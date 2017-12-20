Заисточье: гостиница для иностранных туристов в водоразборной будке

20 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Александр Мазуров

Эта двухэтажная башня из красного кирпича часто ловит на себе взгляды прохожих. Невысокое здание сильно контрастирует с другими постройками Заисточья — вокруг ее обступили деревянные соседи.

Водоразборная будка практически на перекрестке улиц Трифонова и Горького была построена еще в 1904 году, наряду с 15-ю такими же строениями, когда в Томске прокладывала первый водопровод фирма «Братьев Бромлей». За свой век, помимо прямых обязанностей, она успела побывать сезонным магазином, летним кафе и даже квартирой «на сутки».

Чуть больше года назад водоразборная будка на Максима Горького, 17а перешла к новым владельцам — семье Гуренковых. Они планируют устроить в исторической постройке мини-отель для иностранных гостей Томска.

Ремонт

Константин и Родион Гуренковы

— Идея приобрести будку родилась буквально за несколько дней, — рассказывает Константин Гуренков, новый владелец будки. — Были свободные деньги, которые хотелось куда-то вложить. В один из вечеров просматривали с женой объявления о продаже недвижимости и натолкнулись на эту водоразборную будку. Сразу загорелись и купили, особо не диагностируя ее состояние. Этот вариант был намного интереснее обычной студии в 22 квадрата. Бывшие владельцы готовы были продать здание в рассрочку. Потом мы уже поняли почему — хотели поскорее от нее избавиться.

Прежние владельцы использовали помещение как гостиницу «на часы/сутки», но, по словам Константина, не справились со зданием, которое требовало серьезных финансовых вложений. После покупки будки с прилегающей территории было вывезено два грузовика мусора, само строение явно требовала реконструкции.

— Мы приобрели это здание очень вовремя, — говорит Константин. — Я думаю, если бы еще года два будка постояла в таком состоянии, то ей потребовалось бы капитальная реконструкция. Или она вообще бы исчезла. Самую большую работу мы проделали с землей: обкапывали здание вокруг на метр по ширине до низа фундамента. Мне рассказывали легенду, что якобы там есть еще один этаж, но его там не оказалось: от отмостки вниз сантиметров на 80 еще идет стена здания, после 40–50 см — фундамент.

Интересно, что фундамент будки сделан не из бетона, а как было принято 100 лет назад, из бутового камня. Часть его сейчас лежит рядом с соседним деревянным домом — Константин говорит, что в следующем году хотелось бы его уложить рядом с будкой.

— Поначалу мы со строителями не могли понять, почему угол на уровне перекрытия сырой, и эта сырость расходится по всей ширине здания. Когда раскопали, все стало ясно: ввод водоснабжения и канализации были сделаны отвратительно, часть фундамента и кирпичной кладки оказались разрушены. В результате серьезно пострадал угол здания.

Но самым большим сюрпризом для новых владельцев будки стал лоток от старой теплотрассы. Когда здание по каким-то причинам отключили, отрезали трубы, то не замуровали лоток — и неизвестно, сколько лет под будку шел горячий пар. Пришлось перекладывать фундамент и кирпичные стены.

Будка в процессе ремонта

— Мы все раскопали, чтобы просушить, и все лето держали открытыми двери и окна. Я строителей специально просил в июль не закапывать этот участок. Фундамент на бетонный переделывать не стали — строители промывали каждый камень фундамента, и каждый слой проливали раствором цемента.

Новые владельцы установили бордюры, залили отмостку вокруг здания и оформили парковку. Низ фасада будки был отпескоструен в высоту человеческого роста. Со стен сбили плесень, старые наслоения, два-три слоя краски. По словам Константина, будка была подготовлена под новую покраску, кое-где отреставрирована и переложена кладка, поверхность прогрунтована. После зимы работы планируется продолжить уже со строительных лесов.

Внутри

Пока будка не отапливается, поэтому здесь холодно. Внутри — современный интерьер со следами продолжающегося ремонта: пол застелен бумажными листами, повсюду — строительные перчатки, малярные ванночки, банки с краской, баллоны монтажной пены.

— После прежних владельцев мы многое поменяли, — рассказывает Константин. — Например, полностью переделали второй этаж: там были ярко-красные стены, только плеток или наручников не хватало. Жена с подругой перекрасили все в кофейно-молочный, теплый цвет. Первый этаж подвергся большей реконструкции — мы содрали весь гипсокартон, сбили старые слои штукатурки, старую стяжку, плитку. Все убрали, оштукатурили заново, смонтировали теплые полы. Больше всего мне нравится санузел — мы оборудовали здесь полноценную душевую. Еще решили добавить декора — сделать на первом этаже кирпичную кладку под старину.

Сейчас в здании есть центральное водоснабжение, слив, холодная вода и электричество. Горячая вода пока только от бойлера, но у хозяев уже есть согласованный проект тепловой инспекции на подключение к центральному отоплению — еще летом здесь сделали новый лоток от колодца, уложили наружную часть теплотрассы. Отопление в будке все-таки есть, но электрическое — в душевой стоит электрокотел. Правда, отапливаться электричеством оказалось слишком дорого:

— Мы пробовали жить в будке, — говорит Константин. — В прошлом году праздники и весь январь были здесь — строители закончили ремонт как раз 30 декабря. Но после того, как месяц отработал электрический котел — поддерживал комфортную температуру — нам пришел огромный счет за электричество, и мы вынуждены были съехать.

Отель в будке

В будущем новые владельцы планируют превратить будку в мини-отель для иностранных туристов. Во многом на это решение повлияло ее расположение. Сам район — Заисточье — привлекателен для туристов, плюс до проспекта Ленина можно дойти пешком за 5–10 минут.

— Исторически Заисточье всегда считалось достаточно криминальным, — рассказывает Константин Гуренков. — Я сам недалеко отсюда вырос, на Савиных. Раньше здесь водилось немало асоциальных личностей. Сейчас, конечно, многое изменилось. А если посмотреть на перспективы, которые обещает наш губернатор, этот район кардинально преобразится. Можно будет пройти всего 100 метров от будки и выйти к реке.

Одно из главных преимуществ района, по словам Константина, тишина. Несмотря на то, что главная улица города находится в шаговой доступности, шум проспекта до будки не долетает: «Здесь в выходной день две-три машины проедет — тишина, как в деревне».

Часто к новым владельцам будки подходят люди из соседних деревянных домов — в основном бабушки и дедушки, заставшие прежние времена, когда будка еще использовалась по назначению. Из их рассказов Гуренковы смогли узнать о прошлом будки много интересного.

— Рассказывали, что в середине XX века здесь жила семья, которая следила за будкой и занималась раздачей воды для окружающих домов. Одни владельцы даже держали натуральное хозяйство: кур, свиней, лошадей. Где-то с 70-х годов будка перешла в частные руки: здесь были сезонные магазины «овощи-фрукты» гостей из ближнего зарубежья. Еще был продуктовый магазин, организованный нынешней владелицей магазина на улице Трифонова. В 90-е — уличное кафе.

Сейчас у владельцев не так много времени, чтобы заниматься своим приобретением. В ближайших планах у Гуренковых после новогодних праздников наконец-то провести в будку центральное отопление. После того, как здание прогреется, потребуется завершить косметический ремонт. А по окончании работ владельцы будут принимать окончательное решение — продать будку или довести ее до ума, запустить гостиницу, и посмотреть, что получится из этого проекта.

Будка на Татарской — не единственная из сохранившихся и используемых сегодня в Томске. Так, в бывшей водоразборной будке, которая стоит на пересечении Ленина и пер. Ванцетти, открылся фирменный магазин частной пивоварни. Там собственники сделали ремонт в стиле «лофт» — ободрали штукатурку, оставили голые кирпичные стены. Будка на перекрестке улицы Войкова и одноименного переулка, которая находится на территории Знаменской церкви, сейчас занята мастерской по реставрации икон.

Текст: Александр Мазуров

Фото: Александр Мазуров, из архива семьи Гуренковых

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