Новогодние деликатесы: обзор 30 вкусных новинок от свинокомплекса «Томский»

30 декабря 2017 / Партнерский материал / Фото: АО «Сибирская Аграрная Группа»

Новогодние праздники — самое время попробовать что-нибудь вкусное. Свинокомплекс «Томский» в этом году приготовил для томичей множество необычных новинок.

Большая часть новой продукции от свинокомплекса появилась в октябре—ноябре. Этому предшествовала серьезная работа: маркетологи предприятия проанализировали собственный опыт, имеющиеся рецептуры, изучили рынок СФО и других регионов.

Как не потеряться в обилии ассортимента и чего ждать он черной грудинки, ветчинных сосисок и сырных колобков — в нашем материале.

Черные деликатесы и мясные рулеты

Одни из самых интересных новинок свинокомплекса — деликатесы серии «Сибирское копчение». В нее входят две грудинки — «Таежная» и «Сибирская», а также окорок «Сибирский». В первую очередь эти продукты привлекают внимание внешним видом — они действительно черные. Вторая особенность — интересный аромат, в котором чувствуются нотки можжевельника и чернослива.

Все продукты линейки отличаются мягким, очень приятным вкусом. Интересный цвет достигается естественным путем, без добавления красителей по секретным рецептам предприятия. От своих «собратьев» продукты «черной» линейки отличаются тем, что они более копченые и ароматные.

Ряд деликатесов пополнился еще несколькими «светлыми» продуктами. В их числе два мясных рулета — «Свинина по-домашнему» и окорок «Томский». Первый делают из свиной лопатки, второй — из окорока. Из мяса формируют рулет, который оборачивают слоем шпика, а затем варят и коптят.

Тем же, кто предпочитает постные продукты, придется по вкусу другая, более пряная новинка — «Шинка в кунжуте». Это классический свиной окорок с кунжутом. На разработку этой рецептуры технологов свинокомплекса вдохновили отзывы соседей — подобные продукты уже нашли своих ценителей среди белорусских потребителей.

Еще одну хорошую новость свинокомплекс приготовил для ценителей сала. Сало «Крестьянское» — абсолютно традиционный продукт, который готовят из отборной грудинки с использованием лаврового листа, соли и перца. Выдерживают его неделю, и каждый день специалисты отбирают образцы в лабораторию:

— Сало — очень капризный продукт. Поскольку это сырое просоленное мясо, оно очень требовательно к качеству. Чуть что-то не так — это сразу отражается на вкусе, — отмечает Андрей Дядюра, заместитель директора по маркетингу АО «Аграрная группа МП».

Колбасы по ГОСТу

Для любителей традиционных продуктов свинокомплекс «Томский» выпустил новые вареные колбасы — это «Докторская ГОСТ» и «Любительская ГОСТ».

Первая представлена в двух видах — в полиамидной и белковой оболочке, на выбор. Колбаса в полиамидной обладает более нежным вкусом; белковая оболочка придает продукту более насыщенный аромат. При этом используемые при производстве новинок оболочки безопасны и хорошо зарекомендовали себя на рынке. Дорабатывали на свинокомплексе и рецептуры колбас — несмотря на то, что их состав регулирует ГОСТ, есть еще вкус и ароматика продукта. Именно над ними и колдовали на предприятии, чтобы получить идеальную «Докторскую».

«Любительская ГОСТ» — абсолютная новинка. Как и «Докторская», она делается по ГОСТу, однако больше подойдет для любителей колбасы посочнее, поскольку при ее производстве используется шпик.

Еще одна ГОСТовская продукция свинокомплекса, которая претерпела значительные изменения и тоже претендует на звание «хита», — сосиски «Молочные». Теперь они представлены в другой оболочке: на смену полиамиду пришла целлюлоза, которая лучше пропускает аромат копчения. В результате в процессе производства у сосисок образуется небольшая корочка, за счет чего они становятся более сочными.

Ветчинные сардельки и новые «мини»

В линейке сочных новинок свинокомплекса — сосиски и сардельки «Ветчинные». Они содержат в себе крупные кусочки неперемолотого окорока, что как раз добавляет насыщенности вкуса. При этом новинки не похожи на традиционные ветчинно-рубленные колбасы: ничего подобного в Сибири больше никто не производит.

Продуктовый ряд сарделек, выпускаемых свинокомплексом, пополнили также «Сибирские», «Классические» и «Мясные». Самые сочные и питательные из них — «Мясные». А сардельки «Сибирские» отличаются особенной пикантностью, которую им придает набор специй, куда входят кориандр и перец. «Классические» больше подойдут любителям традиционных сарделек.

— Сардельки — очень сочный продукт. Если в сосисках или вареной колбасе мясо более измельченное, то в сардельке оно более крупного помола, отсюда и появляется сочность. Все сардельки выпускаются в натуральной оболочке — череве собственного производства, — добавляет Андрей Дядюра.

