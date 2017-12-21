Из года в год: как «Томскнефть» помогает развитию Александровского района

21 декабря 2017 / Партнерский материал / Фото: ОАО «Томскнефть» ВНК

Уже много лет подряд ОАО «Томскнефть» ВНК является главным социальным партнером Александровского района. Ежегодно компания выделяет значительные средства на решение различных проблем — закупку техники, ремонт школ и детских садов, поддержку ветеранов и многое другое.

В этом году по договору о социально-экономическом партнерстве Александровскому району было выделено 10,6 млн рублей. Всего же, начиная с 2011 года, на развитие территории было направлено почти 56 млн.

— Для нас прошедший год работы с основным недропользователем — ОАО «Томскнефть» ВНК — был очень продуктивным. На реализацию проектов на территории района была выделена внушительная сумма, сделать удалось многое. И, что особенно важно, по всем направлениям — это и ЖКХ , и закупка новой техники, и ремонт объектов социального значения, и поддержка ветеранов, и организация летнего отдыха детей. Мы очень довольны проделанной работой, — отмечает Виктор Мумбер, первый заместитель главы Александровского района.

По его словам, в программу соглашения о социально-экономическом партнерстве из года в год неизменно включаются проекты по содержанию и ремонту жилищно-коммунальных объектов. В этом году за счет спонсорских средств был проведен ремонт кровли на котельной № 2. Это одна из главных котельных, которая обеспечивает теплом объекты социального значения: центральную районную больницу, интернат и дома жителей северной части села Александровского. На эти цели было направлено 3,5 млн рублей.

— Такая же сумма была выделена администрации Александровского сельского поселения на покупку новой ассенизаторской машины, — добавляет Виктор Мумбер. — Оказание услуг населению — это процесс постоянный, нужно держать руку на пульсе 24 часа в сутки. И покупка новой техники в этом плане очень важный вопрос, с решением которого нельзя затягивать, иначе все просто «встанет».

Еще одно важное направление — укрепление материально-технической базы объектов образования, культуры и спорта. На решение вопросов в этой сфере район получил 2 млн рублей. С помощью этих средств в селе Лукашкин Яр была возведена противопожарная стена между зданиями школы и детского сада, как того требовало предписание Пожнадзора. Проект был подготовлен еще в прошлом году. Благодаря финансовой поддержке нефтяников нынче стену построили. Стоимость работ составила почти 480 тысяч рублей.

Более 500 тысяч получил детский сад «Теремок» в селе Александровском — на ремонт помещения, в котором размещается цветочная оранжерея. Кстати, работает она не только для воспитанников «Теремка»: ежегодно осенью в Александровское приезжают дети из других учреждений, чтобы поближе познакомиться с окружающим миром. В этом году помещение привели в полное соответствие с требованиями пожарной безопасности, сделали косметический ремонт: отремонтировали систему отопления, заменили двери, положили новый линолеум и керамическую плитку, смонтировали подвесной потолок и освещение.

В селе Новоникольском за счет спонсорских средств была заменена кровля на здании местного дома культуры.

— На территории Александровского района находится несколько малых сел. Наша важнейшая цель — сделать так, чтобы и эти сельские поселения были не забыты. Конечно, охватить все разом и решить все проблемы невозможно, но мы стараемся взять какую-то локальную точку и сосредоточиться на ней, — говорит Виктор Мумбер.

Более 650 тысяч рублей было выделено на закупку спортивного инвентаря для юных спортсменов села Александровского. Дом детского творчества получил новый ковер для самбо, группа, занимающаяся стрельбой — пневматические винтовки. Также были закуплены футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, футбольная форма, лыжные ботинки — для Детско-юношеской спортивной школы.

Отдельная строка — летний отдых детей. В этом году на обеспечение отдыха, организацию питания и проведение различных мероприятий в школьных и дошкольных учреждениях было выделено 800 тысяч рублей. Детские оздоровительные лагеря были открыты на базе школ № 1 и 2, Дома детского творчества и Детско-юношеской спортивной школы в селе Александровском.

Поддержку получили и сельские библиотеки, музей. На пополнение книжного фонда было направлено 210 тысяч рублей. На эти средства закуплено 512 единиц книг. В краеведческий музей Александровского приобретена фотокамера и ноутбук, а заявка на следующий год — принтер.

Из года в год стабильно выделяются средства и на поддержку старшего поколения — ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов участников. В этом году эта сумма составила 550 тысяч рублей. Средства были направлены на ремонт жилья, приобретение необходимых предметов быта и оборудования. Всего материальную помощь в районе получили 46 человек.

— Нефтяники знают проблемы нашего района, — подчеркивает Виктор Мумбер. — Каждый год мы выходим со своими предложениями и почти всегда получаем их одобрение. Ну а в решении неотложных вопросов «Томскнефть» никогда не отказывает. Надеемся, что добрососедское сотрудничество с нефтяниками продолжится и в будущем.

Текст: Анна Мацковская

Фото предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

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