Гид для взрослых.

Куда пойти в новогодние каникулы

22 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Некрылова

Новогоднее настроение и ожидание чуда — это не только для детей. Ему, как и любви, все возрасты покорны.

Куда пойти перед Новым годом и во время долгих каникул, читайте в нашем гиде.

Ярмарки

Ярмарка «Новогодняя сказка»

В последнюю неделю перед Новым годом можно поискать подарки на ярмарке. Например, в южной части города работает новогодняя ярмарка на Нахимовском рынке. На ней посетители, кроме традиционных подарков, смогут приобрести натуральную косметику, алтайский мед и многое другое.

Подробности

Когда и где: с 22 по 28 декабря на Нахимовском рынке

Время и стоимость билетов: 08.00, вход свободный

Новогодний маркет

Маркет соберет лучших хэндмейд-мастеров города Томска и всей Сибири. Здесь можно купить авторские украшения, бижутерию, картины, одежду, аксессуары, игрушки, предметы интерьера, цветочные композиции и сладости. В дни ярмарки будут проводиться мастер-классы. Имеется фотозона.

Подробности

Когда и где: с 16 по 31 декабря в ТЦ «МираМикс», СМАЙЛ City на Котовского и Учебной

Время и стоимость билетов: 10.00 — 22.00, вход свободный

Концерты

Концерт «Карнавальная ночь»

Томская филармония приглашает на новогодний вечер с участием Томского академического симфонического оркестра (главный дирижер и художественный руководитель Ярослав Ткаленко), ансамбля «Сибирские узоры» (художественный руководитель Наталья Култышева), солистов филармонии. Ведущие вечера — Наталья Пелых и Андрей Лобанов

Подробности

Когда и где: 28 декабря в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 500 — 1200 рублей

Аудитория: 18+

Концерт «Новогодний мрак»

Гостей ждет кавер-шоу на хиты «Агаты Кристи»

Подробности

Когда и где: 29 декабря в байк-клубе «Варяг»

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 — 300 рублей

Аудитория: 18+

Metal ёлка 2018

Зрителей ждет 5 часов тяжеляка от групп Corpse in Bag, Infected Flesh, Хёнир и других. Всего организаторы обещают 7 часов предновогоднего треша!

Подробности

Когда и где: 29 декабря в баре Rockot

Время и стоимость билетов: 19.00, 100 рублей

Аудитория: 18+

Рождественские хиты Фрэнка Синатры

Андрей Иноземцев и Ко приглашают на новогоднюю программу.

Подробности

Когда и где: 30 декабря в джаз-кафе Underground

Время и стоимость билетов: 19.00, 100 — 360 рублей

Аудитория: 14+

Новогоднее ба-рок-ко

Для зрителей будут звучать орган, труба и мандолины, а также голоса артистов. В программе: И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, А. Вивальди, А. Скарлатти, А. Страделла, а также:

А. Рыбников, Э. Ллойд-Уэббер, Ф. Меркьюри, «Чайф», «ДДТ», «Аквариум», The Beatles.

Подробности

Когда и где: 4 января в Органном зале Томской областной филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 500 рублей

Аудитория: 12+

Рождественский концерт «Орган и саксофон»

В программе – шедевры И.С. Баха, связанные с праздником Рождества, страстные и мелодичные танго А. Пьяццолы, знаменитая «Павана» Г. Форе и Ave Maria Дж. Каччини и К. Сен-Санса. В церкви 100 мест, поэтому организаторы предлагают бронировать места заранее.

Подробности

Когда и где: 4 января в Лютеранской церкви св. Марии

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 рублей

Новогоднее: Андрей Иноземцев и Алексей Крыжановский

Андрей Иноземцев и Алексей Крыжановский (Новосибирск) представят программу из самых интересных произведений, от Тома Джонса до романсов.

Подробности

Когда и где: 5 января в джаз-кафе Underground

Время и стоимость билетов: 19.00, 100-420 рублей

Аудитория: 16+

Зимний новогодний рок-привет

В клубе «Засада» выступят три команды из Новосибирска с новогодним роком и металлом. На сцене: Clockwork Heart, «Эпицентр», Dead Hand.

Подробности

Когда и где: 6 января в клубе «Засада»

Время и стоимость билетов: 20.00, 200 рублей

Аудитория: 18+

Вечеринки и балы

Венский новогодний бал в опере

Бал посвящен юбилею двух оперных композиторов Г. Доницетти и Дж. Россини. Арии из опер юбиляров исполнят солисты Томской филармонии, а музыку семейства Штраусов — Томский академический симфонический оркестр.

Подробности

Когда и где: 30 декабря в органном зале Томской филармонии

Время и стоимость билетов: в 18.00 и в 21.00, 300 — 500 рублей

Аудитория: 18+

Black winter party

«4 января мы сделаем твой вечер, и твою ночь, если ты балдеешь от 21 savage, роняешь запад каждый раз пока дома никого нет, напеваешь гуччи гэнг в такси или в марике».

