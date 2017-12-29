Что попробовать в Томске в праздники: новогодний гастрономический гид

29 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Некрылова

Что вкусного или необычного стоит попробовать в Томске в новогодние праздники?

Читайте в нашем гастрономическом гиде.

Главный новогодний салат

Оливье можно попробовать во многих заведениях города, причем многие из них конечно же, стараются переосмыслить привычный набор ингредиентов. Так, в «Марле Буа» этот салат делают с тигровыми креветками, в джаз-кафе «Underground» — с телячьим языком, а в ресторане «Тот самый Пармезан» — с запеченной говядиной и свежим огурцом. В ресторане-кофейне «ProCofe» в основном меню оливье отсутствует, зато по просьбе его могут приготовить специально для вас. По словам администратора, по рецепту 1905 года — с овощами и отварной телятиной. В «Мясном кафе» нам отказались раскрывать свой секретный рецепт — правда, хотя менеджеры заведения и необщительны, классические «советские» салаты там готовят хорошо и попробовать там оливье стоит.

Но самый интересный вариант из тех, что нам удалось найти — это оливье в «Torta», недавно открывшей еще одно кафе на проспекте Фрунзе. Новогодний салат там делают с домашним майонезом на основе перепелиных яиц и ростбифом, приготовленным методом sous vide. То есть, в вакууме, когда продукт в упаковке без воздуха помещают в печь или ёмкость с термостатом и готовят при постоянной, точной и низкой температуре. Это позволяет добиться особой нежности продукта и его идеального маринования.

Но не во всех ресторанах можно поностальгировать над тарелочкой любимого с детства салата. Например, в ресторане «Река 827» и кафе «Карл у Клары» нет его вовсе.

Зимние напитки

После прогулки по зимнему Томску самое то — согреться горячим напитком. Новогоднее настроение создают ароматные глинтвейны и пунши. Алкогольные или нет — зависит от возраста и способа передвижения по городу:)

Неплохой выбор глинтвейнов, грогов и пуншей предлагает «People’s». Алкогольные напитки здесь варят с пряностями, цитрусовыми и свежей мятой — если это полагается по рецепту.

В «ProCofe» можно попробовать клюквейн — глинтвейн, сваренный не на вине, а на клюквенном соке. Для любителей напитков покрепче сока в него могут добавить коньяк.

В «Underground» предлагают безалкогольные зимние напитки: таежный сбитень с брусникой, медом и пряностями и согревающий чай с облепихой, медом, имбирем и розмарином подается с вареньем из сосновой шишки.

В кафе «Дыхание вока» в первых числах января ожидается прибытие рождественского эля от томской пивоварни Fun Craft Brew. Это будет эль с традиционными рождественскими специями, которые обычно применяются для приготовления глинтвейна.

Что-то новенькое

В зимнем меню в ресторане-кофейне «ProCofe» значится «Блестящее мясо с маринованными огурчиками на рисовой подушке». Как выяснилось, под этим названием скрывается свинина, которая действительно блестит благодаря секретному соусу, о котором сказали только то, что в его состав входит мед. Огурчики подаются отдельно.

В том же кафе можно попробовать «Сельдь без шубы в соусе демиглас». Это соленая сельдь и картофель с мясным соусом по французскому рецепту, который готовится из говяжьих костей и овощей целый день. Необычное сочетание!

В «Дыхании вока» лепят настоящие китайские пельмени. Оказывается, это традиционное новогоднее блюдо в Китае, где вообще существует огромное множество «пельменеобразных». Маленькие пельмешки цзяоцзы делают с мясом и капустой, а для вегетарианцев — без мяса. А еще есть большие и очень сочные пельмени шаомаи с курицей, рисом и грибами и баодзы с уткой! Только надо поторопиться: сезон новогодних пельменей в «Дыхании вока» короток, их будут подавать только со 2 по 10 января.

Фото: pixabay.com, кафе Torta, «Дыхание вока»

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