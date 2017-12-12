Фото недели: открытие фестиваля «Хрустальный Томск» на Ново-Соборной

12 декабря 2017 / Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: Алёна Кардаш

В понедельник, 11 декабря, на Ново-Соборной площади прошло открытие международного фестиваля «Хрустальный Томск», в рамках которого участники показали зрителям мастер-класс по созданию мини-скульптур, сообщает пресс-служба мэрии.

«В этом году «Хрустальный Томск» вошел в топ-10 лучших зимних фестивалей России. Это неслучайно, ведь с каждым годом масштаб мероприятия растет – еще в прошлом году ледовую сказку на Новособорной площади создавали 10 команд, а в этом – уже целых 20. Это скульпторы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Красноярска, Новосибирска, Краснодарского края, команды из республики Тыва, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Китая. С кем-то мы уже знакомы, а кто-то в нашем городе впервые. Сегодня даже погода благоволит участникам – нет тепла, из-за которого может пострадать лед и не так холодно – значит, будет комфортно работать», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

После приветствия мэра участники провели для зрителей мастер-классы в режиме блиц-турнира – в течение 30 минут команды создавали ледовые фигуры на глазах у горожан. В результате, путем народного голосования, команда Белоруссии и Польши «Покровители зимы» стала победителем турнира и получила приятный подарок.

В рамках конкурса с 11 по 16 декабря в режиме реального времени команды скульпторов будут создавать ледовые композиции в образах природы фольклора Сибири. Накануне для гостей города была организована ознакомительная экскурсия по Томску. Участники фестиваля посетили старинные улицы с деревянным зодчеством, Лагерный сад, парк «Околица», Воскресенскую гору, галерею «Орнамент» и другие интересные места города.

В субботу, 16 декабря, на массовом зимнем празднике «Елка-2018. Зажигай!» Иван Кляйн наградит авторов лучших ледовых композиций фестиваля «Хрустальный Томск». Скульптуры будут украшать Новособорную площадь всю зиму.

Организатором фестиваля выступает администрация города Томска

Фото: Алёна Кардаш

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