Афиша Томска.

Ожидаемые события января-2018

Томский Обзор / Фото: 29 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

Что ожидает нас в культурно-развлекательной жизни Томска в январе, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

Спектакли

Рождественская история про людей и оживших игрушек, разыгрываемая под волшебную музыку П. И. Чайковского. Капризный черствый мальчик превращен в уродливую деревянную куклу — Щелкунчика, и лишь чистое любящее сердце маленькой девочки способно освободить его от злых чар. Вереница превращений, настоящее елочное царство и множество спецэффектов делают зрелище сказочно волшебным.

Когда и где: 7 января в театре «Версия».

Время и стоимость билетов: 11:00, 250 рублей.

Аудитория: 4+.

Вокзал. Расставания и встречи. Он и она. Откровенные истории — рассказы Дениса Драгунского.

Контрапунктом к этим грустным и смешным текстам про жизнь прозвучат стихи — яркие и глубокие поэтические рефлексии. Их автор — Андрей Амлинский, известный московский рекламист, автор многих ставших «народными» слоганов.

Роли исполняют заслуженный артист России Александр Постников и актриса Томской драмы Олеся Казанцева.

Когда и где: 13 января в пространстве «Арбат» (пр. Фрунзе, 46).

Время и стоимость билетов: 19:00, 650 — 950 рублей.

Аудитория: 18+.

Театр куклы и актера «Рататуй» проведут традиционный рождественский вертеп.

Рождественский вертепный театр — это старинное сценическое кукольное представление, рассказывающее о главном событии рождественской ночи — истории рождения Иисуса Христа. В небольшом деревянном театрике — «вертепе» — куклы поведают историю о добром пастушке и мудрых волхвах, о несчастной Рахиль, о коварном царе Ироде и о том, как он будет наказан.

Когда и где: 14 января в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 12:00, 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Они: офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся бизнесмен. Каждый из них достоин лучшего, но жизнь сложилась так, как сложилась.

У каждого своя судьба, своя трагедия. У них нет работы, нет денег.

Единственная их надежда — элитное мужское стриптиз-шоу, в которое еще нужно попасть. Никто из них раньше ничем подобным не занимался, им страшно и смешно одновременно, но это их последний шанс — получить возможность зарабатывать хорошие деньги, а заодно доказать окружающим и самим себе, что ничего невозможного нет, главное — сильно захотеть!

Когда и где: 15 января в Театре драмы.

Время и стоимость билетов: 19:00, 600 — 1500 рублей.

Аудитория: 16+.

Музыкальная постановка, в которой остроумные диалоги органично сочетаются с яркими, мелодичными песнями, рассчитана на зрителей всех возрастов.

В спектакле много песен, которые сочинил выдающийся латвийский композитор Ник Матвеев.

Известный актер Мартиньш Вилсонс выступил в качестве режиссера. В спектакле, помимо него, роли исполняют Арнис Лицитис и Иварс Калныньш. В основу спектакля положены рассказы выдающегося российского писателя Сергея Козлова.

Когда и где: 22 января в Театре драмы.

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 2300 рублей.

АУДИТОРИЯ: 12+.

Под названием моноспектакля спрятался Петр Зубарев, актер, режиссер, основатель театра «Желтое окошко» в Мариинске.

Это ещё одна творческая попытка постичь тайну устройства мира. Кто-то ищет истину в книгах, кто-то — в окружающем его мире вещей и явлений, кто-то копается внутри себя, кто-то пишет стихи, а кто-то строит адронный коллайдер в надежде разобрать механизм Вселенной на мелкие детали.

Когда и где: 26 января в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 рублей.

Аудитория: 16+.

Концерты

Новогодние приключения домовенка Кузи и Деда Мороза.

Когда и где: со 2 по 7 января в камерном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: в 10:00 и 12:00, 300 рублей.

Аудитория: 0+.

Зрителей ждет новогоднее ретро-супер-шоу!

Когда и где: 6 января в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1000 — 1800 рублей.

Аудитория: 6+.

Мария известна не только своими авторскими каверами на популярные композиции, но и как танцовщица фламенко. В течение концерта зрители смогут насладиться атмосферой испанского танца, ритмом каблучков и звуком кастаньет.

Когда и где: 14 января в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 рублей.

Аудитория: 12+.

В концерте будет звучать дуэт двух инструментов — духового органа и (впервые в Томске) барочной виолончели. На старинной виолончели играет известный питерский музыкант Александр Листратов, на органе — солистка Томской филармонии — Мария Блажевич.

Когда и где: 16 января в Римско-католической церкови св. Розарии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 200 рублей.

Аудитория: 0+.

В программе: Бах, Пуччини, Митио, Тадао и традиционная японская музыка с участием ансамбля японской музыки «И свет, и ветер».

Когда и где: 26 января в органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 350 — 500 рублей.

Аудитория: 6+.