Продолжая «сибирскую» тему, предприятие выпустило и новые мини-сосиски, которые называются «Ребятам-Сибирятам». По сути, это улучшенные «Mini» — в них меньше копчения и более сливочный вкус и аромат. Предполагается, что они станут новым «семейным» продуктом.

Как и «Колобки с сыром»: небольшие — на один-два укуса — сардельки, внутри которых полутвердый российский сыр, он и придает продукту нежный сливочный вкус. Прошедшие в торговых сетях дегустации уже показали, что у колобков есть все шансы стать хитом среди взрослых и детей, поскольку среди новинок именно они стали самыми популярными.

Коньяк и орехи

Расширил свинокомплекс «Томский» и линейку сервелатов, популярность которых особенно вырастает именно в новогодние праздники. Помимо оригинального названия, их легко отличить по потрясающему сервелатному рисунку — вкраплениям шпика на срезе батона. Чтобы его получить, не используя при этом разного рода искусственные добавки, потребовалось немало усилий:

— Со шпиком надо уметь работать, и на «Томском» умеют это делать. Благодаря соблюдению определенных температурных режимов во время замеса фарша, шпик получается не таким плавленым и сервелат не «плачет», — отмечает Андрей Дядюра.

Всего в новой серии представлено шесть продуктов — сервелаты «Классический», «Австрийский», «Элитный», «Сибирский», «Ореховый» и «Коньячный». Самый дорогой из них — «Австрийский» — отличается классическим сервелатным вкусом и пряностью (в батоне даже могут попадаться кусочки перца).

«Сибирский», «Ореховый» и «Коньячный» стоят дешевле. Первый из списка можно назвать классическим сервелатом без каких-либо изысков, тогда как два других придутся по вкусу гурманам. Так, «Ореховый» сделан по классической рецептуре и обладает насыщенным ореховым вкусом и ароматом, к тому же он очень пряный. В «Коньячном» ценители распробуют вкус одноименного крепкого алкогольного напитка. «Элитный» и «Классический» также похожи на привычные сервелаты со всеми их вкусовыми особенностями.

Он вам не хамон

Элитная продукция свинокомплекса также пополнилась новинками — томичам предлагают сразу 10 новых видов сырокопченых колбас. Среди них четыре сделаны по ГОСТу: «Столичная», «Свиная», «Брауншвейгская», сервелат «ГОСТ». Еще одна колбаса — «По-домашнему» — сделана не по ГОСТу, но по секретному рецепту, разработанному технологами предприятия. Эта колбаса максимально похожа на настоящую «домашнюю деревенскую».

Все продукты сырокопченой линейки отличаются друг от друга — не только по цене, но и по составу специй и, соответственно, по вкусу. Где-то больше перца, где-то меньше, какая-то колбаса более пряная, другая — скорее нейтральная. Определенно, стоит перепробовать все — чтобы найти то, что больше всего понравится.

На свинокомплексе отмечают, что запуск большой сырокопченой линейки требовал значительной модернизации производства, ведь это самый сложных для производства вид колбас: они «зреют» на протяжении 3–4 недель при строго определенной температуре и влажности.

— У технологов предприятия очень серьезная задача — отслеживать, как проходит созревание, ферментация, как мясо вызревает этот положенный срок. Оно может повести себя как угодно, поэтому заранее все спланировать и предусмотреть невозможно. Малейшее изменение во влажности, температуре и продукт испортился. Это сложная, кропотливая работа, которую нам удалось наладить. Начали в сентябре и к декабрю уже получили желаемый результат. Очень старались успеть к Новому году, чтобы томичи могли поставить на праздничный стол новую сырокопченую колбасу, — отметил заместитель директора по маркетингу.

Стабильная рецептура

Запуск большого количества новинок потребовал серьезных изменений на томском производстве. В частности, для новой продукции на свинокомплексе ввели дополнительные контрольные точки, где проверяется качество продукции. Речь в данном случае идет не столько о безопасности мяса, а о его качественных свойствах, например, о количестве жира и его распределении. Для выпуска новой линейки на производстве также оборудовали климокамеры, усилили контроль качества компонентов: мяса, специй, оболочки. Кроме того, специалистам свинокомплекса пришлось решать ряд серьезных инженерных задач.

В итоге на предприятии получили более стабильную рецептуру всех продуктов. Покупая продукцию свинокомплекса, томичи могут быть уверены в неизменности ее вкуса и качества. При этом на предприятии заверяют, что все нововведения, которые коснулись производства, не отразились на конечной цене продукта, ведь «потребитель не должен платить за инвестиции предприятия». Это не означает, что на свинокомплексе пошли по пути удешевления сырья — на предприятии также используется только качественное мясо собственного производства.

Любителям прежней продукции свинокомплекса не стоит переживать — с появлением новинок их любимые колбасы и сосиски не исчезнут с прилавков. Все новинки можно купить в фирменных магазинах и торговых сетях Томска. Также томские колбасы появились в Новосибирске, Красноярске, а в новом году их смогут попробовать жители Урала, Центрального федерального округа и Казахстана.

Текст: Егор Хворенков

Фото предоставлено АО «Сибирская Аграрная Группа»

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