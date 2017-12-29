Список мест: где перекусить в Томске 31 декабря?

29 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Куда зайти 31 декабря, чтобы выпить кофе или шампанского, и не очутиться перед запертыми дверями?

Мы собрали для вас список томских заведений, которые будут открыты в предновогодний день.

До 14.00 — 15.00

Кафе азиатской кухни Mr. Tako с 11.00 до 14.00 (пр. Ленина, 1в).

Кофейня «Кафетериус № 14» с 10.00 до 16.00 (пр. Ленина, 113).

До 16.00

Бар «Строганина» с 12.00 до 16.00 (ул. Карла Маркса, 17а).

Кафе PastaMama с 10.00 до 16.00 (пр. Ленина, 121).

До 17.00

Кофейня «Буланже» с 10.00 до 17.00 (пр. Ленина, 80, ул. Нахимова, 2, пр. Фрунзе, 61, пр. Ленина, 133, пр. Кирова 5а).

Кафе «Дыхание вока» с 10.00 до 17.00 (пр. Ленина, 22).

Гриль-бар «Корона» с 12.00 до 17.00 (ул. Учебная, 22).

До 18.00

Кофейня «Шоколад» с 11.00 до 18.00 (пр. Ленина, 46).

Ресторан-кофейня ProCofe c 10.00 до 18.00 (пр. Ленина, 100).

Ресторан «Река 827» с 12.00 до 18.00 (пер. Кооперативный, 2).

Пивной ресторан «Мюнхен» с 12.00 до 18.00 (ул. Советская, 2).

Кофейня Pumpkin с 10.00 до 20.00 (ул. Советская, 110).

До 19.30

Кафе вегетарианской кухни «Рада и К» с 12.00 до 19.30 (пр. Кирова, 22).

До 20.00

Стейк-хаус «Антрекот» с 10.00 до 20.00 (ул. Трифонова, 22).

Пиццерия Make Love Pizza с 10.00 до 20.00 (пр. Ленина, 85а).

Кафе Yes bar c 12.00 до 20.00 (ул. Усова, 11б).

Стейк-хаус «Ранчо» с 10.00 до 20.00 (ул. Усова, 9б стр. 2).

До 21.00 — 22.00

Кафе-кондитерская «Пеки, Лола!» с 10.00 до 21.00 (ул. Кузнецова, 1).

Гастробар «Пушкин» с 12.00 до 22.00 (пр. Ленина, 81/1).

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