Список мест: где перекусить в Томске 31 декабря?
Куда зайти 31 декабря, чтобы выпить кофе или шампанского, и не очутиться перед запертыми дверями?
Мы собрали для вас список томских заведений, которые будут открыты в предновогодний день.
До 14.00 — 15.00
Кафе азиатской кухни Mr. Tako с 11.00 до 14.00 (пр. Ленина, 1в).
Кофейня «Кафетериус № 14» с 10.00 до 16.00 (пр. Ленина, 113).
До 16.00
Бар «Строганина» с 12.00 до 16.00 (ул. Карла Маркса, 17а).
Кафе PastaMama с 10.00 до 16.00 (пр. Ленина, 121).
До 17.00
Кофейня «Буланже» с 10.00 до 17.00 (пр. Ленина, 80, ул. Нахимова, 2, пр. Фрунзе, 61, пр. Ленина, 133, пр. Кирова 5а).
Кафе «Дыхание вока» с 10.00 до 17.00 (пр. Ленина, 22).
Гриль-бар «Корона» с 12.00 до 17.00 (ул. Учебная, 22).
До 18.00
Кофейня «Шоколад» с 11.00 до 18.00 (пр. Ленина, 46).
Ресторан-кофейня ProCofe c 10.00 до 18.00 (пр. Ленина, 100).
Ресторан «Река 827» с 12.00 до 18.00 (пер. Кооперативный, 2).
Пивной ресторан «Мюнхен» с 12.00 до 18.00 (ул. Советская, 2).
Кофейня Pumpkin с 10.00 до 20.00 (ул. Советская, 110).
До 19.30
Кафе вегетарианской кухни «Рада и К» с 12.00 до 19.30 (пр. Кирова, 22).
До 20.00
Стейк-хаус «Антрекот» с 10.00 до 20.00 (ул. Трифонова, 22).
Пиццерия Make Love Pizza с 10.00 до 20.00 (пр. Ленина, 85а).
Кафе Yes bar c 12.00 до 20.00 (ул. Усова, 11б).
Стейк-хаус «Ранчо» с 10.00 до 20.00 (ул. Усова, 9б стр. 2).
До 21.00 — 22.00
Кафе-кондитерская «Пеки, Лола!» с 10.00 до 21.00 (ул. Кузнецова, 1).
Гастробар «Пушкин» с 12.00 до 22.00 (пр. Ленина, 81/1).