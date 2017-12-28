Что год грядущий нам готовит: семь способов гадания по смартфону

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 28 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

«Позолотить ручку» или пойти к магу в пятом поколении, чтобы узнать о событиях предстоящего года, можно, но на такой эксперимент решатся немногие.

Домашние варианты куда проще и интереснее, да ещё и веселят гостей, недостатка в которых в новогодние праздники не бывает. Зато могут возникнуть сложности с реквизитом — даже свечку не в каждом доме сегодня найдёшь. К счастью, смартфон и мобильный интернет выручат и в такой ситуации: ничего другого не потребуется.

В общем, плутая среди загадок собственной судьбы, положитесь на смартфон — не прогадаете!

«Новогодние гадания на картах Симболон»

Это занятное приложение понравится тем, кто не любит точных и кратких предсказаний, а предпочитает подумать над формулировками. Его изюминкой служат красивые рисованные карты — каждая, конечно же, со своим сюжетом. На выбор представлено семь видов многокарточных новогодних гаданий, но есть и возможность узнать про день сегодняшний.

Погадать можно каждый день, или выбрать одно из семи новогодних гаданий. Каждое гадание содержит краткую аннотацию и описание значения карт.

«Китайская книга перемен»

Гадание по китайским монетам было популярно в нашей стране еще лет 30 назад. Загадав желание, нужно шесть раз подбросить специальные монеты, фиксируя каждый результат на простой диаграмме. Когда она будет полностью составлена, её толкование даст ответ на поставленный вопрос.

Теперь для верной интерпретации не нужно переписывать многостраничные фолианты с расшифровкой каждого вида диаграмм. Даже монеток не нужно — подбрасывайте их электронные копии прямо в приложении, а программа сама составит диаграмму и расшифрует её.

«Двойняшки»

«Двойняшки» — ещё одно несложное гадание, основанное на тайной науке уральского народа коми. По поверьям, каждый цвет имеет своё значение, а комбинации цветов дают возможность сделать предсказание.

Это приложение, как и любой уважающий себя оракул, не даёт конкретных советов, а лишь показывает направление. А вот как им воспользоваться — ваше дело.

«Старинное цыганское гадание»

Это гадание, по сути, — карточный пасьянс. Только вот карты здесь особые. Их двадцать, на них нарисованы половинки картинок-символов. Если карты с двумя половинками одной картинки ложатся рядом, то выпавший символ и есть ответ на ваш вопрос.

Гадают на таких картах в основном на будущее — на день, неделю, месяц или даже год. Для того чтобы разложить пасьянс, надо сначала перетасовать колоду и снять карты, как в самом настоящем гадании. Раскидывать карты на одно и то же предлагается трижды, отмечая символы, выпавшие чаще других. Символы, к слову, простые и легко трактуются. Например, солнце — это счастье, сердце, пронзённое стрелой, — любовь, весы — предстоящий выбор.

«Ангельское таро»

Обойти стороной карты таро (Google Play/App Store), конечно, невозможно. Однако никаких мрачных предзнаменований смерти в этом варианте гадания не будет: смотреть мы будем не классическое таро, а ангельское. В приложении можно узнать предсказания на ближайший день, неделю, месяц, понять, как будет развиваться новое начинание, светит ли в ближайшее время пополнение бюджета и тому подобное.

Механизм работы прост: вы выбираете нужное гадание, программа делает расклад, а толкование можно посмотреть, нажав на карту. Причём, как и в обычном таро, расположение имеет значение. Бонус — красивое оформление и возможность сохранять получившийся расклад. И постим, и постим в соцсети!

«Рунические гадания»

Наигрались в карты? Берём руны! Рунические гадания известны с давних времён. Существует масса вариантов, и в этом приложении собраны самые популярные из них — гадание по одной, трём, четырём, пяти рунам, расклад на отношения и свободный расклад.

Как и во многих гаданиях, чёткого ответа — «да» или «нет» — здесь не получить. Тем не менее через приложение можно попробовать узнать о том, что поджидает в ближайшем или далёком будущем, «подглядеть», что чувствует сейчас ваша вторая половинка, получить подсказку о том, как исправить или сохранить отношения.

«Гадания и заговоры»

А теперь обращаемся к тем, кто не доверяет смартфонам в предсказании своей судьбы. Не спешите откладывать в сторону гаджет: в этом приложении можно найти разные виды гаданий — от традиционных святочных до спиритических сеансов. Используйте программу как справочник. Ищите в нём заговоры, привороты, старую добрую кофейную гущу и многое другое.

В каждом разделе есть подробное описание гадания с толкованием, а также общие правила, которые необходимо соблюдать, чтобы ответ на ваши ожидания от будущего был как можно более точный.

По материалам МТС/Медиа

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