Кино

Информацию о расписании сеансов и стоимости билетов во всех кинотеатрах Томска смотрите на Афише.

Драма «Величайший шоумен»

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

В главных ролях: Хью Джекман, Зак Эфрон, Зендея, Ребекка Фергюсон, Мишель Уильямс, Пол Спаркс, Гэйл Ранкин, Яхья Абдул-Марин II, Кевин Дуэйн, Жаклин Хонулик.

Когда и где: с 4 января в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакел.

Аудитория: 12+.

Драма «Большая игра»

Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?

В главных ролях: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера, Джереми Стронг, Крис О’Дауд, Дж. С. МакКензи, Брайан Д’Арси Джеймс, Билл Кэмп, Грэм Грин.

Когда и где: с 11 января в «Киномаксе».

Аудитория: 16+.

Ужасы «Форма воды»

Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать…

В главных ролях: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Даг Джонс, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг, Дэвид Хьюлетт, Ник Сирси, Стюарт Арнотт, Найджел Беннетт.

Когда и где: c 18 января в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Мультфильм «Приключения Паддингтона 2»

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

В главных ролях: Бен Уишоу, Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Салли Хокинс, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Мари-Франс Альварез, Санджив Бхаскар.

Когда и где: с 18 января в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 6+.

Фантастика «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.

В главных ролях: Дилан О’Брайен, Томас Сэнгстер, Кая Скоделарио, Уолтон Гоггинс, Роза Салазар, Эйдан Гиллен, Кэтрин МакНамара, Натали Эммануэль, Патришия Кларксон, Джанкарло Эспозито.

Когда и где: с 25 января в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 16+.

Выставки

Уникальная выставка минералов из частной коллекции Светланы Петровны Павской насчитывает несколько тысяч образцов из разных стран мира. На выставке вы узнаете о свойствах камней, в том числе и лечебных, как ухаживать за ними, а также тайны и загадки, которые хранят минералы, и легенды, с ними связанные.

Когда и где: до 4 февраля в Томском областном краеведческом музее.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 18:00 (с 4 по 7 января — с 12:00 до 20:00), 40 — 100 рублей.

Аудитория: 0+.

В этом году дедушка устроил в музее свою резиденцию. С собой он прихватил верных помощников: сварливого деда Кандальдука, молодое Рождество и много-много подарков.

Когда и где: до конца января в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 19:00, 20 рублей.

Аудитория: 0+.

Посетителей приглашают окунуться в мир ярких красок и познакомиться ближе с творчеством Леонида Гузарова.

Когда и где: до конца января в Доме искусств.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 19:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Общество

Участников ждет конкурс зимних тарантасов, развлекательная программа, дискотека, спортивные конкурсы, фестиваль рисунков на снегу и многое другое.

Когда и где: с 1 по 8 января на площади Ново-Соборной.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 0+.

Тильдозайка — самая душевная и любимая кукла из семейства Тильда. Многократно трансформируемая мастерицами и тем не менее очень узнаваемая. Это кукла, которая создает настроение своей непосредственностью и обаянием.

Когда и где: 3 января в Российско-немецком доме.

Время и стоимость билетов: 14:30, 1500 рублей.

Аудитория: 13+.

В программу экскурсии по усадьбе купца Голованова, где располагается дом, входит рассказ о немецких рождественских традициях, национальные танцы, мастер-класс по прикладному творчеству и чаепитие. Запись обязательна!

Когда и где: c 3 по 8 января в Российско-немецком доме.

Время и стоимость билетов: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, от 300 рублей.

Аудитория: 6+.

Сказки и песни о Ленине и зайцах — это музыкально-психоделическая программа для взрослых, состоящая из авторских песенных композиций Натальи Нелюбовой, написанных по мотивам древней кулайской культуры (5 век до н. э. — 5 век н. э.) и из настоящих малоприличных сибирских (и не только сказок).

Когда и где: 5, 6 и 7 января в Томском областном краеведческом музее.

Время и стоимость билетов: 18:00, 400 рублей.

Аудитория: 18+.

В теоретической части встреч вы получите эксклюзивное знание о тонких, сакральных составляющих кулинарного мастерства. Например, о свойстве и сочетаемости специй, о законах чистоты, о влиянии сознания на процесс приготовления и в итоге — свойства блюд. А так же много других практических и полезных мелочей. Без практики и дегустации тоже не обойдется.

Когда и где: 5, 6 и 7 января в кафе «Радхика».

Время и стоимость билетов: 10:00 — 14:00, 700 — 800 рублей.

Аудитория: 18+.

Мастер-класс познакомит с образами старинной выпечки Поморов. Мезень — это деревня на Русском Севере, где и по сей день пространство сохраняет связь времён.

Когда и где: 13 января в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 370 рублей.

Аудитория: 6+.

Фото: Вероника Белецкая, Роман Сусленко, Мария Аникина, kinopoisk.ru

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