Еда. Рецензии.

Ужин в бургерной #FERMA

22 декабря 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Бургерная #FERMA обещала в своих соцсетях все самое лучшее, поэтому обойти ее стороной мы никак не могли.

Располагается заведение на проспекте Комсомольском, неподалеку от площади Кирова, где полноценные кафе — большая редкость, и даже маленькие крафтовые пивные быстро закрываются.

Где: Проспект Комсомольский, 73.

Интерьер: Помещение небольшое, обстановка лаконичная и уютная: кирпичные стены, деревянная мебель, трубы. Явный намек на лофт, но чувствуется, что ремонт совсем свежий. Комфортнее всего сидеть за столиком возле окна.

Меню: Пока элементарное — напечатано на бумаге, правки внесены от руки. Отдельный лист посвящен красочным описаниям разных сортов пива. Здесь представлены напитки от пивоварни Gletcher.

Выбор в бургерной пока не слишком велик. Главное блюдо представлено в четырех вариациях. Каждый бургер описан подробно — и состав, и вес. Котлеты пока двух видов — из мраморной говядины либо куриная. Дополняют их яйца либо бекон, остальные компоненты и соус совпадают. Цены начинаются от 160 рублей.

Кроме бургеров в #FERMA можно съесть салат «Греческий» (за 110 рублей) и немного фастфуда: картофель фри и наггетсы представлены в порциях разных размеров (цены от 60 рублей). Соусы отдельно, готовые (за 15 рублей).

Что касается напитков, то здесь тоже без особого разнообразия. Чай пакетированный (30 рублей), газировка (от 40 рублей), сок (180 рублей за литр) и несколько сортов пива подмосковной компании Gletcher. Правда, темных сортов, которые прекрасно сочетаются с такой брутальной едой, как бургер, нет. Есть светлое, белое и вишневое.

Еда: Мы выбрали бургер «Сочный Fermer» с котлетой из мраморной говядины в сочетании с беконом. Хотелось греческого салата, но он закончился. Взяли куриные наггетсы с соусом. Из напитков предпочли пиво, но, поскольку светлые сорта не очень любим, то выбрали вишневое.

Пиво (180 рублей) подали быстро — бутылку и пластиковый стаканчик. Конечно, вариант на любителя, в основном для девушек — сладкое. Небельгийское. Порадовала цена — в томских барах найти какое-то вишневое пиво за такие деньги непросто.

Затем принесли и еду. Всю сразу, на подносе, застеленном бумагой.

Сочный Fermer (300 рублей), как, впрочем, и остальные бургеры, подается с черными одноразовыми перчатками. Выглядит пугающе, зато так есть намного удобнее. Бургер был сочным — за счет большой свежеприготовленной котлеты и щедро добавленных помидоров, огурцов, лука и зелени. Ощущение — действительно с пылу с жару и сытно.

Соус к наггетсам (15 рублей) оказался коробочкой rioba. Сами наггетсы (90 рублей за 6 штук) очень типичные, ничем особенным не примечательны.

Счет: 585 рублей.

Итого: #FERMA располагается в соседнем здании с корпусом ТГПУ, но толп студентов вечером мы в заведении не встретили. Просидели примерно до 22:25, когда нам сообщили, что бургерная вообще-то работает до 22:00. Но выгонять не стали и заботливо предоставили лишние 25 минут, чтобы мы могли все спокойно доесть и договорить. Это было приятно.

Общее впечатление — в #FERMA демократичные цены, вкусные бургеры, уютно. Хочется большего выбора напитков и еды, да и попробовать более экзотические вариации бургеров. И закрываться заведение с крафтовым пивом тоже могло бы попозже — завершить беседу к 22:00 часам получается редко когда.

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