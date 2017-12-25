Все для дела: куда и зачем ездили молодые томские бизнесмены в 2017 году

25 декабря 2017 / Партнерский материал

Получить максимальный результат за минимально короткий срок — для молодых предпринимателей это особенно актуально.

Познакомиться с успешными практиками организации и ведения бизнеса как в России, так и за рубежом, завязать полезные контакты и наладить взаимовыгодное сотрудничество, и при этом всего за несколько дней — все это становится возможным, благодаря бизнес-стажировкам.

С 2012 года в Томской области реализуется программа организации стажировок для начинающих предпринимателей. На сегодняшний день это один из самых популярных видов господдержки молодого бизнеса.

Организатором стажировок выступает НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области». В этом году участниками поездок стали 22 человека, представляющих самые разные сферы бизнеса со всего региона.

Принять участие в бизнес-стажировках могут молодые предприниматели в возрасте до 30 лет включительно, компании которых зарегистрированы на территории Томска и области. Открытый конкурсный отбор проводится ежегодно, как правило, в феврале—марте. Поэтому если вы хотите принять участие в стажировках 2018 года, стоит задуматься о подготовке уже сейчас.

Поездки могут быть организованы как в другие города и регионы России, так и за рубеж. Проходят они в двух форматах — групповом и индивидуальном. Первый позволяет участникам группы ближе познакомиться, установить деловые связи друг с другом, или даже начать новый совместный проект. Индивидуальная стажировка предполагает более основательную работу на самостоятельно выбранных для посещения предприятиях и, возможно, заключение договоров о дальнейшем сотрудничестве. А еще она не ограничивает предпринимателя в выборе места — он может посетить компании в любых городах и странах.

Даты, срок и место прохождения групповой стажировки определяет организатор — НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области» (с обязательным согласованием победителей конкурса на прохождение стажировки). Он же занимается организацией трансфера и размещением предпринимателей на месте. По решению конкурсной комиссии, с учетом пожеланий и профиля участника, ему может быть предложено пройти индивидуальную стажировку. В этом случае победитель конкурса решает все оргвопросы по организации поездки самостоятельно.

В 2017 году для молодых томских предпринимателей были организованы две групповые и 9 индивидуальных стажировок — 7 из них прошли на территории РФ и еще две — за рубежом.

Так, группа из 8 томских предпринимателей побывала в Казани. В числе участников были представили самых разных сфер деятельности — детская театральная студия «Огни», школа-студия «Ажур» (ателье), создание и продвижение роликов «ALSO Production», центр детского развития «Я расту», «Строганина-бар», школа единоборств Tomsk dojo, бюро путешествий и праздников «Сибирская матрешка», строительство водных сооружений.

Для томичей были организованы встречи с местным бизнес-сообществом и поход в IT-park Казани — как передовое и привлекательное место для бизнеса. Остальная часть программы была посвящена индивидуальным встречам — в соответствии со сферой деятельности каждого из участников поездки.

Виктор Беляев, школа единоборств Tomsk Dojo

— Визит на казанские предприятия помог мне взглянуть на свой проект иначе — детально рассмотреть его сильные и слабые стороны. Для меня цель стажировки была достигнута: получилось и обменяться опытом с профильными предприятиями, и получить ответы на вопросы, которые меня интересовали.

Наталья Абабий, директор ООО «Строганина бар»

— Бизнес-стажировка — это интересное по формату и очень полезное мероприятие. Ведь оно помогает познакомиться с предпринимателями из другого города, определить потенциальные направления сотрудничества, познакомиться с чужим опытом — в моем случае это организация в ресторанном и франчайзинговом бизнесах. Выводы, которые я сделала по итогам стажировки, позволили скорректировать работу некоторых подразделений нашей компании.

Артем Гилев, театральная школа «Огни»

— Цели и задачи, которые я ставил перед собой, собираясь на стажировку, были достигнуты, сама стажировка была организована на высоком профессиональном уровне с обеих сторон. Я увидел большое разнообразие в подходах формирования бизнес-модели, изучил инновационные программы по воспитанию детей с помощью средств театрального искусства и даже нашел потенциальных партнеров для реализации совместных проектов. Кроме того, я увидел несколько дополнительных путей для развития своего бизнеса, возможность создание добавочных продуктов к существующей услуге, и пути выхода на «новые горизонты». Также хочется отметить, что большинство компаний, которые я посетил, не имеют аналогов в Томске, что подтверждает актуальность стажировки для меня. А еще мне удалось обменяться планами и идеями внутри нашей делегации, которые я, надеюсь, приведут к совместной работе.

Еще 6 человек прошли групповую бизнес-стажировку в соседнем Кемерово: четыре предпринимателя из Томска, двое — из сел Первомайское и Молчаново. Все они также представляли разные сферы бизнеса: салон красоты, услуги в сфере дополнительного образования для детей, производство пиломатериалов, деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания, приготовление горячих напитков (кофе), мастер-классы по рисованию для взрослых и детей.

Программа пятидневного визита была насыщенной: знакомство с представителями Кемеровского регионального ресурсного центра (организатор бизнес-стажировки на территории Кемерово), бизнес-встречи с местными предпринимателями, посещение крупных отраслевых предприятий и так далее.

Галина Безгодова, салон красоты

— Стажировка прошла очень продуктивно, за что отдельное «спасибо» нашим кураторам от Кемеровского регионального ресурсного центра. Практическая подготовка, как составляющая процесса обучения и формирования профессиональной квалификации, основывается на следующих принципах: содержательность, самостоятельность и результативность. Таким образом, считаю, что я достигла поставленной цели: узнала много нового о работе с персоналом, рекламе, поиску и дальнейшей работе с поставщиками. С уверенностью могу сказать, что значительно повысила знания в области управления организацией, улучшила свои лидерские качества. Удалось и обменяться опытом как с руководителями крупных кемеровских предприятий, так и с участниками группы.

Дарья Кузнецова, мастер-классы по рисованию с нуля для детей и взрослых

— Стажировка прошла очень успешно. Это бесценный опыт коммуникации и правильного выстраивания конструктивной беседы. Наша группа была очень разнообразной по составу, и это было здорово, так как каждый смог узнать что-то новое для себя. Все завтраки проходили у нас за обсуждением прошедшего дня, а вечером, если удавалось вместе поужинать, даже давали друг другу советы.

Бизнес-стажировки — часть региональной программы развития молодежного предпринимательства «Томск — месторождение успеха». Конечная цель мероприятий — повысить уровень конкурентоспособности предприятий Томской области. Главное требование к предпринимателям — заранее сформулировать цели, которые они планируют достичь во время поездки, и вовремя подать заявку на участие в конкурсе. Вся информация о сроках, правилах проведения и результатах конкурса на прохождение бизнес-стажировок доступна на интернет-портале молодежного предпринимательства «ЛидерТомск».

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Фото предоставлено НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области»

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