Подробности

Когда и где: 4 января в ночном клубе РайON

Время и стоимость билетов: 22.00, 200 рублей

Аудитория: 18+

Спектакли

Спектакль «Зеркало Сен-Жермена»

Театр «Версия» представляет новогоднюю комедию по пьесе Бориса Акунина. Промотавшийся «благородный дворянин» и «новый русский» бизнесмен волею судеб меняются местами (точнее, временем). Происходит так называемый эффект qui pro quo? После чего и начинаются парадоксы.

Подробности

Когда и где: 29 и 30 декабря, 2, 5 и 7 января в театре «Версия»

Время и стоимость билетов: 19.00, 400 рублей

Сногсшибательная женщина

Эксцентрическая комедия, разворачивающаяся как остросюжетный детектив. Это история экстравагантной Женщины. Она – сама стихия, страсть, которая сметает все на своем пути. Каждый мужчина мечтает о такой женщине, но надо быть осторожнее в своих мечтах – они могут сбыться! Итак, её зовут Эва, у неё есть муж и любовник, а в этом треугольнике всегда кто-то лишний…

Подробности

Когда и где: 6 января в театре «Версия»

Время и стоимость билетов: 19.00, 400 рублей

Спектакль «Каждый твой вдох»

Для тех, кто уже не спит, но окончательно еще не проснулся. Кто испугался однажды размаха своих крыльев, но не забыл о них. «Дружеский пинок» застрявшим в трясине обыденности и потерявшим дорогу к Мечте.

Подробности

Когда и где: 29 декабря в театре «2+КУ»

Время и стоимость билетов: 19.00, 200- 500 рублей

Аудитория: 18+

Выставки и мастер-классы

Выставка «Новогодняя ностальгия»

Экспозиция посвящена истории новогодней игрушки и традициям встречи Нового года в России и Советском Союзе.

На выставке представлены дореволюционные, советские и современные игрушки из стекла, стекляруса, картона, папье-маше, ваты, фольги. А также Деда Мороза, Снегурочку, новогодние гирлянды, звезды, флажки, мишуру — все, чем украшали дома в канун любимого праздника.

Подробности

Когда и где: до 20 января в Музее деревянного зодчества

Время и стоимость билетов: 10.00 — 17.30, 20 — 40 рублей

Аудитория: 0+

Авторский мастер-класс по созданию обереговой куклы «Коза»

Коза — одна из сильнейших кукол для женщин, которая пробуждает женщину, она раскрывает ее привлекательность и притягательность. Коза — символ женской силы. Помогает принять себя и мир в ответ принимает такую женщину. Коза дарит изобилие силы, любви, достатка и радости женщине на весь год. Она вселяет бодрость духа, здоровье и жизнерадостность.

Подробности

Когда и где: 3 января в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 12.00, 750 — 1200 рублей

Аудитория: 18+

Мастер-класс по выпечке бездрожжевого хлеба

На мероприятии обещают научить делать закваску, печь хачапури и лепешки. А еще участники получат в подарок уже готовую сильную закваску.

Подробности

Когда и где: 4 января в кафе «Рада и К»

Время и стоимость билетов: 10.00 — 14.30, 1050 — 1495 рублей

Аудитория: 16+

Кулинарный курс от шеф-повара «Радхики»

В теоретической части встреч вы получите эксклюзивное знание о тонких, сакральных составляющих кулинарного мастерства. Например, о свойстве и сочетаемости специй, о законах чистоты, о влиянии сознания на процесс приготовления и, в итоге — свойства блюд. А так же много других практических и полезных мелочей. Без практики и дегустации тоже не обойдется.

Подробности

Когда и где: 5, 6 и 7 января в кафе «Радхика»

Время и стоимость билетов: 10.00 — 14.00, 700 — 800 рублей

Аудитория: 18+

Авторский мастер-класс по выпечке «Терские козули»

Терская лепная козуля родилась на Русском Севере. Она бережно хранит в себе знания о том, как брать судьбу в свои руки, о смелости взглянуть своим страхам в глаза. На мастер-классе мы поработаем с образами на год, важными для каждого человека. Вы почувствуете, что ваша судьба – в ваших руках. Конец декабря – начало января – самое благоприятное время для закладывания семян вашего будущего. Что посеем – то и пожнём через год.

Подробности

Когда и где: 7 января в Первом музее славянской мифологии

Аудитория: 6+

Экскурсии

Вверх по улице Дворянской

В дни фестиваля «Зимние забавы» пройдет бесплатная пешеходная экскурсия от площади Ново-Соборной: «Вверх по улице Дворянской».

Подробности

Когда и где: 7 января, площадь Ново-Соборная

Время и стоимость билетов: 13.30–14.30, вход свободный

Аудитория: 6+

Экскурсии по Российско-немецкому дому

Рождественские и новогодние экскурсии в Российско-немецком доме будут интересны как детям, так и взрослой аудитории. В программу экскурсии по усадьбе купца Голованова, где располагается РНД, входит рассказ о немецких рождественских традициях, национальные танцы, мастер-класс по прикладному творчеству и чаепитие.

Подробности

Когда и где: 23 декабря — 8 января, Российско-немецкий дом

Время и стоимость билетов: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, от 300 рублей

Аудитория: 6+

Фото: Анна Лаас, Данила Шостак, Вероника Белецкая, Алина Колпакова, Pixabay.com

Тэги/темы: