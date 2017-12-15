Площадь Ново-Соборная готовится к встрече Нового года (ФОТО)

15 декабря 2017 / Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: Алина Колпакова

На Ново-Соборной завершается подготовка к новогодним праздникам.

В настоящее время на площади подходит к концу монтаж деревянной горки высотой 4,6 метра, оформленной в стиле деревянного зодчества, участники международного фестиваля «Хрустальный Томск» доводят до совершенства свои ледяные скульптуры, ведутся последние приготовления к открытию катка и ледового городка.

Завтра, 16 декабря, в 11:00 томские школьники начнут украшение площади: на ветвях хвойных деревьев, высаженных на Ново-Соборной летом 2017 года, они развесят более 600 самодельных игрушек — снежинок, зайчиков, фонариков, новогодних звезд, снегурочек и сосулек.

А в 16:00 на площади стартует праздник «Елка-2018. Зажигай!». Мэр Томска Иван Кляйн откроет главную городскую елку, ледовый городок и каток в переулке Томском под «звездным небом». Также в этот день пройдет торжественная церемония награждения победителей «Хрустального Томска». А еще гостям праздника покажут лучшие поздравительные видеоролики, которые сняли сами томичи.

На празднике будет работать веселая ярмарка, детская площадка, зона с хаски и маламутами, пройдут мастер-классы, игровые квесты, показательные выступления фигуристов и праздничная дискотека, рассказывают в администрации города.

«Осталось совсем немного времени до того момента, заработает новогодняя иллюминация, откроются ледовые городки, и наш Томск окончательно приобретет новогодний вид. Сделать встречу Нового года особенной нам помогают участники IV международного фестиваля „Хрустальный Томск“. Двадцать команд, из которых семь зарубежных, создают свои ледовые скульптуры на площади Ново-Соборной, которая по традиции станет центральной площадкой празднования. В эту субботу здесь зажгутся огни на главной городской елке, откроется главный ледовый городок „Природа Сибири“, над большим катком по соседству засияет „звездное небо“. И по всему городу этой зимой будут цвести разноцветными узорами ледовые фонтаны, новогодние елки, будут работать рождественские ярмарки, катки и ледовые городки. Пусть праздник придет на каждую томскую улицу, в каждый двор и каждый дом!», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Фото: Алина Колпакова

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