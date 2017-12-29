Еда. Рецензии.

Ужин в новом кафе Torta

29 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

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АВТОР Мария Симонова

В новое кафе Torta мы шли в первую очередь за десертами.

В меню рассчитывали найти варианты исключительно правильного питания и вегетарианские — обычно Torta обещала максимально натуральные блюда и варианты десертов без молока и яиц. Были приятно удивлены:)

Где: Пр-т Фрунзе, 90, ТЦ «Форум», левое крыло.

Интерьер: Уютно и свежо. Нежный зеленый фирменный цвет Torta оживляет обстановку. Белые резные перегородки между залами и панели на стенах смотрятся воздушно и оригинально, а огоньки гирлянд на окне ненавязчиво напоминают о праздниках и волшебстве.

Мотоцикл в фирменных цветах с нарисованным доставщиком тортов на входе наверняка станет фотозоной (или уже).

Меню: Компактное, изучить можно быстро. Супы (по цене 150 рублей) в основном традиционные, но есть и тыквенный суп-пюре. Закуски и салаты (от 180 рублей) объединены в одну группу и достаточно разнообразны. Здесь и винегрет, и драники с тартаром из сельди, и салат с карамелизированной грушей, сыром дор блю и чечевицей. Горячее (от 320 рублей) в основном готовится на пару. Можно попробовать котлету из индейки sous-vide, ее приготовят в вакуумном пакете. Все блюда с овощами или рисом, но есть и отдельные обычные гарниры (по цене 90 рублей). Еще из сытного предложены пасты (от 260 рублей) и ризотто (от 320 рублей). Все десерты — на витрине.

Представлено в кафе и небольшое детское меню (от 180 рулей), где есть и домашние пельмени, и фузилли с мясными шариками и томатным соусом.

Из напитков можно выбрать традиционный кофе (от 89 рублей), авторский стоит от 180 рублей. Есть любопытные варианты — такие, как медовый латте с куркумой, со смородиной и карамелью, с сыром и сибирскими орешками.

Чайничек классического чая обойдется в 120 рублей, а авторские предложения — от 180. Здесь и липовый с клюквой и медом, и чабрец с грейпфрутом и барбарисом, и малиновый с облепихой и имбирем, зеленый с малиной и личи, в общем, есть что выбрать.

Из холодных напитков — пара морсов (60 рублей), молочные коктейли (150 рублей), смузи (180 рублей) с необычными сочетаниями вроде ананаса со шпинатом, обычные варианты свежевыжатого сока (за 150 рублей), вода (от 80 рублей).

Есть во «вкусном месте», как определяют свой жанр в Torta, и бар. В основном представлены вина (от 750 за бутылку, 180 рублей за бокал). Немного вариантов пива (330 мл за 250 рублей), лаконичный выбор разнообразных крепких напитков (от 180 рублей за 40 мл водки).

С 8 утра до часу дня в Torta можно позавтракать. Экономичные утренние блюда вроде каши обойдутся в 120 рублей, что-то более экзотичное вроде тоста с ростбифом, грушей и вялеными томатами — в 260.

Еда: Из горячих блюд нас заинтересовала котлетка по-киевски с пряным маслом и картофельным пюре. Увы! В 18 часов этого блюда уже не оказалось. Также нас предупредили, что закончился лосось. После мучительных раздумий мы решили попробовать говяжий язык с соусом терияки и овощами гриль. Из напитков заинтриговал смузи черника-миндаль. Пирожные выбирали, долго изучая витрину, где было много красивых и аппетитных вариантов. Было очень сложно, поэтом в итоге мы предпочли традиционное, но очень аппетитное вишневое пирожное и более нетипичное — розмарин с клюквой. К десерту взяли пряный апельсиновый чай с вишней.

Сначала подали чернично-миндальный смузи (180 рублей). Первое впечатление — вкусно! В основе блюда-напитка — черника, банан и йогурт. Судя по всему, именно последний придает смузи освежающий и очень приятный вкус. Миндаля немного.

Потом появился говяжий язык в соусе терияки с овощами гриль (390 рублей). Овощи тоже были с соусом, на первый взгляд цветом он напоминал нечто тыквенное, на вкус оказался томатным. Соус терияки был мягким, не слишком соленым и не забивал вкус языка. Блюдо оказалось вкусным, но очень уж легким. Если бы отличных овощей гриль было немного больше, удалось бы и вкусом насладиться и наесться как следует. Например, сочный шампиньон-гриль был прекрасен, но жаль, что он был только один. Все же от горячего блюда за 390 рублей ждешь не только вкуса, но и сытности.

Пирожные мы дегустировали с подругой, поскольку попробовать только один вид из многочисленных сладких предложений было бы совсем обидно. Решили, что хороши оба варианта. Вишневое (160 рублей) — из вишни в разных вариациях — здесь с ней и желе, и крем-брюле, и мусс с сыром рикотта. Легкое и нежное, не приторное. Просто вишневый фестиваль, поклонникам этого вкуса определенно понравится.

Пирожное розмарин-клюква (155 рублей) — более пикантное и оригинальное. В суфле с розмарином действительно чувствуется его пряно-травяной вкус, и с клюквенной частью он сочетается хорошо. Пирожное тоже воздушное, не слишком сладкое. Такой вариант хорош для любителей попробовать нечто новое.

Десерты подаются на праздничных изящных тарелках.

Пряный апельсиновый чай с вишней (220 рублей за чайник 500 мл) был неплох, но на фоне десертов не очень запоминается. Апельсин ощущается лучше вишни, добавлены пряности, органичные зимой.

Счет: 950 рублей за горячее, одно пирожное, смузи и чай.

Итого: Новая Torta оставила очень приятное впечатление. Понравилась обстановка — и уютно, и светло, и необычно. Меню оказалось больше и разнообразнее, чем мы предполагали, есть немало любопытных вариантов, и они вкусные. Единственное — учитывая легкость, воздушность всех блюд и не самые низкие цены, в этом кафе можно и незаметно разориться:) Если вопрос экономии актуален, то лучше приходить сюда уже сытым и скорее дегустировать, нежели полноценно завтракать/обедать/ужинать.

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