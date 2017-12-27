Сибирская Сервисная Компания: ярких событий и масштабных проектов в наступающем году!

27 декабря 2017 / Сибирская Сервисная Компания

Уважаемые коллеги, дорогие жители Томска и области!

Поздравляю вас с Новым 2018 годом!

В конце уходящего года принято подводить итоги, оценивать достижения и строить планы. 2017 год был богат на события для Сибирской Сервисной Компании, он подарил нам новый опыт, ставил непростые задачи, которые мы стремились успешно решать. Многое было сделано благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, заказчиками, подрядчиками.

Эффективно решая производственные задачи, АО «ССК» сочетает экономический успех с социальной ответственностью. Для нас важны вопросы экологии и заботы об окружающей среде, промышленной безопасности и охраны труда, благотворительности и благополучия работников компании и их семей.

С надеждой на лучшее мы смотрим в наступающий 2018 год. Пусть он принесет новые перспективные возможности, цели и проекты, пусть в делах сопутствует удача! Пусть в Новом году исполнятся самые смелые мечты! Здоровья, хороших новостей, благополучия и мира!

Счастливого Нового года!

С праздником!

Андрей Георгиевич Кошелев, директор Томского филиала АО «ССК»

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

www.sibserv.com

Исполнительный аппарат АО «ССК»

г. Москва,

Ленинградский проспект, 31а, стр.1, 9 этаж

Тел: (495) 225-75-95

Томский филиал АО «ССК»

634050 г. Томск

пер. Совпартшкольный, 2

Телефон: 8 (3822) 90-95-96

E-mail: tf@tf.sibserv.com



АО «ССК» – независимая российская буровая компания. Предоставляет широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса во всех нефтегазоносных регионах страны.

ССК прочно занимает свою нишу на отечественном рынке нефтесервиса (на ее долю приходится около семи процентов общего ежегодного объема бурения в Российской Федерации). Сегодня ССК – это более четырех тысяч шестисот рабочих мест, высококвалифицированные специалисты, современные технологии и оборудование.

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