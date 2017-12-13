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Как работает инклюзивная группа «Колосок»

13 декабря 2017 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

«Колосок» — это не просто реабилитационная или терапевтическая группа для «особых» детей. Здесь встречаются, знакомятся и учатся друг у друга дети и взрослые из разных миров, которые, к сожалению, редко пересекаются в повседневной жизни.

«Нормативные», как принято их здесь называть, дети узнают, что существуют также дети с особенностями развития, с которыми можно общаться и дружить. А «особые» ребятишки и их родители находят новых друзей и привыкают к мысли, что в этом мире многие готовы их понять и прийти на помощь.

Изначально никто не планировал, что группа «Колосок» станет инклюзивной. Это произошло случайно.

— Ко мне на психологические консультации ходил мальчик Андрей, — рассказывает руководитель клуба Наталия Шевелева. — Обычный девятилетний мальчик, но с временными сложностями в поведении. И однажды я предложила ему стать моим помощником в группе «особых» детей: проводить с ними занятия и устраивать игры. Что интересно, и у самого мальчика поведение начало выравниваться, и его мама ко многим вещам стала относиться по-другому.

Андрей уже подрос, ему скоро 14 лет. Но он продолжает приходить в «Колосок»: помогать вести праздники, участвовать в выездных мероприятиях.

Название «Колосок» тоже родилось случайно, о чем рассказывает Наталия Владимировна:

— Сначала мне пришла в голову такая идея: колосок содержит зерна, которые можно посадить в землю и получить новый урожай или перемолоть в муку, испечь хлеб и накормить нуждающихся. В любом случае это символизирует умение делиться и приумножать свои лучшие качества. А потом вспомнила: ведь фамилия семьи, которая первая обратилась ко мне за помощью — Колосовы! Так что, случайностей в этой жизни не бывает!

Практически все члены клуба попали в него разными путями. Родители «особых» детей узнают о нем на ПМПК, на индивидуальных консультациях и просто через «сарафанное радио». Родителей обычных детей сюда приводит случай.

Например, Динара — бывшая студентка Наталии Шевелевой. Сначала она ходила в группу как волонтер, помогала проводить мероприятия. А постепенно вместе со своими двумя детьми стала постоянным членом клуба.

Дмитрий и Оксана Мельниковы и их сын Саша познакомились с Наталией Владимировной на другом проекте. Когда они полтора года назад первый раз пришли в клуб «Колосок», они еще не знали, что там будут «особые» детки, но это знакомство навсегда изменило их представление о мире. И теперь, когда в их семье появился еще один малыш, они продолжают ходить на встречи уже вчетвером.

Вот такое трогательное письмо написали Мельниковы о своем опыте посещения клуба:

«Мы считали, что у них свой особый мир, со своими правилами, обычаями, порядками, и этот мир существует где-то там далеко. А оказалось, что это обычные детки, которые могут радоваться или огорчаться, веселиться или грустить, быть послушными или капризными. Когда Катина мама сказала, что Кате очень нравится ездить на автобусе, я вспомнил, каким важным был Саша, когда в трамвае ему первый раз в жизни дали билетик. Мы не знали, что они также любят играть и баловаться. Мы не знали, что они тоже лучики света в нашем суровом мире. В мире, который к сожалению, очень плохо приспособлен для особенных людей. (…) Опыт нашей семьи, пусть пока и небольшой, показывает, что дети не делают разницы между собой. Они не делят друг друга на обычных и особенных, они нормально играют, они нормально дружат, они соперничают друг с другом, даже ссорятся. И поэтому родители особенных деток не должны замыкаться в своем внутреннем мире».

Дети с особенностями развития получают в «Колоске» бесценный опыт социальной адаптации. Некоторые из них потом поступают в обычную общеобразовательную школу, чего еще недавно их родители не могли себе представить! Как Федор, который не говорил до пяти лет, а теперь является одним из лучших учеников своего второго класса в Светленском лицее.

— Специалисты, с которыми я консультировалась, говорили мне: «Вам нельзя понижать планку. При необходимости вы всегда успеете это сделать», — рассказывает Инна, мама Федора. — И у меня сразу была уверенность в том, что Федор должен пойти в обычную школу. В первый год бывали сложности: он притирался к другим детям, класс привыкал к нему. Но сейчас Федор успешно социализировался, учится на «4» и «5», и на медико-социальной комиссии нам рекомендовали продолжать обучение в той же школе и по той же программе.

В числе прочего, к школе Федора подготовили занятия в клубе «Колосок», где он учился общаться в коллективе и выступать перед публикой.

В «Колоске» нет раз и навсегда утвержденного плана занятий. Каждая субботняя встреча — как маленький праздник. Здесь по-семейному отмечают дни рождения, календарные даты, устраивают чаепития и спортивные состязания.

По мере возможности друзья выезжают и за пределы центра «Семья». Поездки в питомник лаек-самоедов, в конный клуб, на пасеку, в музеи и на городские праздники — все это также важная часть воспитательного процесса, который готовит детей к вступлению в большой мир.

— В прошлом году, когда мы были на традиционной ёлке в ТГПУ, никто даже не заметил, что многие наши дети — «особые», — рассказывает руководитель. — Так они прониклись общим весельем, так бегали и шумели, с таким удовольствием участвовали во всех конкурсах и радовались подаркам от Деда Мороза, что решительно ничем не отличались от обычных детей.

Это отметил однажды и звонарь Петропавловской церкви, на колокольню которой ребята с родителями каждый год поднимаются в пасхальную неделю. «Они ведут себя адекватно: уступают друг другу, помогают. Такое нечасто встретишь и у обычных детей».

Для развития любого ребенка всегда полезно художественное творчество, и в «Колоске» возможности арт-терапии используются по полной программе. Мастер-классы для ребят проводят как профессиональные художники, так и обычные члены клуба.

Вот волонтер Анастасия Аксенова обучает детей и мам чудесной технике шерстяной акварели. А вот мальчик Федор и его мама Инна показывают, как с помощью геометрических фигур можно нарисовать доброго волшебника.



Сказкотерапия — еще один способ развития и адаптации. Она проходит в виде театрализованных представлений, которые участники готовят все вместе. Какая-то из семей берет на себя постановку сказки: продумывает сценарий, подбирает декорации, репетирует с актерами. А потом все вместе с большим удовольствием смотрят и обсуждают спектакль.

Надо сказать, что все занятия в клубе «Колосок» для родителей совершенно бесплатны. И помещение для встреч, и материалы для творчества выделяются Администрацией города Томска в рамках программы «Социнтеграция». Недавно члены клуба с удовольствием узнали, что действие этой программы продлено до 2020 года. А значит, встречи в «Колоске» будут продолжаться.

Информацию о клубе «Колосок» можно найти в группе ВКонтакте.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Вероника Белецкая, архив клуба «Колосок»

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