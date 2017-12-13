«Бизнес-Триумф. Томск 2017»: лучшие предприниматели получили награды

13 декабря 2017 / Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области

8 декабря стал для томских предпринимателей поистине триумфальным. Ведь именно в этот день в уютном и торжественном зале «Да Винчи» были подведены итоги Региональной премии в области молодежного предпринимательства «Бизнес-Триумф. Томск 2017» — одного из главных деловых событий в жизни Томска.

Премия «Бизнес-Триумф» была учреждена Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области при поддержке Администрации Томской области в 2014 году и стала доброй традицией, подводящей итоги предпринимательских достижений уходящего года.

Премия преследует своей целью наградить лучших из лучших предпринимателей Томской области. Главными критериями оценки выступают: предпринимательский дух, фишка бизнеса, инвестиционная привлекательность и социальная ответственность бизнеса.

Оценивают достижения участников опытные предприниматели, бизнес-эксперты, представители бизнес-сообществ.

Участники Премии прошли долгий путь. Еще бы, ведь с момента старта Премии прошло почти четыре месяца. Но каждый достойно выдержал этот марафон!

Определить победителей было не просто, и те, кто прошли в финал, непременно достойны награды. Все участники очень разные, и тем не менее все одинаково сильны в своих областях.

Независимо от результата, каждый из них уже вписал свое имя в историю Томской области!

Кто же стал лауреатом «Бизнес-Триумфа»?

В номинации «В начале славных дел» (опыт предпринимательской деятельности от 6 месяцев до 2 лет) — Нефедьев Тимофей Алексеевич, магазины «Азбука пара» и «ДомГрей».

В номинации «Через тернии к звездам» (опыт предпринимательской деятельности от 2 лет до 5 лет) — Реттлинг Владимир Игоревич, компания «Сибирский Знахарь».

В номинации «Большой куш» (опыт предпринимательской деятельности свыше 5 лет) — Шевцова Наталья Андреевна, ООО «Томское туристическое агентство».

В номинации «Битва титанов» (опыт предпринимательской деятельности свыше 5 лет, возраст — старше 30 лет) — Клычкова Анастасия Владимировна, компания «Счастливые моменты».

Кроме этого, Большим жюри Премии учрежден специальный приз, обладателем которого стал Моторыкин Андрей Сергеевич, владелец салона тайского массажа «Thai Time».

Каждый победитель получил от Фонда развития предпринимательства сертификат на индивидуальную зарубежную бизнес-стажировку, кубок участника и конечно же традиционный ценный приз — один из модных гаджетов компании Apple: IPhone 8, iPad, MacBook, Apple Watch.

Поздравляем победителей с заслуженной победой! А номинантам пожелаем обязательно участвовать в следующем году и взять реванш!

Мы просто не можем не сказать несколько слов о самой церемонии «Бизнес-Триумфа»!

Сложно подобрать слова, чтобы описать, что происходило 8 декабря, но такого в Томске точно еще не было! Классической церемонией это не назовешь. КВН? Театр? Перформанс? Не знаем, но было здорово!

В процессе мероприятия были воссозданы четыре эпохи развития предпринимательства: купечество, СССР, 90-е и современность. Это выражалось в концептуальном оформлении мероприятия, сценарном замысле и конечно же через отличную игру актеров!

Нас часто спрашивают: что дает участие в Премии?

Думаем, что каждому свое: кому-то важна зарубежная бизнес-стажировка от Фонда, кто-то хочет получить модный гаджет, для одних важно признание своих заслуг, для других — знакомство с новыми людьми, для третьих — ценна обратная связь от экспертов, некоторые ищут инвесторов и партнеров. Мы не знаем, что побудило каждого участника пройти этот марафон, но мы очень надеемся, что каждый участник обрел то, зачем пришел.

Приходите и вы, каждый за своим:-)

Организаторы премии «Бизнес-Триумф» Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области при поддержке Администрации Томской области выражают благодарность своим партнерам: Продакш-студии Division, Радио «Искатель», интернет-изданию «Томский Обзор», журналу «Дорогое удовольствие в Томске».

бизнестриумф70.рф

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