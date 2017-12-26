Готовим на Новый год: пять полезных мобильных приложений с рецептами

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 26 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

Если вы до сих пор не составили новогоднее меню, самое время подумать, что же будет стоять на вашем праздничном столе.

Для тех, кому надоела селёдкаподшубой/оливье, и тех, кто любит экспериментировать, предпраздничный кулинарный обзор приложений, где легко найти вдохновение.

«Праздничный стол. Рецепты»

Это приложение — настоящая находка для любителей мяса. Говядина, телятина, утка, курица — здесь можно подобрать рецепт основного блюда для особого случая на любой вкус. Список ингредиентов и пошаговые рецепты, конечно, прилагаются.

«Рецепты с фото „Готовят все!“»

Если вы целенаправленно искали новогодние рецепты, то вам сюда: в удобное мобильное приложение (Google Play/App Store) от издательства «Эксмо», которое предлагает почти три тысячи пошаговых кулинарных рецептов с профессиональными фото каждого шага и расчётом продуктов на конкретное число персон.

Путь к новогоднему меню начинается с закладки «Праздничные рецепты». Тут и эклеры с сырным кремом, и перепела в беконе с картофельными оладьями, и карамельный пудинг, и много других бесконечно вкусных и манящих вариантов. Что интересно — можно обойтись и без экзотических продуктов.

В каждом рецепте три раздела: «Инфо», «Ингредиенты», «Шаги». В первом указано время приготовления, на сколько человек рассчитана дозировка продуктов, количество калорий, а также баланс БЖУ (для тех, кто в теме).

В ингредиентах перечислен список продуктов и их дозировка. Самое же интересное — в разделе «Шаги», где собраны действительно красивые нелюбительские фото, сделанные в процессе приготовления блюда. Отдельное место в «праздничном» разделе отведено карвингу — искусству художественной резки по овощам и фруктам. Судя по снимкам, выглядит это красиво, стоит копейки и совсем несложно.

Единственный минус приложения, присущий, к сожалению, и всем другим программам обзора, — здесь много рекламы. Её, как водится, можно навсегда отключить — за 99 рублей.

«Лучшие рецепты мира»

Здесь собрана действительно внушительная подборка из шести с половиной тысяч блюд на все случаи жизни. Какой бы рецепт вы ни выбрали, везде точно в граммах указана дозировка каждого продукта, подробно описан процесс приготовления.

Пока читаешь рецепты, можно сразу ставить галочки напротив продуктов, которые надо закупить: эти ингредиенты будут добавлены в список покупок на главной странице приложения, который вы потом сможете отправить себе по SMS или электронной почте. Кроме того, рецепты можно распечатать или сохранить в формате pdf. Невероятно удобно! Кстати, о том, как, не вставая с дивана, найти эти самые продукты со скидками, можно прочитать в обзоре на МТС/Медиа.

В приложении хорошо работает функция поиска по названию, а вот поиск по ингредиентам доступен только обладателям премиум-аккаунта.

Новогодние подсказки неожиданно обнаружились в разделе «Интересности». Тут вам и идеи сервировки, и праздничная ёлка из конфет, и салфетки ёлочкой.

И напоследок: приложение может работать и без подключения к мобильному интернету, достаточно загрузить базу рецептов в смартфон или планшет.

«Рецепты телеканала „Еда“»

В приложении от телеканала, специализирующегося на приготовлении блюд (Google Play/App Store), есть пошаговые инструкции и фотографии, но нет специального «праздничного» подраздела. Видимо, по задумке авторов, что-то вроде кролика по-бельгийски — это повседневная еда любого кулинара.

Искать рецепты предлагается по типам блюд, ингредиентам и поварам. Так что если вы следите за кулинарными тенденциями и хорошо ориентируетесь в именах гуру от кулинарии, то наверняка оцените этот раздел. Приятно, что рецепты коктейлей тоже имеются.

Приложение предлагает функцию шопинг-листа — возможность составить список необходимых продуктов для покупки в магазине, из которого потом постепенно можно удалять уже купленное.

«Кухонный калькулятор FREE»

Сверхполезное приложение, которое будет неплохим подспорьем на кухне, особенно для начинающих кулинаров. «Кухонный калькулятор» поможет с лёгкостью пересчитать вес и объём продуктов в ложки и стаканы и наоборот.

Для пересчёта доступны специи, крупы, орехи и даже варенье. Например, по рецепту вам нужно добавить в блюдо 100 граммов сахара. Выбираете в строке с продуктами этот самый сахар. Ниже, напротив основных на кухне мер весов — стакана, столовой и чайной ложек, — указано, сколько именно сахара в граммах в них помещается. Проще простого.

Также приложение поможет рассчитать пропорции сахара и воды для сахарного сиропа или приготовить раствор уксуса нужной концентрации.

И в качестве бонуса — пара групп в соцсетях, где также можно отличных рецептов и кулинарных советов. Группа «ВКонтакте»: «Едим дома. Рецепты на Новый 2018» пусть и не претендует на звание самой многочисленной из себе подобных, однако, возможно, именно это спасает её от навязчивой рекламы через каждый пост. Но интересная подборка праздничных и просто необычных рецептов будет радовать не только в главную ночь года, но и все новогодние праздники. «Праздничные рецепты! Скоро НОВЫЙ ГОД!» — очень, нет, ОЧЕНЬ хорошая группа в «Одноклассниках», в которой вы точно найдёте массу идей и рецептов, которые можно использовать для подготовки к Новому году. Совершенно невероятные закуски, сладости, праздничные первые и вторые блюда, а также интересные салаты придутся по вкусу любому гурману.

По материалам МТС/Медиа

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