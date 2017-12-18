Великолепная семерка: сериалы для «ламповых» новогодних каникул

Партнерский материал / Фото: 18 декабря 2017 // Фото: kinopoisk.ru

Новый год все ближе, а с ним и долгожданные каникулы.

Эти сытые и ленивые дни многие предпочитают проводить дома, вместе с семьей и близкими. А что может быть лучше, чем совместные вечера за просмотром уютного «лампового» сериала?

Предлагаем несколько вариантов, которые помогут скрасить и без того прекрасные новогодние каникулы.

«Клиника»

Cитком «Клиника» многие небезосновательно считают одним из лучших сериалов современности. Он рассказывает о становлении молодого доктора Джона Дориана, который вместе с соседом по общежитию и лучшим другом в одном лице устраивается на работу в больницу Sacred Heart. Здесь они знакомятся с новыми коллегами, ищут наставников, девушек, растут над собой (не всегда успешно) и разрешают бесконечно встающие перед ними философские вопросы, проходя при этом через очень комичные ситуации.

«Клиника» — один из немногих сериалов, которые можно пересматривать множество раз. И каждый такой просмотр будет подобен встрече с хорошим другом после долгой разлуки. Потрясающий юмор, харизматичные и самобытные персонажи, живое повествование с подчас неожиданно глубоким подтекстом и великолепный саундтрек вряд ли оставят кого-то равнодушным, уж точно запомнятся и наверняка помогут создать ту самую теплую, «ламповую» атмосферу в новогодние каникулы.

Любителям ситкомов — обязателен к просмотру в озвучке MTV (смотрится смешнее, чем на языке оригинала). Сезоны в среднем весят от двух до пяти гигабайт. Учитывая, что в каждом из них по 24 серии, при умеренном «поглощении» за выходные можно посмотреть около двух сезонов — это что-то около 10 гигабайт. Именно столько интернета получают абоненты Tele2, использующие тариф «Мой онлайн». Если же «Клиника» затянет сильнее (а она затянет), то на гигабайты можно поменять неиспользованные минуты. Воспользоваться соответствующей услугой Tele2 можно неограниченное количество раз — были бы минуты. Для этого есть USSD-команда *155*62*количество минут для обмена# и кнопка вызова. Или поставить себе приложение «Мой Tele2» и делать это в пару свайпов.

«Друзья»

Список продолжает истинная классика — сериал «Друзья», который также небезосновательно занимает свое место на олимпе ситкомов. Его сюжет (если кто не знает) рассказывает о жизни небольшой нью-йоркской тусовки. Шестеро друзей: палеонтолог, повар, массажистка-певица, «папенькина дочка», офисный работник и Джо просто живут своими жизнями, частенько встречаясь и обмениваясь порой сумасшедшими историями. По ходу сериала они влюбляются, женятся, обзаводятся детьми и, конечно же, безудержно чудят.

«Друзья» подкупают своей непосредственностью, оригинальностью, добротой и разнообразием типажей персонажей, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. Несмотря на все трудности, через которые зритель проходит вместе с «Друзьями», сериал напоминает, что к жизни нужно относиться проще.

Как известно, сериал «Друзья» шел с 1994 по 2003 годы. За это время в свет вышли аж 10 сезонов ситкома, так что, казалось бы, одним мобильным интернетом здесь не обойтись. Однако в данном случае есть хорошие новости для владельцев новых айфонов (iPhone 8, iPhone 8 Plus или iPhone X). Если они подключатся к Tele2 в период с 6 по 31 декабря, то они получат существенный подарок — целый терабайт мобильного трафика. Что может быть лучше для сериаломана?

«Книжный магазин Блэка»

Следующий участник нашего списка менее обласкан вниманием — «Книжный магазин Блэка». Это британский ситком, созданный крутейшими комиками Диланом Мораном и Грэхэмом Лайнехэном, рассказывает о буднях ирландца и его книжного магазинчика.

Социопат Бернард любит читать, курить и вино. Потребность в собутыльнике заставляет его общаться с Фрэн — продавщицей из соседнего магазина, а внезапный арест бухгалтера и череда случайностей вводит в его жизнь недалекого оптимиста Мэнни. Вместе компания генерирует удивительное количество комичных историй, которые зачастую разрешаются самым неожиданным образом.

На первый взгляд «Книжный магазин» кажется неказистым и вовсе недостойным внимания. Однако уже через пару минут его удивительная атмосфера полностью «засасывает». К третьей серии создается ощущение, что ты сидишь в книжном вместе с этой придурковатой троицей и радуешься, что в округе нет тупых покупателей, а в бокале не закончилось дешевое вино.

«Сообщество»

Еще один претендент на новогодний просмотр — «Сообщество» — еще не в рядах классики, но имеет некоторые основания для того, чтобы в эти ряды попасть. Этот ситком рассказывает о группе студентов далеко не самого престижного колледжа «Гриндэйл». Адвокат без лицензии, домохозяйка, анархистка, престарелый владелец фабрики по производству бумажных салфеток и два гика под неусыпным надзором травести-декана пытаются получить образование. Из всего этого выходит веселый балаган, местами очень абсурдный.

Несмотря на некую странность (если не сказать — долбанутость), «Сообщество» производит очень хорошее впечатление. Его создатели прекрасно знают законы жанра и периодически крайне жестко над ними шутят, что, в свою очередь, смотрится очень круто. В общем, эта чудаковатая компания чертовски обаятельна и поможет скрасить не один и без того великолепный вечер (или день, или ночь) новогодних каникул.

«Компьютерщики»

Олдскульный сериал родом из туманного Альбиона с говорящим названием. В «Компьютерщиках» рассказывается о сотрудниках корпоративной техподдержки. Жизнь двух айтишников, работающих в подвале офисного здания, меняет свое русло, когда в их отдел направляют новую сотрудницу. Беда в том, что новая начальница далека от IT так же, как кислое от длинного.

«Компьютерщики» — довольно специфический сериал, и тем, кто не знает, где находится кнопка отключения интернета во всем мире, он вряд ли зайдет. С другой стороны, легкий ненавязчивый юмор (к которому нужно привыкнуть) поможет расслабиться и забыть невзгоды ушедшего года. Совет: смотрите «Компьютерщиков» без перевода, с субтитрами, поскольку многое завязано на интонациях, с которыми произносят свои реплики актеры. А еще здесь море шуток с игрой слов.

«Бруклин 9–9»

Любителям полицейских фильмов (боевиков и комедий) на новогодние каникулы крайне рекомендуем ситком «Бруклин 9–9», рассказывающий о жизни типичного полицейского участка Нью-Йорка. Здесь работает молодой и горячий Джек Перальто, который, несмотря на свою инфантильность, умудряется успешно раскрывать преступления, ловить негодяев и бесить своего босса.

«Бруклин 9–9» очень динамичный и насыщенный. Здесь много персонажей, разного рода внезапных (и не очень) гэгов, а повествование ведется в лучших традициях документального полицейского кино. Вся эта смесь смотрится очень круто и поможет немного «встряхнуться» во время ленивых новогодних выходных.

«Все ненавидят Криса»

Этот сериал также повествует о жизни в «Большом яблоке». «Все ненавидят Криса» рассказывает о детстве известного комика Криса Рока. Герой проходит через все неурядицы, свойственные черному кварталу и переходному возрасту. При этом жизнь не упрощают родители тинейджера и младшая сестра.

«Все ненавидят Криса» весел и задорен и при этом практически не скатывается в пошлости или сугубо специфический «черный» юмор. А в озвучке по версии «Кураж-Бамбей» ситком приобретает родной российскому уху колорит (Крис становится Камневым, его мать — Роксаной Бабаяновной и тому подобное), помогая создавать своеобразную, но уютную атмосферу.

«Бывает и хуже»

Ситком «Бывает и хуже» напротив, рассказывает о жизни белой, но бедной семьи, живущей на среднем западе. Хекков пятеро, и каждый со своим прибабахом. Мать Фрэнки — дерганая, немного психически нестабильная хранительница домашнего очага (не очень хорошая). Ее муж Майк суров и работает в карьере. Аксель — старший сын, уверенный в собственной неотразимости, Сью — классическая девушка-лузер-активистка с неуемным оптимизмом и социопатичный Блок, который с головой зарывается в книги и плохо контактирует с реальностью. В общем, неудивительно, что с такой командой постоянно что-то случается.

«Бывает и хуже» поначалу может показаться скучноватым, эдаким сериалом для старперов, но позже он раскрывается (или начинает просыпаться внутренний старпер). А спустя несколько серий понимаешь, что начинаешь скучать по этому беспокойному семейству, которое раз за разом преодолевает встающие перед ними преграды. Кстати, одной преградой при просмотре этого сериала станет меньше, если купить 4G-смартфон Tele2. Дело в том, что абоненты с новыми брендированными гаджетами получат в подарок 10 Гб мобильного трафика, а это примерно три халявных сезона этого доброго сериала. Можно, например, подарить юному родственнику смартфон с большим экраном и «съесть» все 10 гигов подарка за просмотром сериалов (если что — мы этого не говорили).

Текст: Егор Хворенков

Фото: bit.ua, kinopoisk.ru, vk.com/community_tv, spoilertv.com

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