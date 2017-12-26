Что почитать на каникулах: 10 книг для взрослых

26 декабря 2017 / Томский Обзор

АВТОР Катерина Маас

Десять книг, чтение которых сделает праздники еще более приятными и расслабленными.

Невероятные происшествия в Южнорусском Овчарово, частные истории из Канады, приключения в космосе и на Земле, а также кое-что еще — в нашей новогодней книжной подборке.

Элла Бертоу, Сьюзен Элдеркин, «Книга как лекарство. Скорая литературная помощь от А до Я»

Если вы устали от бесконечных списков книг «которые нужно прочитать до ста лет» и при этом теряетесь в многообразии книжных магазинов, рекомендуем обратиться в скорую литературную помощь. Элла Бертоу и Сьюзен Элдеркин выбрали лучшие произведения мировой литературы и рассортировали их по категориям, основываясь на наиболее распространенных среди людей недугах: тоска, депрессия, одиночество, зависимость, и много чего еще. Книга как лекарство — не просто случайная выборка из произведений, а каталог романов, повестей и рассказов, так или иначе, затрагивающих важные проблемы. В перечисленных произведениях вы найдете совет и описание близкой ситуации, а если и нет, то хотя бы составите себе список чтения на год из приглянувшихся книг.

Яна Франк, «Муза, где твои крылья?»

Начало года — отличное время для планирования творческих проектов и плана шагов по их реализации. Если вы хотите упорядочить свою творческую деятельность и набраться сил для будущей работы, рекомендуем пособие по поиску вдохновения от российского дизайнера и художницы Яны Франк о творчестве, самореализации, сложностях и препятствиях, а также людях, встречающихся на пути творческих личностей. В своей книге она по пунктам проходится по всему пути творчества — от идеи до продажи конечного продукта. В итоге получился мощный чек-лист с набором легких упражнений по развитию креативности на каждый день. Несмотря на то, что книга посвящена визуальному искусству, полезна она будет всем, кто создает что-то с нуля: авторам, писателям, журналистам, музыкантам, актерам и всем творческим людям.

Сара Уинман, «Дивная книга истин»

После дебютной работы «Когда бог был кроликом» писательница молчала четыре года. Но вот, наконец, второй роман Сары Уинман переносит нас в послевоенную Англию, где люди только учатся жить заново. Фрэнсис Дрейк возвращается домой, где его никто не ждет, с грузом вины на сердце. Возможно, он стал бы еще одним солдатом, погибшим в мирное время от последствий войны, но его спасла встреча с Дивнией Лад — колдуньей, русалкой, а может, просто вымыслом. История дружбы двух абсолютно непохожих людей превращается в путешествие, которое раз и навсегда изменит судьбы сразу нескольких персонажей. Нелинейное повествование и множество отсылок к реальным историческим фактам делает чтение еще более увлекательным, а фирменный стиль повествования Уинман не позволит оторваться от книги до самого финала.

Маргарет Этвуд, «Трилогия Беззумного Аддама»

В 2017 году на ТВ вышло сразу две экранизации произведений Маргарет Этвуд, но мы предлагаем вам обратить внимание на историю Беззумного Аддама, состоящую из трех книг: «Орикс и Коростель», «Год потопа» и «Беззумный Аддам». Недалекое будущее, в котором в разумных свиньях выращивают человеческие органы для пересадки, вместо птицефабрик курятина созревает на кустах, а пол, цвет глаз и количество рук будущего ребенка можно заказать в специальной лаборатории. Этвуд не стесняется в выражениях, описывая новый дивный мир будущего, и, как обычно, критикует наше настоящее. Имеет ли человечество право на выживание или нам предстоит уйти, оставив мир тем, кто сумеет распорядиться своим правом на жизнь более умело? Прочитайте трилогию и узнаете, что об этом думает Маргарет Этвуд.

Лора Белоиван, «Южнорусское Овчарово»

К северу от Владивостока стоит деревня, куда сложно попасть и невозможно уехать — сами не захотите. Чудес здесь происходит немало, о некоторых даже пишут в газетах, но люди извне в них не особо верят. Пока сами не столкнутся с ревнивым деревом или домом, полным призраков. Лора Белоиван создала маленький мир в отдельно взятой деревне и населила его до того необычными персонажами, что оторваться от книги невозможно. Сборник рассказов Южнорусское Овчарово — пятая книга автора. Параллельно с писательской деятельностью Белоиван с 2007 года работает директором первого в России реабилитационного центра для тюленей, и этому труду в сборнике отведено свое место.

