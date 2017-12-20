Гид по новогодним и рождественским ярмаркам Томска

20 декабря 2017 / Томский Обзор

Если вы из тех, кто ищет подарки, только когда внезапно увидит на календаре «20-какое-то декабря», то у вас еще есть шанс.

Пять рождественских и новогодних ярмарок Томска на любой вкус и цвет — в нашем обзоре.

Новогодние маркеты в ТЦ

Долгоиграющие маркеты в двух торговых центрах обещают, что соберут лучших хендмейд-мастеров Томска и Сибири. Там вы найдете авторские украшения, бижутерию, картины, одежду, аксессуары, игрушки, предметы интерьера, цветочные композиции и сладости. А еще всех ждет фотозона, праздничная атмосфера и мастер-классы.

Подробности.

Когда и где: с 16 по 31 декабря в ТЦ «МираМикс» (пр. Мира, 36), «СМАЙЛ City» (ул. Котовского, 19/1, ул. Учебная, 48Д).

Время и стоимость: 10:00 — 22:00 в будни и выходные, вход свободный.

Аудитория: 0+.

«Новогодняя сказка» на Нахимовском рынке

«Новогодняя сказка» — ярмарка, которая пройдет на новом Нахимовском рынке. Обещают, что помимо классических подарков посетители смогут приобрести натуральную косметику, алтайский мед и многое другое.

Подробности.

Когда и где: с 22 по 28 декабря на Нахимовском рынке (ул. Нахимова, 8, стр. 2).

Время и стоимость: 08:00, вход свободный.

Аудитория: 0+

Рождественская ярмарка в школе «Друзья»

В этом году на ярмарке в школе иностранных языков пройдут бесплатные мастер-классы, рождественский квиз, киноклуб на английском языке и традиционная рукодельная ярмарка. А еще гостей ждут глинтвейн и угощения.

Подробности.

Когда и где: 23 декабря в школе иностранных языков «Друзья» (ул. Советская, 69).

Время и стоимость: 12:00 — 19:00, вход свободный.

Аудитория: 6+.

Маркет в «Высоко»

Маркеты в Пространстве «Высоко» — одни из лучших в Томске. В эти выходные посетителей там ждут душевные лекции, полезные мастер-классы, подарки, стильный декор, активности для детей и, конечно же, пушистая красивая елка.

Подробности.

Когда и где: 23 и 24 декабря в Пространстве «Высоко» (ул. А.Беленца, 9/1, 1 подъезд, 6 этаж).

Время и стоимость билетов: 11:00 — 19:00, вход свободный.

Аудитория: 16+.

Распродажа выходного дня в музее

В фойе Томского художественного музея пройдет распродажа выходного дня товаров от дизайн-студии Тарасовой. Посетителям будет представлена новогодняя коллекция товаров с праздничной тематикой и символом 2018 года — «собакой». А еще — керамика с художественной росписью (тарелки, блюда, сервизы, керамические: панно, плитка), текстиль для дома из качественных тканей, с вышивкой и оригинальными рисунками (подушки декоративные, думочки, пледы, подушки-игрушки, подушки-путешественницы), изделия из шелка в технике батик (платки, шарфы) и картины томских художников.

Когда и где: 23 и 24 декабря в фойе Томского художественного музея (пер. Нахановича, 3).

Время и стоимость билетов: 11:00 — 19:00, вход свободный.

Аудитория: 16+.

Иллюстрация: Екатерина Некрылова

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