Топ-5: самые продаваемые в Томске книги за декабрь-2017

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 29 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

Бульон для души, снеговик-маньяк, счастье по-датски, рождественская классика и iPhuck 10.

Какие книги попали в топ-5 рейтинга продаж сети книжных магазинов «Читай-город» в Томске в декабре 2017 года, рассказываем в нашем обзоре.

«Куриный бульон» — одна из самых популярных во всем мире книжных серий, призванных вдохновлять все без исключения человечество на новые подвиги. Первая книга вышла еще в 1993 году — мотивационный спикер, корпоративный тренер и соавтор небезызвестного фильма «Секрет» Джек Кэнфилд решил, что было бы весьма полезным собрать в одном месте реальные истории реальных людей, которые он использует в качестве примеров на своих тренингах и семинарах по саморазвитию. Позже к нему подключились его коллега Марк Хансен и Эми Ньюмарк, променявшая карьеру финансового аналитика и специалиста в области финансов и телекоммуникаций на издательское дело.

Съедобное название серии объясняется очень просто — куриный бульон (или суп, как в оригинале) незаменим при лечении недугов, а им подвержены не только наши тела, но и души. На сегодняшний день опубликовано более 250 «бульонных» вариаций, рассчитанных на разную публику. На русском языке вышло три книги: «Куриный бульон для души: 101 лучшая история», «Куриный бульон для души: 101 история о любви» и — новинка этого года — «101 история о счастье». Для тех, кому не хватает сил/вдохновения/упорства для того, чтобы в новом году наконец свернуть непокорные горы, за которыми прячется счастье, — сотня историй от людей, у которых это получилось.

Первый снег — это обычно весело и местами романтично. Как и первые снеговики — часто нелепые, кривобокие, но крайне милые. Если, конечно, сверху не покоится пристроенная чьей-то заботливой рукой голова зверски убитой женщины.

На дворе 2004-й, и в Осло орудует маньяк — его жертвами становятся замужние женщины с детьми, прошлое которых, как выясняется впоследствии, не назовешь кристально чистым. Найти кровожадного убийцу, который заявляет о себе каждый раз, как выпадает первый снег, под силу только Харри Холе — неравнодушному к алкоголю, склонному к социопатии и в целом не самому приятному человеку, но при этом отменному сыщику. Он видит то, что упускает полиция, ведь его блестящие дедуктивные способности — отнюдь не выдумки.

Возможно, «Снеговик» не самая подходящая книга для каникул (в умении погрузить читателя в жуткую атмосферу автору не откажешь), но определенно необходимая к прочтению тем, кто еще не знаком с Ю Несбё и его героем-детективом. Роману в этом году, кстати, исполнилось уже 10 лет, всего на сегодняшний день вышло уже 11 книг о Харри Холе, а сам автор признается, что уже не помнит, как придумал своего героя 20 лет назад.

Вместе с мужем Хелен Рассел решилась на настоящую авантюру — оставить родной Лондон, карьеру в глянцевом журнале и вообще всю прежнюю жизнь и поселится в небольшом датском городке Биллунд. Датчане — истинные знатоки счастья, все чаще уверяют нас в последнее время, и Хелен на новом месте решила разобраться, так ли этом на самом деле.

Тщательно изучив, из чего складывается жизнь самых счастливых на свете людей, познакомившись, с невероятным количеством представителей разных профессий и образов жизни, погрузившись в местный быт и распробовав местную кухню, бывшая жительница Лондон составила список условий, необходимых для достижения «того самого». В общем-то, ничего сложного в следовании советам, которые собрала в своей книге Рассел, нет, если вы вдруг решили попробовать на себе, что такое счастье по-датски. Стряхнуть с себя лень и усталость, заняться спортом, окружить себя комфортом и любовью и просто наслаждаться жизнью! Но книга примечательна не только этим — автор не зря потратила немало времени на то, чтобы досконально изучить, из чего складывается жизнь сегодняшних датчан. Всем, кто интересуется Данией, чтение определенно будет полезным.

В серию «Рождество приходит к нам» от издательства «Рипол-Классик» входит всего шесть книг. Это сборники классических рассказов зарубежных и русских писателей, очерков и воспоминаний, стихотворений для детей и взрослых — красивых, трогательных и местами трагичных, объединенных общей новогодне-рождественской тематикой.

В книгу «Рождественские рассказы зарубежных писателей» вошли «Легенды о Христе» шведской писательницы Сельмы Лагерглёф; знакомая с детства грустная сказка Андерсена «Девочка со спичками»; короткая, но сильная новелла о семейном несчастье Ги де Мопассана «Сочельник»;

совсем не новогодний, но добрый рассказ про исправившегося великана-эгоиста Оскара Уайльда; а также «История голубого алмаза» Артура Конана Дойля — о предрождественском мини-расследовании Холмса и Ватсона. Для тех, кому хочется отвлечься от суеты и немного погрустить в Новый год.

Пятнадцатый по счету роман Пелевина вышел в нынешнем сентябре, любезно взяв на себя роль предмета бурных обсуждений на весь остаток года. Лучший роман автора за 10 лет, одно из самых неудачных творений, обычная себе книга — и так далее, и так далее. Кстати, «iPhuck10» вошел в десятку самых продаваемых художественных книг года по версии российского издания Forbes.

На дворе вторая половина XXI века, Россия вновь пребывает в статусе империи (на троне - Аркадий Шестой), предоставив свое воздушное пространство в аренду другим воюющим государствам. Все население поражено вирусом Зика, что делает невозможным или нежелательным размножение старым-добрым методом, и детей теперь выращивают в пробирках. А посему в активном обиходе «айфаки» — гаджеты, одновременно выполняющие функции секс-игрушек, симулирующих реальные контакты в виртуальном мире, и «облака», где хранится вся информация о пользователе.

Главные герои романа — Порфирий Петрович и Маруха Чо. Первый — компьютерная программа, которая ведет полицейские расследования и параллельно сочиняет о них романы; вторая — искусствовед, арендовавшая Порфирия в аренду для исследования «гипсовой эпохи» искусства, пришедшейся на первую четверть XXI века. Собственно, с их «взаимодействия» все и начинается. А за подробностями пожалуйте к самому господину Пелевину.

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