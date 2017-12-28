Где и как встретить Новый год? Гид для томичей

28 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Некрылова

Если тазик оливье, «Ирония судьбы» и речь президента кажутся слишком скучным сценарием для новогодней ночи, этот гид для вас.

Мы собрали заведения, где можно выпить кофе или чего покрепче, узнали, где будет фейерверк и уточнили, до скольких ходит общественный транспорт. И, конечно же, выяснили, можно ли сходить 31 декабря в баню!

Фейерверк

В этом году в Томске будет два городских фейерверка: на площади Ново-Соборной и возле ДТ «Авангард». На Ново-Соборной нам обещают грандиозный фейерверк из 3 тысяч праздничных залпов, причем, высота разрыва зарядов будет достигать 200-250 метров. Пиротехническое шоу под музыку начнется в 1:00 и будет продолжаться 10 минут.

Фейерверк на площади возле «Авангарда» начнется в 01.15 и продлится также около 10 минут. Правда, будет он немного скромнее того, что в центре: почти 200 салютных залпов взлетят на высоту 100 метров.

После фейерверков можно будет в течение часа уехать домой на общественном транспорте: он будет ходить до 02.00 по всем направлениям, в том числе в Тимирязевское и Эушту. Стоимость проезда составит 30 рублей для льготников и 35 для всех остальных. Подробное расписание можно посмотреть здесь.

Вечеринки

Многие заведения общепита и не только приглашают гостей на новогоднюю ночь — с праздничным столом и развлекательной программой.

Ламповый новый год — 2017

Гостей ждет живая музыка, настольные игры, много общения и новые знакомства. Можно приходить с детьми — возрастных ограничений нет!

Подробности

Когда и где: 31 декабря в библиотеке «Зеленая лампа» (ул. Красноармейская, 89а)

Время и стоимость билетов: 22.00 — 09.00, 350 — 500 рублей

Аудитория: 0+

Новый Год на милонге

Никогда раньше не встречали Новый Год на милонге? Давно пора попробовать! В программе милонги ничего необычного, за исключением боя курантов, смены 4 диджеев за ночь и выступления далеких гостей, ну и еще кое-каких сюрпризов. Приглашаются все желающие!

Подробности

Когда и где: 31 декабря в торговом доме «Арбат» (пр. Фрунзе, 46)

Время и стоимость билетов: 22.00, 250 рублей

Аудитория: 18+

Ночной клуб Teatro

Клуб Teatro приглашает на праздник всех, кто хочет встретить Новый год с шиком, блеском и великолепием! В программе вокальные постановки от Гаги, шоу-балет «Театро», DJ Kerimoff & DJ Ilya Yakovlev, Дед Мороз и Снегурочка.

Подробности

Когда и где: 31 декабря в клубе Teatro (пр. Фрунзе 103)

Время и стоимость билетов: с 22.00 до утра, 2500 — 3000 рублей

Аудитория: 18+

Ресторан «Перчини»

Ресторан «Перчини» приглашает на программу «Ангелы и демоны». Заведение будет закрыто, вход только по билетам.

Подробности

Когда и где: 31 декабря в ресторане «Перчини» (пр. Ленина, 54а)

Время и стоимость билетов: с 22.00 до 04.00, 3450 — 3950 рублей

Аудитория: 18+

Гриль-бар «ШашлыкоFF»

Здесь пройдет развлекательная программа «Новый год в прямом эфире». Гостей ждут розыгрыш призов, видеопоздравления от разных городов, танцевальный номер от официантов и многое другое.

Подробности

Когда и где: 31 декабря в гриль-баре «ШашлыкоFF» (ул. Красноармейская 101)

Время и стоимость билетов: с 22.00 до 04.00, 2588 рублей

Аудитория: 18+

Клуб живой музыки «Маяк»

Программу подготовил директор Томской лиги «КВН Университетов», участник проекта «Не спать» на ТНТ Сергей Слесаренко. Гостей ждут новые интерпретации известных шоу: «Пофиг на голос», «Победи звезду Ютьюба в шоу "танцы в Маяке"», «Вечерний БурганДДД» и многое другое. Также обещают подарок от PR-директора Александра Рогожникова, яркое и волнующее шоу Юлии Лапиной и фотосессию с символом года — собакой породы самоед.

