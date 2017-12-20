Детский гид.

Куда пойти в новогодние каникулы?

20 декабря 2017 / Томский Обзор

Кто больше всех радуется предстоящему празднику? Кто искренне верит в доброго Деда Мороза и с нетерпением ждет волшебства и сюрпризов? Конечно же, дети!

А также те взрослые, которые вместе с ними готовы погрузиться в атмосферу чудесной зимней сказки. В этом обзоре мы постарались собрать все новогодние мероприятия, на которые можно сходить с детьми.

Ёлки и утренники

Елка Дворцовая «Зимняя сказка в джунглях»

С первых мгновений вы попадете в сказку, в которой Дед Мороз и Снегурочка, путешествуя по миру, и принося праздник в каждый уголок планеты, попадают в джунгли, где коварная Колдунья Вуду Марсала похищает волшебный посох Деда Мороза и хочет лишить детей Нового года. Зрители вместе со Снегурочкой и ее помощниками отправляются на поиски в джунгли, где на своем пути встречают ловких обезьянок, грациозных кошек, озорных собак, красивых коней и пони, а также редких и величественных белых тигров.

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Когда и где: c 23 декабря по 14 января во Дворце зрелищ и спорта

Время и стоимость билетов: 300 — 1500 рублей

Аудитория: 0+

Утренник «Новогодние ёлочки»

В детском центре «Лукоморье» на Каштаке пройдут предновогодние утренники. Ребят и их родителей ждут веселые конкурсы, подарки и яркое новогоднее представление. Во время утренника и после будет вестись профессиональная фотосъемка.

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Когда и где: 24 декабря в Детском развивающем центре «Лукоморье» (ул. Кошурникова, 5)

Время и стоимость билетов: 11.00, 13.00, 15.30, 700 рублей

Аудитория: 1,5 — 4 лет

Новогодняя программа «Если бы я был… Дедом Морозом»

Томская филармония приглашает всех друзей Деда Мороза на встречу с главным новогодним чародеем. С дедушкой можно обсудить желанные подарки, отправиться в путешествие вокруг света и поступить в новогоднюю школу юных волшебников. Дед Мороз научит, как вырастить цветные новогодние ёлки и нарядить новогодний кактус. А главное — подскажет, как самому превратиться в доброго волшебника и исполнять все новогодние мечты!

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Когда и где: 30 декабря в камерном зале Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 10.00, 12.00, 250 рублей

Аудитория: 0+

Утренник «Новогодняя сказка»

В детском центре «Мальвина» пройдут утренники для детей от 6 месяцев до 7 лет. Малышей ждет много музыки, сказки и новогодних чудес! Каждый ребенок принимает активное участие в программе.

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Когда и где: 30 декабря в детском центре «Мальвина» (ул. 1-ая Рабочая, 44)

Время и стоимость билетов: 10.00, 11.00, 12.00, 17.00, 18.00, 19.00, 750 рублей

Аудитория: 0-7 лет

Чаепитие «В гостях у Деда Мороза»

Маленьким томичам выпал счастливый случай не только встретиться с Дедом Морозом, но и побывать у него дома, посмотреть, как он живёт, послушать его истории и выпить вместе с ним чаю с сушками и вареньем.

В резиденции Деда Мороза можно повстречать кукольных персонажамей, вместе с ними погулять во дворе дома и сфотографироваться на снежном троне зимнего волшебника.

В роли Деда Мороза выступит известный кукольник Юрий Орлов, актер театра куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана.

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Когда и где: с 23 декабря по 5 января в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 17.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

Новогодние утренники в детском клубе «Игра-лайф»

Мам и детей от 0 до 6 лет ждет игровая новогодняя программа, кукольный спектакль, фотосет, подарочки ребятишкам и полезные вкусности для всех. Пока детки заняты игрой, мамы смогут пообщаться на интересные темы с организатором женского клуба «А ну-ка, девушки!», «Не учим, а играем!».

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Когда и где: 23, 24, 25 декабря в детском клубе «Игра-лайф» (ул. Алтайская, 97/4)

Время и стоимость билетов: 10:30, 11:00, 750 рублей

Аудитория: 0-7 лет

Квест-игра «В плену у Рупрехта»

Это новогоднее представление в стиле фэнтези. Темные силы возвращаются, Рождества не будет, выхода нет…

Спасти ситуацию и вернуть праздник смогут лишь самые смелые и смекалистые. Ребятам предстоит пройти испытания и спасти Деда Мороза и Снегурочку из лабиринтов подземелья злого чудовища и его верных слуг-троллей.

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Когда и где: с 23 декабря по 8 января в Российско-немецком доме

Время и стоимость билетов: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 600 рублей

Аудитория: 7 — 13 лет

Спектакли

Спектакль «Зоки и Бада» с поздравлением Деда Мороза

«Зоки и Бада» — это пособие для детей по воспитанию родителей. Сказка для детей, написанная Ириной и Леонидом Тюхтяевыми, рассказывает о небольших существах зоках, любителях меда и проказниках, которых находит в банке из-под меда Бада и оставляет у себя жить.

