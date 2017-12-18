Как открыть свое дело: томской молодежи расскажут, что нужно знать начинающим бизнесменам

18 декабря 2017 / Партнерский материал

Как разработать бизнес-план, зарегистрировать юридическое лицо или ИП, грамотно выстроить бизнес-процессы в компании и в каком направлении следует ее развивать? Иными словами — что следует узнать прежде, чем решиться открыть свое дело?

На протяжении пяти лет Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области организует и проводит на территории региона обучение молодежи основам предпринимательской деятельности. Мероприятие реализуется в рамках программы развития молодежного предпринимательства «Томск — месторождение успеха».

За 2017 год участниками обучения стали более 600 молодых людей — жителей Томска и области.

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Участниками программы обучения основам предпринимательской деятельности могут стать молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет включительно, планирующие заниматься предпринимательской деятельностью. При этом набор в группы проходит в течение года, а обучающие мероприятия проводятся как днем, так и вечером. Длительность курса — до двух недель.

Само обучение включает в себя шесть блоков: основы бизнес-планирования, продажи и маркетинг, налогообложение и бухгалтерский учет, лидерство, организация бизнес-процессов и правовые аспекты ведения бизнеса. В рамках каждого блока предусмотрены групповые семинары и мастер-классы, а также личные консультации с экспертами по каждому направлению.

Стоит отметить, что Фонд реализует программу на территории Томска и области совместно с операторами — в этом году в список вошли 12 организаций, 7 из которых проводили обучение в Томске. Это ООО «Центр бизнес-технологий», ООО «Интерникс», ООО «НеВа», ООО «ИННОЛАБ», АНП «Продвижение инновационных технологий «Бизнес партнеры», ООО «КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ» и ООО «Бизнес-акселератор «Энергия». Еще пять операторов реализовали программу в районах Томской области. В Асино это ООО «ИнтеллФинанс», на территории Зырянского и Молчановского районов — ИП Грибенников С. С. Еще в трех районах обучение проводилось на базе техникумов: в Шегарском районе — это местный Промышленно-коммерческий техникум, в Кожевниковском — Кожевниковский техникум агробизнеса, в Кривошеинском — Кривошеинский агропромышленный техникум.

Что могут получить в процессе обучения участники? Не только познакомиться с перспективными направлениями ведения бизнеса в Томской области, но и протестировать собственную бизнес-идею на жизнеспособность, качественно проработать бизнес-проект совместно с экспертами и консультантами. А еще — найти единомышленников и будущих партнеров. Все это — залог успешной реализации бизнес-проектов.

По итогам обучения молодые предприниматели программы получают возможность принять участие в конкурсе молодежных бизнес-проектов «Бизнес-дебют» и попасть на самое масштабное мероприятие Томской области для начинающих предпринимателей — весенний бизнес-лагерь «Томск — месторождение успеха».

Обучение: личный опыт

Конечная цель программы обучения, отмечают в Фонде, — увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности в Томской области и развитие предпринимательских компетенций молодежи. И эта цель успешно достигается на протяжении всех пяти лет.

Так, в 2017 году по итогам обучения на территории Томска и области зарегистрировано 114 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создано порядка 230 рабочих мест. При этом сферы бизнеса совершенно разные: общественное питание, сельское хозяйство, рекламные агентства, торговля, перевозки и иные транспортные услуги, ремонтные работы, салоны красоты, сфера строительства жилых и нежилых зданий, электромонтажные работы и прочее.

Ольга Жукова, г. Томск

Оператор по обучению - ООО «ЦБТ»

— Мое обучение длилось недолго, но хочу отметить, что мне хватило этого, чтобы поменять свои взгляды на многие вещи. Я пришла со своей идеей, с определенной картинкой в голове, что хочу сделать и каким видом деятельности заниматься. А в ходе обучения поняла, что одной идеи маловато и нужно подходить ко всему с умом. Более детально анализировать рынок, составлять бизнес-план — в первую очередь для себя — чтобы понимать на какой результат ты рассчитываешь. Всему этому нас и учили. Я очень благодарна преподавателям за полученную информацию и интересные занятия, в особенности Елене Ивановне Кокверниковой.

Михаил Пинько, Молчановский район

Оператор по обучению — ИП Грибенников С.С.

— Я не так давно открыл свое дело — пасеку. И хорошо осознавал, что мне не хватает понимания, в каком направлении нужно двигаться дальше, каким образом развивать свое дело. Образовательная программа регионального Фонда развития предпринимательства помогла мне определить векторы развития моего бизнеса. Например, я не учел возможных партнеров, организации привлекающие туристов в район — это делает возможным увеличение продаж и открытие экзотической услуги «сон на пчелах». Очень полезным было и взаимодействие с тренерами и экспертами программы из Томска и местной администрации.

Анастасия Епифанова, г. Томск

Оператор по обучению ООО «Интерникс»

— Обучение было интересным, большая часть информации по ведению предпринимательской для меня оказалась новой, и я уверена, что она мне пригодится в будущем. Самым интересным для меня стала работа в команде по созданию коллективного бизнес проекта, которая в дальнейшем помогла с написанием и проработкой индивидуального проекта. На занятиях формат был выстроен в рамках деловой игры и решения бизнес-кейсов. Большое внимание уделялось деталям, которые на первый взгляд были незначительны для ведения бизнеса. Сложные вопросы по правовым аспектам ведения бизнеса нам объяснили очень доступно, многие страхи ушли, но появилось понимание, что собственное дело — это большая ответственность, требующая от человека много сил и навыков.

Более подробную информацию о программе обучения основам предпринимательской деятельности Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области, можно получить на сайте «Томск — месторождение успеха».

Фото предоставлено Фондом развития малого и среднего предпринимательства Томской области

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