Фото недели: главная городская ёлка зажглась в Томске

18 декабря 2017 / Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: Вероника Белецкая

В субботу, 16 декабря, на площади Ново-Соборной в рамках праздника «Ёлка- 2018. Зажигай!» на площади зажглась главная ёлка города, был открыт ледовый городок и каток под «звездным небом». Старт новогодним торжествами дали мэр города Иван Кляйн и Дед Мороз

«В эти дни мы устанавливаем и наряжаем главное украшение праздника — большие и маленькие елочки. Сегодня настало время зажечь главную красавицу Томска — самую большую, самую нарядную, чтобы все мы почувствовали приближение Нового года», — сказал на открытии глава города.

Одновременно с главной ёлкой, зажглись светодиодные фонтаны в районах города и вся уличная иллюминация Томска.

На празднике собрались несколько тысяч человек. Безопасность томичей на Ново-Соборной обеспечивали органы правопорядка и народные дружинники. Как отмечают организаторы, мероприятие прошло без происшествий.

Напомним, вход в ледовый городок «Природа Сибири» и на каток «под звездным небом», открывшийся в переулке Томском, для всех желающих свободной. Пункт проката коньков будет работать ежедневно до 22:00 по будням — с 15:00, в выходные — с 11:00. Стоимость проката для взрослых составит 100 рублей, для детей — 50 рублей.

Фото: Вероника Белецкая

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