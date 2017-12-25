Каникулы без проблем: пять полезных приложений для новогодних праздников

Партнерский материал / Фото: 25 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

Предпраздничная суета в самом разгаре, и в ней легко упустить что-то небольшое, но очень важное, что поможет сделать праздник веселее и интереснее.

Пять мобильных приложений, которые укрепят предпраздничную оборону и пригодятся в новогодние каникулы, — в нашем обзоре.

Обратный отсчет

Заканчивая дела уходящего года, легко забыться, потеряться во времени и пополнить армию «опоздунов», которые с горящими глазами мечутся по магазинам в надежде ухватить хоть что-нибудь с пустеющих с невероятной скоростью полок магазинов.

Для тех, кто все-таки хочет избежать подобной ситуации, создано приложение «Новый год. Обратный отсчет». Это красочные живые обои с огоньками и фейерверками, которые неумолимо отсчитывают минуты до наступления главного праздника. При этом камера постоянно вращается, показывая пользователю различные элементы трехмерной сцены, где горят заветные цифры. При желании движение камеры можно настроить как угодно. То же касается и отображаемых чисел — их можно подредактировать или вовсе убрать.

У этого приложения есть брат на iTunes. Он показывает месяцы, дни, часы и минуты, оставшиеся до наступления Нового года. А еще здесь есть анимированные фейерверки, дополнительный фон камеры и возможность отправлять праздничные стикеры.

Оба приложения распространяются бесплатно и, несмотря на небольшой вес, требуют постоянного подключения к интернету. Это, конечно, может стать проблемой в предновогодней суматохе, когда легко забыть, что пакет трафика подошел к концу. Но! Можно поменять минуты разговоров из своего тарифа на мобильный интернет. Абоненты Tele2, например, могут сделать это в любой момент из личного кабинета или с помощью специальной команды. Кстати, услугу запустили меньше пары месяцев назад и, по сообщению оператора, клиенты по всей России наменяли уже два — внимание! — петабайта. Если проще — это 1300 лет (!) непрерывной музыки или 228 лет видеозаписей в HD.

Счетчик калорий

Еще один участник нашего списка жизненно необходим тем, кто следит за собой и стремится остаться после новогодних каникул таким же стройным. Речь пойдет о счетчиках калорий. Владельцам Android-устройств рекомендуем воспользоваться «Калькулятором калорий ХиКи». Это очень функциональное приложение может само посчитать полученные вами калории — нужно лишь указать, что вы съели (как блюда, так и отдельные продукты). Для самых хардкорных блюстителей фигуры здесь есть сканер штрих-кодов, возможность составлять дневники питания, счетчик выпитой воды, счетчики гликемического индекса продуктов и гликемической нагрузки. В общем, чтобы успеть разобраться до новогодних праздников, хорошо бы скачать это приложение уже сейчас.

Для iOS также есть свое решение — счетчик калорий FatSecret. С его помощью можно считать количество полученной во время еды энергии, фотографировать потребляемую пищу, делиться успехами (или просить поддержки) в социальных сетях, ставить диетические цели и достигать их. Сохранить стимул к изменениям помогут напоминания. Кроме того, приложение позволяет синхронизировать свои результаты с облаком — к примеру, для публичной их демонстрации.

При этом владельцы последних моделей смартфонов с надкушенным яблоком на задней крышке могут не беспокоиться о потраченных мегабайтах. Да что там мегабайты! Короче, вставляйте симку Tele2 в iPhone 8, iPhone 8 Plus или iPhone X. И оператор подарит целый терабайт мобильного интернета на год.

Открытки для поздравлений

А вот эти варианты пригодятся тем, кто не любит звонить, писать, но хочет как-то «интересно» поздравить с Новым годом друзей и близких, которые находятся на расстоянии. Под эти цели для Android-устройств выпустили приложения, создающие милые и местами даже оригинальные (была бы фантазия) открытки. Например, с помощью этого приложения можно буквально в пару свайпов создать яркую карточку для поздравлений с праздником: выбрать рисунок из библиотеки, написать заголовок, подобрать тему, отформатировать положение элементов. Полученный результат можно отправить ММS-сообщением, по электронной почте или через соцсети.

Владельцы устройств на букву «i» тоже не остались без такой палочки-выручалочки. С помощью этого приложения также можно создать открытку с собственным уникальным дизайном, подписать ее и отправить близким людям по основным каналам интернет-коммуникации: электронной почте или в соцсетях.

Cэкономленные на поздравлениях минуты из тарифа можно запросто конвертировать в более полезные для интровертов мегабайты. Сделать это можно как с помощью USSD-команды *155*62*количество минут для обмена#, так и в мобильном приложении «Мой Tele2». Повторять подобное действие можно сколько угодно — 1 Гб за 100 минут.

Фоторедактор

Какие же праздники без фото (и, конечно же, селфи) с друзьями, знакомыми, коллегами, родственниками, случайными прохожими, собаками, котами, салатами и елками. Выделиться на общем фоне, собрать большее количество «лукасов» и остроумных комментариев помогут приложения-фоторедакторы.

Для тех, в чьем телефоне живет маленький зеленый человечек, предлагаем редактор Photo Lab. Это довольно мощное, но простое приложение, с помощью которого можно создавать разного рода фотомонтажи, добавлять мультяшные анимированные эффекты или стильные современные фильтры. Разработчики позаботились о пользователях и услужливо добавили новогодние и рождественские шаблоны в последнем обновлении. Полученные фото, естественно, можно сохранить или отправить.

Подобный функционал предлагают и для пользователей устройств на iOS. Наш выбор пал на приложение Filterra. Оно также предлагает огромное количество фильтров, которые в реальном времени накладываются на фото, позволяя оценить их уместность для композиции.

Правда, самые трендовые фильтры, возможно, придется покупать. Но владельцы новых айфонов, подключившиеся к Tele2 в декабре, могут потратить на это сэкономленные на трафике деньги. Еще бы, ведь у них есть бесплатный терабайт;)

Карманный бармен

Ну и куда же в Новый год и следующие за ним каникулы без коктейлей (не обязательно алкогольных). «Северное сияние» и «Ёрш» (или «Ирландская бомба») это, конечно, хорошо, но всегда можно расширить свой коктейльный кругозор.

Завести бармена на Android можно с помощью приложения «Коктейлер». Оно бесплатно предлагает рецепты более тысячи известных человечеству коктейлей. Кроме этого, приложение подскажет, что можно сотворить из имеющихся под рукой ингредиентов.

Тем, кто предпочитает iOS, на помощь придет «Синий Я». Здесь также есть куча рецептов и возможность составить коктейли из того, что есть в холодильнике или же сформировать список покупок к вечеринке. При этом разработчики обещают отличное юзабилити, что очень кстати после пары-тройки экспериментальных напитков и последующего расслабления, ведь не нужно думать о потраченных мегабайтах. Их всегда можно «добрать», обменяв на них минуты.

Текст: Егор Хворенков

Фото: ITunes, GooglePlay

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