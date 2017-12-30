Истории томичей: Новый год 1978-88 в общежитии №6 ТГУ

Томский Обзор / Фото: 30 декабря 2017 // Фото: vk.com/vseotomske

Как раньше отмечали Новый год? Своими историями разных лет делятся томичи.

О празднике в общежитии № 6 Томского госуниверситета рассказывает томичка Татьяна.

Первый Новый год в общежитии: 1987–88 гг.

Мехмат, как и сейчас, обитал в общежитии № 6 ТГУ по улице Советской, 59. Пожалуй, это самое «козырное» расположение общежития среди остальных общежитий ТГУ: центр города, рядом Горсад, через дорогу — главный корпус университета. Продуктовые магазины были недалеко, а это важно — новогодний стол собирали из того, что покупали в магазинах на нашу стипендию. Она тогда на мехмате была приличная — 70 рублей, на других факультетах — 45 рублей. А средняя зарплата в Томске в то время была 80–120 рублей.

На новый год кооперировались. Девочки готовили, мальчики отвечали за продукты — ходили по очередям, доставали «дефицит», спиртное. Тогда даже шампанское купить было большой проблемой, тем более если тебе не исполнилось 21.

Это фото накануне Нового года на фоне общежития (так оно выглядело тогда — сайдинга не было). Справа я, слева — однокурсница Елена Сорокина, мы жили в одной комнате. Шубы тогда у всех были искусственные.

Топ-5 магазинов возле общежития № 6 1. Гастроном «Верхний» — теперь «Сибирское бистро» на Ново-Соборной площади. 2. Овощной на пересечении Герцена-Белинского. 3. Булочная на ул. Кузнецова рядом с домом Эдисона Денисова. 4. Магазин «9» — на пересечении улицы Учебной и проспекта Ленина. 5. «Белочка» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Беленца. Любимый всеми магазин — какие там были конфеты, и как там пахло настоящим кофе!

На Новый год экономисты и мехмат заключали перемирие (обычно соперничали), готовились все вместе. В холле первого этажа ставили ёлку, где брали, не скажу — может быть, комендант предоставлял. Делали большую стенгазету. Устанавливали аппаратуру для дискотеки: катушечные магнитофоны и колонки. Всегда находились такие фанаты-меломаны, у которых были катушки с самыми модными композициями.

На втором этаже в комнате студсовета мехмат делал кафе «Ожерелье Антуана» — там можно было купить выпечку и напитки: морсы, соки — в ход шло варенье, привезенное из дома. Можно было посидеть за столиками за чисто символическую цену. Студенты превращались в официантов: белые рубашки, черные бабочки, белые салфетками через руку. Пара барменов готовили заказы. Продукты на выпечку и напитки покупались в складчину — все скидывались по чуть-чуть: рубль — полтора с человека.

В «учебке» на третьем этаже делали фотостудию. Среди старшекурсников были любители фотографии — они и отвечали за новогоднюю фотосъемку.

Студсовет отвечал за Деда Мороза и Снегурочку. Часов в 9 вечера они поздравляли общажных ребятишек. Тогда было много семейных студентов с детьми. Профком выделял деньги на небольшие подарочки.

Новогодние столы готовили обычно в комнатах у девочек. К ним приходили в гости мальчики из «дружественных» комнат. Еда была простая, но вкусная. Главное блюдо — пельмени. Сами лепили редко, обычно это были покупные пельмени машинной лепки. Холодильников тогда не было — пельмени хранили в сетках-авоськах на гвоздике за форточкой. И наглые синички все время пытались их клевать. Поэтому пельмешки бывали в дырочку.

Кроме пельменей готовили салаты: оливье, винегрет, мимозу. Доставали из-под кровати домашние соленья: грибочки, помидоры, огурчики. На сладкое — варенье, «кондитерская колбаска» из печенья и орехов. Чай — из самовара! Электрочайников тогда тоже не было, зато был трехлитровый электросамовар.

Шампанского не было, но была одна штука… В общем, пацаны наши накануне Нового года ходили на вокзал вагоны разгружать. И рассчитались с ними яблоками, сахаром-песком и 10-литровой бутылью вишни в спирту. Мы её развели в пропорции 1:3, но пили только мальчики. Девочки от «пьяной» вишни становились румяными и веселыми.

К 12 ночи все переодевались, наводили прически. Плоек тогда тоже не было и с лаком для волос напряженка. Крутили волосы на сахарную воду и бумажные бигуди. Телевизоры были, но редко у кого. У наших друзей-мальчишек был.

Встречали Новый год за столом, слушали поздравление партии и правительства. Обменивались небольшими сувенирами: ручки, календарики. К часу ночи все подтягивались в холл первого этажа. А там уже была настоящая праздничная программа: и ёлку зажигали, и Деда Мороза звали. Танцы, конкурсы — все как положено, до самого утра. И в кафе на второй этаж бегали, и в фотостудии снимались.

В холле первого этажа на Новый год

Часа в три ночи собирались гулять в Горсад, катались на горке. Как-то хотели пробраться на стадион «Труд» — там был каток, но в новогоднюю ночь он был закрыт. Пришлось возвращаться в общежитие. Под утро, помню, еще чуть драки не случилось. Рядом же ещё общежитие юристов было (№ 5), вот они и заглянули на огонёк. Сначала было пошли «стенка на стенку», но дежурные из студсовета это дело быстро пресекли.

1 января, конечно, отсыпались. Вечером ходили на Главпочтамт — на переговорный пункт, позвонить родителям — поздравить. Ходили компаниями. Потому что звонили в разные регионы страны, и ожидание ответа можно было ждать часами. Вот поэтому и ходили толпой — чтобы было не скучно ждать.

А уже со второго января начинали готовиться к экзаменам — всё-таки сессия.

Увидела и вспомнила, что был же ещё новогодний КВН между первым и вторым курсами мехмата. Эти переодетые в девочек мальчики — как раз команда 2-го курса.

Текст: Анастасия Ткаченко

Фото из личного архива героини

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