Подробности

Когда и где: 31 декабря в клубе живой музыки «Маяк» (ул. Белозерская, 13/1)

Время и стоимость билетов: с 22.00, 2500 рублей

Аудитория: 18+

The Burger Lab

Здесь 2018 год вы будете встречать в настоящих джунглях, попивая тропические коктейли с экзотическими фруктами и пританцовывая под музыку DJ MAGNIFIQUE и DJ SOU. Можно оплатить и просто входной билет, без еды и напитков.

Подробности

Когда и где: 31 декабря в стейк-баре The Burger Lab (ул. Р. Люксембург, 16)

Время и стоимость билетов: с 22.00, 350 — 2500 рублей

Аудитория: 18+

Shisha Rose

Гостей ждет крутой Дедушка Мороз, Снегурочка и Фокусник, дарящие радость в виде шампанского и мандаринов. А также конкурсы, подарки, танцы.

Подробности

Когда и где: 31 декабря в кальянном баре-кафе Shisha Rose (ул. Р. Люксембург, 72)

Время и стоимость билетов: с 21.00, 3000 рублей

Аудитория: 18+

Бары

Многие томские бары открыты в новогоднюю ночь для всех. После фейерверка или встречи нового года дома можно оттянуться в шумной компании. даже если заранее вы этого не планировали.

«Йохан Пивохан» (пр. Кирова 58, пр. Ленина 41) в новогоднюю ночь работает с 21.00 до последнего гостя. Стоимость праздничного стола — 3000 с человека. Можно заплатить только 1000 рублей за программу и посидеть в баре.

«Белые доски» (пр. Ленина 41) работают всю ночь с 20.00. обещают Новый год в русском стиле. Вход от 1000 до 1500 рублей, можно выбрать стол. После 00.00 вход 500 рублей.

Harat’s Pub (ул. Источная, 42, ул. Карла Маркса, 23а) открыт с 00.00 до 6 утра. «Весёлых Дедов Морозов не будет», — обещают в пабе. Зато будет работать диджей. Вход бесплатный, свободный, заранее можно ничего не заказывать.

Hall bar (пр. Ленина 70) работает всю ночь. Вход свободный. В программе — живая музыка.

«Вечерний Баку» (пр. Кирова, 3г) работает с 00.00 до 06.00. На сцене работает ведущий, играет живая музыка. Предзаказ необязателен, вход открыт.

Бани

Большинство городских бань открыты в последний день старого года. Так что, традиция Жени Лукашина и его друзей продолжает жить :)

Баня № 2 (ул. Октябрьская, 20) работает с 10 до 20 часов. Стоимость 250 — 700 рублей за 1 час.

Баня № 3 (ул. Советская, 55) открыта с 8 до 20 часов. Общее отделение — 300 рублей за 2 часа Стоимость отдельных номеров от 550 до 800 рублей. Отдельно продаются березовые, дубовые, пихтовые веники — от 100 до 150 рублей.

Баня № 5 (пер. Островского, 24а) — также с 8 до 20 часов. Стоимость посещения примерно такая же, как и в предыдущей бане. Есть каминный зал на 6 человек, посещение которого стоит 700 рублей за 2 часа.

Баня № 9 (ул. Энтузиастов, 3) 31 декабря работает с 8 до 20 часов. Стоимость посещения 300 — 700 рублей.

Баня № 10 (ул. Транспортная, 12) в последний день года работает с 14 до 22 часов. Стоимость — от 200 до 850 рублей. Здесь самые дешевые пихтовые веники — по 80 рублей.

Баня № 12 (ул. Макарова, 11) открыта по расписанию. Посещение общественного отделения — 280 рублей без учета времени. Веники стоят 130 рублей, но можно приносить свои.

Баня №13 (пер. Ботанический, 6) открыта с 8 до 20 часов. Стоимость посещения 300 — 700 рублей.

Фото: Pixabay.com

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