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Когда и где: с 23 по 30 декабря в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 12.00, 100 рублей

Аудитория: 6+

Представление «Новогодние приключения Лунтика»

C Дедом Морозом зрителей познакомит добрый персонаж полюбившегося мультфильма. Значит, бородатого старика не испугаются даже самые робкие малыши. Ведь даже детям понятно, что друг моего друга — мой друг.

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Когда и где: с 23 декабря по 8 января в Российско-немецком доме

Время и стоимость билетов: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 500 рублей

Аудитория: 3-6 лет

Рождественский вертеп на песке

Слово Библии будет звучать в окружении прекрасной рождественской музыки из Европы и России (будет звучать орган, голоса, струнные, духовые инструменты) и — самое главное — «живых картин» песочной анимации, в которых история Рождества словно оживет перед зрителями.

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Когда и где: 24 декабря и 7 января в органном зале Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 500 рублей

Аудитория: 0+

Мюзикл «Морозко»

Мюзикл по мотивам словацкой народной сказки гармонично сочетает в себе народные музыкальные традиции и современные мелодии и ритмы, вокальные и хореографически номера, стилизованные костюмы и оригинальные декорации.

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Когда и где: со 2 по 7 января в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 16.00, 300 — 500 рублей

Аудитория: 0+

Театр юного зрителя

В ТЮЗе с 22 декабря по 8 января гостям представят детские спектакли: «Шуршик» для детей от 4 до 10 лет; «Морозко» — от 6 лет; «Спящая красавица» — от 4-х лет; «Сказ об Иване-мастере» — от 6 лет; «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился» — от 4-х лет; «Лиса и медведь» — 3-х лет и «Ронья — дочь разбойника» — от 6 лет.

Театр «Скоморох»

Театр «Скоморох» с 23 декабря по 8 января представит своим маленьким зрителям спектакли: «Подарок Дедушке Морозу» — от 1,5 лет; «Снегурушкины забавы» — от 1,5 лет; «Спящая красавица» — от 5 лет; «Медведь, который не верил в Деда Мороза» — от 5 лет; «Гуси-лебеди» — от 3 лет; «Медвежонок и снеговик» — от 3 лет.

Томский драматический театр

А в Театре драмы с 21 декабря по 8 января гости смогут посмотреть вот какие представления: «Три поросенка и Волк» — без ограничений по возрасту; «Маленькая Баба-Яга» — от 6 лет.

Выставки и мастер-классы

Выставка «Новогодняя ностальгия»

Экспозиция посвящена истории новогодней игрушки и традициям встречи Нового года в России и Советском Союзе.

На выставке вы увидите дореволюционные, советские и современные игрушки из стекла, стекляруса, картона, папье-маше, ваты, фольги. А также Деда Мороза, Снегурочку, новогодние гирлянды, звезды, флажки, мишуру — все, чем украшали дома в канун любимого праздника.

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Когда и где: до 20 января в Музее деревянного зодчества

Время и стоимость билетов: 10.00 — 17.30, 20 — 40 рублей

Аудитория: 0+

Выставка «Мороз Иванович»

В этом году дедушка устроил в музее истории Томска свою резиденцию. С собой он прихватил верных помощников: сварливого деда Кандальдука, молодое Рождество и много-много подарков.

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Когда и где: до 31 января в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, 20 рублей

Аудитория: 0+

Мастер-класс по гжельской росписи «Собачка»

Чтобы Новый 2018 год принес счастье, удачу и благополучие, важно иметь дома символ наступающего года — собаку. Распишите фигурку собачки в стиле народного промысла «Гжель» и удача не пройдет мимо!

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Когда и где: 4 января в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14.00, 170 — 200 рублей

Аудитория: 7+

Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок «Дед Мороз» и «Снегурочка»

Деда Мороза в старину прославляли в конце декабря, в период зимнего солнцестояния. Он — Владыка зимнего холода, сковывает льдом водоемы, покрывает снегами леса и поля, украшает снегом и инеем ветви деревьев. Снегурочка – вечно юная и жизнерадостная девушка, языческая Богиня, одетая в белые и голубые одежды – символ застывшей воды. В русских народных сказках она чудесным образом возникает из снега. Музей славянской мифологии приглашает расписать собственного зимнего мифологического героя!

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Когда и где: 24 декабря в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14.00, 170 — 200 рублей

Аудитория: 7+

На свежем воздухе

Выходные на площади Ново-Соборной

Каждые выходные декабря томичей ждут у главной городской елки на площади Ново-Соборной. Там состоятся развлекательно-игровые программы, новогодние дискотеки, экскурсии по городу и другое.

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Когда и где: 23, 24, 30, 31 декабря

Аудитория: 0+

Фестиваль «Зимние забавы»

В программе фестиваля: конкурсы талантов, развлекательные программы, танцы и экскурсии.

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Когда и где: с 1 по 8 января на Ново-Соборной площади

Аудитория: 0+

Иллюстрация: Екатерина Некрылова

Фото: Вероника Белецкая, Владимир Дударев, Анна Лаас

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