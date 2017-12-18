Новогодний макияж: обзор видеоинструкций

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 18 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

Ситуация, знакомая каждой: праздник совсем скоро, а попасть в салон на макияж и укладку реально только в следующем году. Иногда нет свободного времени, а иногда нет свободных денег.

Обе эти проблемы решаются в одном месте — на YouTube. Эксперты МТС подготовили подборку видеоблогов с подробными инструкциями о том, как самоcтоятельно сделать простой, но эффектный новогодний макияж при помощи недорогой косметики.

В список намеренно не включены самые известные российские бьюти-блогеры, так как большинство из них используют в своих образах косметику сегмента «люкс». Если вы только начинаете эксперимент «накрась себя сама», проще и экономичнее пробовать доступные средства, которые можно купить в ближайшем магазине.

Красота по-американски

Первый участник «шорт-листа» Лиза Соболева под псевдонимом LizaOnAir живёт в Нью-Йорке, поэтому её вариант новогоднего макияжа — традиционный американский: выразительные глаза со стрелками, длинные ресницы и яркие красные губы. Кстати, озвучил видеоинструкцию муж Лизы, получилось довольно забавно.

Также же у Лизы есть интересное видео «Идеальный СЭЛФИ МАКИЯЖ для Instagram», сделав который, вы точно порадуете своих подписчиков крутыми праздничными фото.

Собраться за пять минут

Следующая в пятёрке — Анна Шульга под творческим псевдонимом MissAnnsh. Она предлагает очень быстрый вариант макияжа, который можно сделать даже за пять минут до Нового года. Новичкам, конечно, явно понадобится больше времени, но результат порадует — получится спокойный и при этом мерцающий мейкап.

Для подготовки к новогодней ночи также будет актуально посмотреть, как Анна предлагает замаскировать несовершенства кожи и правильно уложить волосы, чтобы добиться объёма без лака и начёса.

Когда глаза действительно блестят

Если яркие губы — не ваш вариант, обратите внимание на блог Виктории MrsWikie5. Здесь есть видеоинструкция по макияжу с акцентом на глаза. Когда еще блистать, как не в Новый год?

На своем YouTube-канале Вика не ленится выкладывать под каждым видео весь список использованных в макияже продуктов и ссылки на них. Так что любой понравившийся бренд можно быстро «загуглить» и приобрести в онлайн магазине.

Smoky eyes

Алла MsAllatt предлагает новогодний макияж со знаменитыми Smoky eyes, дополненный серебристым пигментом.

Кстати, у неё же есть более подробный обзор этой техники; если первое видео вызвало сложности, посмотрите здесь.

Глубокий зелёный для «чайников»

Новогодний макияж с глубокими зелёными оттенками предлагает сделать Оксана TheBeSSTija.

Другой вариант — в более традиционной цветовой гамме, но от этого не менее выразительный.

Фишка всех видео Оксаны с мейкапом — очень подробные объяснения техники нанесения и одновременная демонстрация (а не просто озвучивание) всех косметических средств, которые используются. Они помогут красиво накраситься даже тем, у кого «руки не из того места».

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