Селеста Инг, «Всё, чего я не сказала»

Еще одна переводная новинка 2017 года, которой посвятило свои рецензии немало российских критиков и книжных блогеров. Роман начинается с исчезновения девушки, чья жизнь на первый взгляд была идеальной, продолжается расследованием, от которого родителям только хуже, и заканчивается развязкой, о которой мы умолчим. Дебютная книга молодой американской писательницы завоевала звание одной из самых читаемых англоязычных за последние два года. И, несмотря на то, что действие романа происходит в 1970-е, а история посвящена семье китайского происхождения в американском пригороде, многие вопросы актуальны и для нас с вами. В любом случае, лучше прочесть и составить свое мнение, чем сто раз услышать чужое.

Дженнифер Фэнер Уэллс, «Цель»

Фантастический роман от издательства Fanzon рассказывает об экспедиции на космический корабль, о котором ученые знали с 60-х, но добраться смогли спустя почти полвека. Лингвистка Джейн Холлоуэй входит в команду, чья миссия — обследовать корабль и вступить в контакт с его обитателями, если они там есть. В процессе героине придется бороться не только со своими страхами и неуверенностью, но и с предубеждениями и боязнью неизвестного среди членов команды. По описанию «Цель» напоминает книгу Теда Чана «История твоей жизни», но сюжет абсолютно самостоятельный и с продолжением. Если любите хорошую научную фантастику о путешествиях в другие миры, попробуйте роман «Цель». Уже доступно продолжение серии — книга «Притяжение».

Элис Манро, «Тайна, не скрытая никем»

Какая каникулярная подборка без сборника рассказов Элис Манро? Тем более что издательство «Азбука», который год радует нас новыми переводами. Свой первый сборник рассказов Манро опубликовала в 1968 году, поэтому действие происходит в разные периоды XX века. Тем интереснее наблюдать за развитием писательницы и ее персонажей, которые меняются вместе с автором. При этом место действия не меняется, героини рассказов все также живут в Южном Онтарио (Канада) и редко выезжают за пределы этой местности. Для канадской и вообще англоязычной литературы готика Южного Онтарио в исполнении Элис Манро давно стала классикой жанра. Для российских читателей эти рассказы все еще продолжают открываться, потому что на русский язык переведено всего семь сборников из четырнадцати.

Мэри Роуч, «Секс для науки, наука для секса»

Американская писательница-сатирик, в списке публикаций которой есть колонки для журналов Vogue, The New York Times Magazine, Discover и GQ, собрала все самые нелепые и невероятные заблуждения и исследования о сексе в одну книгу. Емко, коротко, с юмором и ссылками на все самые важные исследования XX века Мэри Роуч рассказывает, как менялось отношение к сексу, какие заблуждения мешали людям жить, и почему история о профессоре Преображенском ближе к реальности, чем мы могли себе представить. Обратите внимание на перевод — только издание 2016 года! А если вы свободно читаете на английском языке, у Роуч есть аналогичные книги о космосе и смерти.

Илсе Санд, «Страх близости. Как перестать защищаться и начать любить»

Закончить нашу подборку мы решили книгой издательства Альпина Паблишер, которое переводит на русский язык наиболее интересные новинки нон-фикшн и self-help литературы. На волне интереса к датскому образу жизни издательство выпустило две книги датского психотерапевта Илсе Санд: одна посвящена высокочувствительным людям и их адаптации в обществе, вторая — проблемам из детства, преследующим нас во взрослом возрасте. Страх близости на простых и понятных примерах объясняет читателям, как обращение в детстве воспитало в них определенные стратегии психологической защиты, и что делать, если во взрослом возрасте эти стратегии начали приносить больше вреда, чем пользы. Конечно, эта книга не излечит все душевные травмы, но определенно поможет взглянуть на свою жизнь со стороны и предпринять шаги по ее улучшению.

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