SCAPP» (так проанонсирован фестиваль на их сайте). А осенью того же года — первый в Сочи урбанистический форум. По его итогам был создан Центр прикладной урбанистики, который занимается благоустройством городских пространств. Первый номер печатного журнала SCAPP вышел также в 2016 году.

— Нас очень многие отговаривали: «Дураки, что ли? „Афиша“ закрылась, „Большой город“ закрылся. А вы на что надеетесь?», — рассказывает Роман. — Но мы рискнули. Мы решили, что наш журнал будет кардинально отличаться от всего местного глянца. Он будет таким же интересным и концептуальным, как наш сайт.

Риск оправдался. Доходы, которые SCAPP получает от продажи рекламы в журнале, позволяют редакции безбедно существовать. Как говорит Роман, ему больше не приходится думать, чем платить зарплату (и немаленькую) своим сотрудникам.

Можно сказать: «Ну конечно, у вас там море, яхтклубы, дорогие отели. Почему бы не зарабатывать на рекламе?» Но Роман Кузнецов считает, что найденная им формула городского медиа подходит любому другому городу. И, продавая франшизу во Владивосток и Красноярск, уверен, что все получится.

Юлия Эмер Начальник управления информационной политики ТГУ Мы все говорим здесь об одном — о функциях городских медиа. Традиционно новостные порталы пишут о том, когда отключат горячую воду, когда состоится заседание гордумы или пройдут выборы губернатора. Они выполняют классическую функцию «четвертой власти», фиксируя изменения, которые происходят. Их можно назвать агентами изменения. Но вы — городские медиа Сочи, Томска, Владивостока и Красноярска — уже не агенты изменения, а агенты развития. Вы не просто фиксируете ситуацию, говоря, плохо это или хорошо, а моделируете ее. Вы берете тот контент, который может быть интересен жителям, пишете историю города в деталях. Когда человек выходит на привычную улицу, а ему показывают: «Посмотри, как прекрасна эта веточка! Посмотри, как хорош этот дом!» Эта функция нужна людям, и если медиа не берут ее на себя, они будут заниматься этим сами. То есть, вы не просто фиксируете действительность, а определяете повестку дня, меняете менталитет.

«Томский Обзор» как лаборатория

О томском опыте существования городского медиа рассказала главный редактор «Томского Обзора» Елена Фаткулина.

«Томский Обзор» появился в 2005 году. За прошедшее время проект неоднократно видоизменялся, примерив на себя и роль простой ленты новостей, и городского портала с "объявлениями" и "работой", и журнала с объемными статьями. Редакции нравится жить в состоянии постоянного эксперимента. Поэтому за годы работы реализовано большое количество интересных проектов. На круглом столе были представлены пять кейсов 2016-2017 года: грантовый «IТ-Томск», "спец" для Теле2 "Милый бизнес", редакционные "Городские детали», инфопартнерство с Том Сойер Фестом и образовательный проект Urban Media School. Его «Томский Обзор» реализует в коллаборации с факультетом журналистики ТГУ:

— В последнее время поток практикантов с ФЖ к нам значительно вырос, — поясняет Елена Фаткулина. — Только за прошлый год через нас прошло более 30 человек. Работать со студентами для нас приятно, интересно и неизбежно. Мы много пишем о современных тенденциях, об актуальном искусстве и других темах, в которые более старшие журналисты, несмотря на свой профессионализм, уже не всегда "попадают". Молодежь в этом разбирается лучше. Но есть проблема: те, кто что-то понимает, заканчивают университет и уезжают в большие города. Можно либо периодически страдать по этому поводу, либо развиваться в качестве "кузницы кадров" и экспериментальной площадки. Мы выбрали второй вариант, тем более что он вполне согласуется с нашими воззрениями на жизнь.

Urban Media School — это зимняя и летняя школы, в перерывах между которыми будут проводиться семинары, воркшопы и экспертные дискуссии. Первая бесплатная зимняя школа пройдет уже в конце января 2018 года.

Ольга Минх Кинопродюсер, генеральный директор агентства элитной недвижимости Paul’s Yard (Москва) Я — выпускница первого набора в то время еще отделения журналистики ТГУ. Несмотря на то, что уже давно живу в Москве, для меня важно все, что происходит в Томске. Сегодня говорили о том, что многие уезжают из города. Это так, но именно университет может держать связь с людьми, которым он дал и профессию, и путевку в жизнь. И тогда у них будет интерес рассказывать о Томске в тех местах, где они сейчас живут. Есть у меня еще одна идея, которую можно было бы конвертировать в какую-то совместную работу. Это цикл документальных фильмов «Мой университет. Мой город. Одна Россия». Если взять несколько университетов страны и снять хронику одного дня, недели или месяца из их жизни, можно сделать серию фильмов, которые показывают жизнь университетской России в большом масштабе.

Объединяя «взорванные» города

Социолог Полина Колозариди подвела теоретические основы под практические кейсы участников. Полина, выпускница Томского государственного университета, сейчас живет в Москве и занимается исследованием медиасреды в разных городах. Свой доклад на круглом столе она сделала по скайпу, находясь в Казани.

— Мы живем в городах, которые в каком-то смысле «взорваны» технологиями, — рассказала Полина. — Быстрые средства передвижения, телефон, интернет стерли понятия «далеко» и «близко». Теперь принадлежность к городскому сообществу определяется не территорией проживания, а коллективной памятью. И функцию хранителя этой памяти и формирования городской идентичности берут на себя городские медиа.

Согласно исследованиям, в которых принимает участие Полина, медиа могут быть очень разными. Это как традиционные СМИ, так и форумы, паблики, блоги. Причем, существуют достаточно экзотические варианты. В одном из небольших подмосковных городов паблик в соцсети несет функцию посредника между жителями и городской властью. Люди присылают сообщения о городских проблемах (например, яма на дороге), а админы паблика пересылают их чиновникам администрации с условием: если те не устранят проблему в определенный срок, сообщение будет опубликовано. И эта система работает!

— Городские медиа выполняют функции громадной важности, — подытожил разговор декан журфака Илья Мясников. — Они дают голос сообществам и даже выращивают новые сообщества, как случилось в Томске с «айтишниками». Также они включают новых людей в сообщество, как в Сочи с переселенцами с других территорий. Думаю, сегодня повернули в практическую плоскость риторический вопрос известного ведущего Александра Гордона, который недавно на форуме в Красноярске, в ответ на критику современного телевидения, воскликнул: «А чем вы еще страну сшивать будете?». Мы можем сшивать страну не только на языке центрального телевидения, но и на языке наших городов, наших университетов, наших медиа.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Wikimedia Commons, pixabay.com, Мария Аникина, ФЖ ТГУ

Тэги/темы: