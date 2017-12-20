Топ-5: лучшие сетевые игры для новогодних каникул

20 декабря 2017 / Партнерский материал

Для тех, кому нужен экшн, но лень выходить из дома созданы компьютерные игры и новогодние скидки в магазинах цифровой дистрибуции.

Предлагаем пять онлайн-игр, в которых можно неплохо «погрибовать» на новогодних каникулах вместе с пользователями со всего мира помимо старых добрых Dota, Counter Strike и Team Fortess.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Первая в нашем списке — одна из самых актуальных онлайн-игр уходящего года. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS еще не дошла до полноценного релиза (находится в раннем доступе), а в нее уже играют миллионы. Действие этого шутера разворачивается на вымышленном острове в Черном море. Здесь игроков ждут леса, трава, заброшенные деревни и куча советской (и не только) техники. Суть каждого матча проста — нужно остаться в живых.

Игрок попадает на огромный остров с пустыми руками. Перемещаясь по локациям, он подбирает оружие и припасы, услужливо разбросанные по карте генератором случайных чисел. При этом чем меньше остается игроков, тем меньше становится игровая область. Проблем добавляют и периодические бомбардировки местности, которые случайным образом обрушиваются на остров.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS бросает игрокам новый, интересный вызов. Создатели отмечают, что в ней больше тактики, чем в классической мультиплеерной стрелялке. Игрок может выбирать стиль прохождения, при этом выигрышная стратегия в одном матче может не сработать в следующем.

В общем, любителям больших и не слишком динамичных пострелушек рекомендуется. Отметим, что несмотря на значительные размеры карт и большое количество разного рода объектов, игра не слишком прожорлива в плане интернет-трафика. За час она прогоняет около 50 мегабайт, чего вполне может хватить тем, кто использует в качестве модемов новые брендированные 4G-телефоны Tele2. С полученными от покупки бонусами в виде 10 Гб бесплатного интернет-трафика можно будет непрерывно «грибовать» на протяжении более 200 часов.

Overwatch

Еще один претендент на попадание в наш новогодний список — шутер Overwatch — уже вышел и вовсю покоряет сердца геймеров. В отличие от многих собратьев по цеху, в этой игре есть своего рода сюжет. Давным давно человечество повздорило с машинами, собрало группу героев, тот самый Overwatch, и одолело супостатов. После наступила эпоха мира, и герои разбрелись по свету. Однако новая угроза подняла голову, и Overwatch собирается вновь.

Игроку вместе с командой предстоит пробовать свои силы в одном из нескольких режимов. Для этого ему нужно выбрать одного из около 30 персонажей. Каждый из них обладает уникальной внешностью, оружием и ультимативными способностями. Игрок может выбрать разумную гориллу, ассасина или не очень приятного парня по имени Крысавчик.

В Overwatch на удивление просто играть, несмотря на обилие персонажей. Это динамичный, ураганный шутер с кучей приятностей, вроде повтора лучшего момента за игру и забавных или брутальных реплик героев на поле боя. За время своего существования игра и ее комьюнити породили тонны разного рода контента — от эротики до забавных coub'oв и комиксов, что также импонирует и позволяет еще больше приобщиться к Overwatch. Особенно в этом плане повезло владельцам новеньких брендированных 4G-смартфонов Tele2. Ведь в их распоряжении целых 10 гигабайт халявного мобильного трафика. А это значит, что можно не расставаться с миром любимой сетевой игры в вынужденных поездках по магазинам (ведь оливье когда-то кончается). Более того, эти счастливчики смогут запоем смотреть сюжетные ролики обо всех персонажах Overwatch на большом экране, понимая, что творится у тех в головах, а, значит, лучше чувствовать их на поле боя.

Dead By Daylight

Для любителей пощекотать свои нервы в новогодние каникулы также нашлось кое-что — онлайн слэшер Dead By Daylight. В центре сюжета — группа молодых (или не очень) людей, которые каким-то образом очутились в глухом и жутком незнакомом месте. При этом они знают, как выбраться, однако на пути к свободе стоит безумец, который ловит свои жертвы и подвешивает на крюки. Игрок может выступать как в роли несчастных — выбрав одного из нескольких персонажей со своими способностями, так и в роли одного из нескольких маньяков. Дальше все просто: охотник ловит жертвы, жертвы пытаются не попасться.

Dead By Daylight весьма атмосферен и вызывает некое беспокойство, потому первые матчи проходят довольно нервно. Однако со временем механика приедается, процедурно генерируемые карты уже не удивляют, а маньяк уже не так пугает. И тем не менее, игра способна добавить трепета в несколько вечеров теплых новогодних каникул.

For Honor

Еще один интересный вариант смакования долгожданных новогодних вечером предлагает небезызвестная студия Ubisoft. For Honor — своего рода арена, на которой каждый может наконец решить для себя, кто сильнее — викинги, самураи или средневековые рыцари. Вся эта братия собирается вместе на поле брани и крошит друг друга направо и налево, используя обширный арсенал рукопашного боя со зрелищными добиваниями. В начале каждого матча игроку предлагают выбрать одного из нескольких персонажей одной из трех названных выше культур.

Изначально игра позиционировалась как очень сбалансированный сетевой слэшер, где новички и опытные бойцы будут находиться практически в равных условиях, а персонажи будут «тащить» одинаково. На деле же балансом тут и не пахнет: «Хольдар» с парой подлых комбинаций может сбросить с арены самого «скиллового» игрока. Тем не менее подобные недостатки начинают бросаться в глаза лишь спустя несколько десятков проведенных матчей. До этой поры вас ждут лихие и пьянящие битвы, за которыми легко забыть о потраченном трафике. Но не стоит расстраиваться, когда счетчик заветных гигабайтов покажет 0, ведь абоненты Tele2 всегда могут обменять неиспользованные минуты (которые могут остаться еще с прошлого года) на трафик. Для этого можно поставить себе мобильное приложение «Мой Tele2» и произвести обмен в пару свайпов. Курс останется неизменным — 1 гигабайт за 100 минут.

Battlefield 1

Для обладателей мощных компьютеров, которые при этом любят зрелищные баталии также нашлось кое-что в нашем списке. Последняя часть Battlefield не оставляет равнодушным никого, кто бы в нее ни поиграл. Шутер погружает в ужасы Первой мировой войны. На полях сражений игрока буквально ничто не ограничивает, можно попробовать на себе все роли: сбивать самолеты из снайперской винтовки, протыкать танки медицинским шприцом, или рубить врагов шашкой на вороном скакуне. К тому же создатели очень скрупулезно подошли к вопросу передачи духа Первой мировой: от подбора оружия и экипировки, до озвучки персонажей (забавно слышать английский акцент в крике английских солдат во время штыковой атаки). Заметим, что Battlefield входит в тройку самых трафикоемких игр: она много весит, много требует, но и дает немало. В таком случае особенно повезет владельцам последних айфонов, купивших сим-карты Tele2 с их бесплатным терабайтом, который можно запросто спустить в сетевых баталиях.

Несмотря на всю свою потрясность, Battlefield может достаточно быстро наскучить. Виной тому ощутимый порог вхождения в игру, наличие в ней асов, которые могут уничтожать новичков с другого конца карты, и своеобразная игровая механика. Тем не менее, эта игра подарит очень большое количество приятных впечатлений. А чего еще мы ждем от новогодних каникул?

Константин Пашенных Коммерческий директор томского филиала Tele2 В августе Tele2 запустила сеть 4G в Томской области. Высокие скорости мобильного интернета открыли перед томичами новые возможности. За четыре месяца с момента запуска сети в коммерческую эксплуатацию объем потребления интернет-трафика вырос вдвое. Уверен, на новогодних каникулах интернет-трафик поставит новый рекорд. В первую неделю нового года многие предпочитают проводить время за просмотром любимых рождественских сериалов, или, напротив, активно отдыхать, но при этом делиться гигабайтами фотографий и видео в своих социальных сетях.

Текст: Егор Хворенков

Фото: store.steampowered.com, playoverwatch.com, battlefield.com

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