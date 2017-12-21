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«Хрустальный Томск» на Ново-Соборной

21 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

«Хрустальный Томск» развернулся на Ново-Соборной во всей красе.

Четвертый по счету фестиваль завершился на прошлой неделе. Темой этого года стали силы природы в русском и сибирском фольклоре. Участие в фестивале приняли 20 команд, из которых семь — зарубежные. Лучшей была признана работа «Шаман» (главное фото) команды «Бай-Тайга» из Кызыла.

Вокруг фонтана на площади выстроились фигуры животных — орла, лося, оленя, рыси, медведя. Они созданы не в рамках фестиваля, но также простоят на площади всю зиму.

Фото: Вероника Белецкая

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