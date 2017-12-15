Еда. Рецензии.

Ужин в ресторане-баре Soho

15 декабря 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите сюда нам: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

В Томске продолжают появляться новые заведения, что не может не радовать.

В том числе и огромный ресторан-бар Soho в самом центре города. Хотя первая ассоциация с Soho — это торгово-развлекательный квартал в Лондоне, а Англия не показалась нам страной вкусной еды, но мы поспешили знакомиться с новым рестораном.

Где: Ленина, 60/1. На месте чайханы «Ай Да Баран».

Интерьер: Залов так много, что можно сбиться со счета, в одном из них даже не горел свет. От прежнего буйства красок в восточном стиле ничего не осталось, кроме одной стенки возле входа. Зал, который показался нам центральным из трех освещенных, выглядит как-то безлико. Все в приглушенных мягких тонах, интересных акцентов нет, множество одинаковых столиков и кресел. Зал просторный, много мест за барной стойкой, а людей пока совсем мало, поэтому неуютно. Еще есть похожее помещение, где стены декорированы одинаковыми бутылками. Вероятно, уютнее будет в зале с камином, где низкие лампы и лежат дрова. Но пока он был абсолютно пуст, и туда как-то не тянуло. Самое притягивающее место — большой аквариум с рыбами у гардероба.

Меню: Их несколько: с едой, с алкогольными напитками и кофе/чаем/безалкогольными коктейлями. Удобно, что указан вес блюд.

Среди холодных закусок (от 110 рублей) популярные варианты из разных кухонь: тут и домашнее сало, и строганина из муксуна, и брускетта, и сыр, и карпаччо. Горячих закусок немного (по цене от 105 рублей), наиболее оригинальная — тигровые креветки в белом вине. Супов (от 150 рублей) тоже не очень большой выбор, но разнообразны — и тыквенный, и лагман, и с морепродуктами. Салатов немало (от 255 рублей), в том числе несколько теплых, среди которых — теплый салат с виноградом. А дальше — блюда для любителей и европейской, и восточной кухни. Есть пасты (от 255 рублей) и воки (от 190 рублей). Пицца (от 270 рублей), в том числе любопытные версии вроде кальцоне с семгой.

Вариантов горячего (от 210 рублей) много — это плов, шашлыки, колбаски, рыба на гриле и не только. Традиционные гарниры идут особняком (за 90 рублей), соусы тоже (за 55). Отдельно представлена выпечка из дровяной печи (от 150 рублей, самса и хачапури). Суши (от 110 рублей) и роллы (от 140 рублей) тоже имеются. Десерты (от 40 рублей) совершенно разноплановые. Это и конфитюр собственного производства, в том числе из кизила, апельсина, мороженое, панна-котта, пахлава, блинчики, крем-брюле, фруктовые роллы… В общем, на любой вкус.

Напитки безалкогольные — это соки, морсы, газировки (от 40 рублей), молочные коктейли (200 рублей), лимонады (от 150 рублей). Среди последних много привлекательных сочетаний — здесь и огурец с арбузом, и имбирь с малиной, и цитрус с манго (надо будет заглянуть сюда летом). Классический кофе от 80 рублей. Отдельно за 50 рублей можно добавить в него мяту или розмарин, или еще что-то из меню. Есть в карте напитков и отдельный столбик под названием «А можно в кофе что-нибудь добавить?». Цены от 180, добавляют обычно мороженое, халву, сиропы, готовят рафы с кокосовым молочком, кедровый раф с медом. Из алкогольных версий — ирландский кофе и карибский. Последний с черным ромом. Для теплого времени года есть кофе из холодильника (от 160 рублей), в том числе кофейный Эгг-ног с гоголь-моголем. Чайник традиционного чая за 160 рублей, также представлено немало авторских вариантов (от 150 рублей за порцию) со специями, сиропами, соком, в часть из них можно добавлять алкоголь. И в этом же меню -алкогольные коктейли (от 250 рублей), где и кровавая Мэри, и Б-52, и многое другое.

Алкогольное меню легких напитков внушительное. Игристое вино здесь от российских вариантов (от 600 рублей за бутылку) до французской «Вдовы Клико» за 6400. Вина сгруппированы по странам — Испания, Франция, Италия, страны Нового света.

Еда: В холодный зимний день мы выбрали чай «Курага» на компанию, японскую лапшу из гречневой муки соба с морепродуктами, ролл унаги маки. Через некоторое время нас расстроили, что из авторских чаев могут сделать только два. Из предложенных вариантов выбрали облепиховый.

Чай (320 рублей за чайник) принесли первым. По описанию в нем должны были быть имбирь, облепиха, мята и гвоздика. В реальности в напитке обнаружились еще и цитрусовые. Чай оказался согревающим, хотя пряности и имбирь не слишком ощущались, главные вкусы — облепиха и цитрусовые. Приятный, но не то чтобы потрясающий вкус.

Лапшу соба с морепродуктами (340 рублей) приготовили быстро. Нам понравилось: гречневая лапша в ненавязчивом соусе, по вкусу — не пресно, но и не слишком солено или остро. Морепродуктов немало, не то что бы одна креветка. Также в блюде был болгарский перец, зелень и кунжут. Симпатичная подача — стильная тарелка, узор в восточном духе, нанесенный соусом.

Ролл унаги маки (250 рублей) оказались не слишком богат начинкой. В порции 7 штук, порезаны оригинально, по диагонали. Уже политы соусом (который, впрочем, едва ощущается) и посыпаны кунжутом (его, похоже, тут любят добавлять везде). Неплохо, но ярких впечатлений блюдо не оставило, угорь был совсем ненавязчив.

Счет: 910 рублей за два блюда и чайник чая. Счет нам с подругой подали посчитанный на двух гостей, даже чай заботливо поделили, мы обрадовались, что так удобно рассчитываться. Но всю сумму без предупреждения списали с карты той, что оплачивала первой. Это, конечно, было не лучшим вариантом, и зачем тогда в чеке считали все отдельно, осталось загадкой.

Итого: Хороший выбор блюд, вкусная лапша — это оставило приятное впечатление от Soho. Но залы пока почти пустые, большие, необжитые, поэтому в ресторане не очень уютно. Есть что еще попробовать, но вернуться немедленно не хочется.

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