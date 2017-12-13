Гид по празднику.

Фейерверк, каток и бесплатный транспорт: что ждет томичей до, во время и после новогодней ночи

13 декабря 2017 / Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: Мария Аникина

В эту субботу, 16 декабря, в Томске заработает уличная новогодняя иллюминация. А в новогоднюю ночь томичей ждет фейерверк из трех тысяч залпов и работающие допоздна маршрутки, трамваи и троллейбусы.

О том, как Томск готовится встречать главный праздник года и что ждет горожан после, в ходе пресс-конференции рассказали начальник управления культуры администрации Томска Денис Шостак, председатель комитета городского дизайна Андрей Алексеев и директор по маркетингу ОАО «Томское пиво» Максим Курохтин.

Праздничная Ново-Соборная

Центральной площадкой празднования Нового года по-прежнему остается Ново-Соборная. По словам Дениса Шостака, на площади запланировано проведение множества мероприятий для томичей всех возрастов. При этом программа намного обширнее прошлогодней и включает конкурсы, фестивали, игровые программы, дискотеки.

В эту субботу, 16 декабря, в 16:00 на площади начнется праздник «Елка-2018. Зажигай!» Запланирована большая развлекательная программа, в рамках которой состоится и церемония награждения победителей фестиваля «Хрустальный Томск», стартовавшего 11 декабря и собравшего 20 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Сербии и Китая. Затем начнется праздничная программа со светодиодным шоу, выступлением творческих коллективов города, а также анимационные программы. Все это будет происходить перед сценой и на разных локациях Ново-Соборной, принять участие может любой желающий.

— На празднике на Ново-Соборной для гостей будет работать веселая ярмарка, детская площадка, мастер-классы, игровые квесты, ростовые куклы, зона с хаски и маламутами, зимние забавы, показательные выступления фигуристов, праздничная дискотека, а также «Новогоднее ТВ», на котором впервые пройдет показ видеопоздравлений томичей с Новым годом, — отметил Денис Шостак.

Каток «под звездным небом»

В этом году впервые по распоряжению мэра Томска большой каток разместится не на площади Ново-Соборной, а на прилежащей территории переулка Томский. Это место выбрано неслучайно.

— Оно имеет ровную поверхность, это очень важный момент, поскольку у площади Ново-Соборной есть небольшой естественный уклон, — отметил Денис Шостак. — Поэтому и было принято такое решение — переместить каток в переулок, чтобы увеличить его площадь и сделать абсолютно ровным. В этом году по поручению мэра Томска за качество льда отвечает городское управление по физической культуре и спорту. Специалисты будут проводить мониторинг городских катков, поэтому я думаю, что проблем с качеством льда у нас не будет.

Также запланировано организация парковки прямо в переулке Томский, поскольку каток занимает только его часть, до угла здания СФТИ. На оставшемся свободном пространстве и будет открыта парковка. Кроме того, на катке появится «теплая зона» с чаем и блинами. Каток начнет работу 16 декабря.

Украшение города

В нынешней концепции оформления Томска к Новому году присутствует некая экологичность, отметил председатель комитета городского дизайна Андрей Алексеев. В том числе и потому, что уходящий год в России был объявлен Годом экологии. Тема экологии присутствует в оформлении многих ледовых городков.

Также в этом году городская администрация впервые привлекла к праздничному оформлению зданий томичей. Для этого были подготовлены украшения, которые можно скачать с сайта администрации, распечатать и повесить на здания.

— Там есть фасадные флажки, плакаты, наклейки, паттерны — композиции, которые стыкуются между собой. Их можно расположить на фасаде, обернуть колонну. У нас в оформлении сцены применяются подобные решения, — сказал Андрей Алексеев.

Денис Шостак также добавил, что большая часть средств на подготовку города к празднованию Нового года предоставлена спонсорами, благотворителями и партнерами городской администрации. Точную сумму пока назвать нельзя, поскольку подготовка к празднику еще идет, но можно сказать, что доля городского бюджета в ней составляет около 10%.

Новогодняя ночь

В новогоднюю ночь томичей ждет ставший уже традиционным салют. В этом году над главной городской площадью расцветут не менее трех тысяч «георгинов», «астр», «пионов» и «Сатурнов». Фейерверк, созданный по японской технологии будет ярче, мощнее и дольше светиться. Спонсором по традиции выступает ОАО «Томское пиво».

— Высота разрыва зарядов будет составлять до 200 метров. При этом высшая точка фейерверка, так называемая максимальная точка звездочки, будет на высоте 250 метров. Это означает, что диаметр огненного шара достигает 100 метров. Если фейерверк мы обычно стараемся сделать грандиозным, мощным, то новогодний мы стараемся сделать более сказочным, — рассказал директор по маркетингу ОАО «Томское пиво» Максим Курохтин.

Фейерверк начнется 1 января 2018 года в 1.00. В этом году он будет музыкальным: во время взрывов на пл. Ново-Соборной будут звучать новогодние композиции.

— Еще один важный момент, который мы предусматриваем во время проведения фейерверка — безопасность, и в этом году этому администрация города уделяет этому вопросу огромное внимание, — отметил Денис Шостак.

Так в новогоднюю ночь, в 0.30 будут перекрыт часть проспекта Ленина, улица Советская, переулки Томский и Спортивный и часть Московского тракта. Рядом с площадью Ново-Соборной будут дежурить машины «скорой» и МЧС.

После фейерверка томичи смогут беспрепятственно добраться до дома. Муниципальный электротранспорт и маршрутки будут работать до 2.00. При этом уехать можно будет в любой, даже самый отдаленный район города — в том числе в Тимирязево и Эушту.

— Этого будет достаточно, чтобы основную массу томичей развести по домам после фейерверка. Но, думаю, в новогоднюю ночь большинство людей ходит пешком, это хорошее оздоровительное мероприятие, — добавил Денис Шостак.

Стоимость проезда в новогоднюю ночь пока не установлена. Однако в администрации обещали решить этот вопрос в 20-х числах декабря.

«Зимние забавы»

Администрация Томска подготовила программу и на новогодние каникулы — с 1 по 8 января в городе пройдет фестиваль «Зимние забавы». Он стартует в первый день нового года — в 17:00 начнется программа «Самый короткий день в году». Со 2 по 8 января ежедневно на Ново-Соборной с 13:00 до 15:00 будет проходить детская программа; с 17:00 до 19:00 здесь же будут организованы мероприятия для всех возрастов — фестиваль «Яркий снег», спортивные состязания, концерты и многое другое.

— В афишах по городу все это расписано, и мы ждем томичей все новогодние выходные на площади Ново-Соборной. И, конечно, в районах города, где открываются катки, городки, елки, — подытожил Денис Шостак.

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