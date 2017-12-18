Невероятно! Что сделали томские ученые в 2017 году

Что только не изучали томские ученые в уходящем году!

Самые любопытные научные новости Томска мы собрали для вас в годовом обзоре.

Напечатали сердца людей и лапки для котиков

Аддитивные технологии по-прежнему на хайпе, почти как блокчейн. Ну, вы поняли: речь о 3D-печати, с помощью которой скоро, кажется, начнут делать даже снежных баб.

Мы в Сибири, знаете, тоже не лаптем щи хлебаем. В этом году томские ученые освоили печать моделей сердец «с натуры» для планирования операций, биоразлагаемых костных имплантатов, запчастей из титановых сплавов для авиастроения и титановых же протезов для котов-инвалидов.

Запустили наноспутник

Спутник ТПУ, который запустили 17 августа с борта МКС, тоже напечатали на 3D-принтере. Между прочим, впервые в России.

Это довольно мелкая штуковина, размером всего 30*11*11 см (почему и носит приставку «нано»). И умеет он только транслировать на Землю послание от студентов Политеха на одиннадцати языках мира: от русского до хинди. Тем не менее, его запуск поможет ученым сделать вывод об эффективности конструкции и материалов, из которых он изготовлен.

Спутник рассчитан всего на 4-6 месяцев работы, поэтому он то ли уже сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, то ли вот-вот это сделает.

Научно обосновали мимимишность

Всем известно, как радует и веселит рассматривание фотографий умильных котиков и прочих сурикатов. Теперь, если вас застукают за этим занятием в рабочее время, можете с чистой совестью говорить, что снимаете стресс по рекомендации томских ученых.

Над мобильным приложением для релаксации с помощью изображений зверюшек работают в ТГУ. Здесь изучили реакцию людей на милые фото при помощи айтрекинга, электроэнцефалографии и полиграфии. На основе полученных данных будут разработаны сюжетная линия игры и персонажи зашкаливающей милоты.

Придумали, как использовать пивные отходы

Отходы после производства пива — это, оказывается, целая головная боль. Остается их много, утилизировать дорого и жалко (они содержат азот, калий, фосфор, витамины и аминокислоты и прочие полезные вещества), а коровы столько не съедают. И вот, ученые БИ ТГУ придумали, как делать из них ценное удобрение.

Опробовать его решили на старой городской свалке возле Новомихайловки. Всю ее площадь хотят засеять газонной травой, а для улучшения всхожести и роста посевов применить удобрение из пивной дробины.

Исследовали фауну Средиземного моря

В 2017 году биологов и радиофизиков из ТГУ пригласили в Египет для оценки состояния экосистемы Средиземного моря. Вместе с дайверами из клуба «СКАТ» они ездили изучать рыб и морских гадов в летний и осенний сезоны. И еще зимой собираются. А теперь скажите, что работать в науке скучно, невыгодно и вообще фу-фу-фу.

Позаботились о водителях

Изобретение томича Виктора Становского, директора компании «Технология Маркет», кажется, наконец-то, добралось до производителей. Его редукторы с эксцентрико-циклоидальным зацеплением успешно прошли испытания и готовятся к серийному производству на заводе «Тяжмаш», а также будут использованы для модификации «БелАЗов».

По словам разработчика, редуктор нового типа превосходит стандартный по КПД, несущей способности и другим параметрам. Кроме того, они гораздо меньше по размерам и долговечнее. Побочный эффект — сниженная вибрация и уровень шума, чему, по словам разработчиков, заранее радуются водители большегрузов, где будут установлены новые детали.

Вылечили мексиканских креветок. И собачек

Есть у креветок такая зараза — вирус белых пятен — от которой они почти гарантированно дохнут, повергая в отчаяние владельцев креветочных ферм. В Мексике эпидемия вируса продолжается уже несколько лет, и чем только не пробовали лечить эту ракообразную мелочь — всё без толку. Пока не появились томские ученые со своим волшебным зельем.

Оказалось, что если креветкам дать препарат «Арговит» с наночастицами серебра, они выздоравливают в 80-90% случаев, что должно спасти креветочную отрасль от разорения. Вдохновленные мексиканские ветеринары решили попробовать на собачках. И снова бинго! К середине 2017 года было известно о 13 собаках, вылеченных от чумки с помощью томского препарата в Мексике.

Защитили наши щеки от излучения сотовых

Ученые БИ ТГУ доказали, что бабушка была права, и долго говорить по сотовому действительно вредно. Они взяли соскобы с внутренней стороны щек у 100 первокурсников и сравнили клетки с правой и левой щеки под микроскопом. Выяснилось, что с той стороны, к которой чаще прикладывают телефон, гораздо больше мутировавших клеток с патологиями ядра. Причем, у женщин и представителей монголоидной расы количество мутаций выше среднего.

Но есть и хорошая новость: их коллеги с радиофизического факультета придумали новый защитный экран. Он состоит из полимерной пленки, на которую нанесена сетка магнитных микропроводов. Такая пленка отражает вредные излучения, не имеет срока годности и имеет себестоимость менее 100 рублей.

Впереди новый год, а значит — новая череда открытий. Следите за нашими обзорами!

Wikimedia Commons, Рixabay.com

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