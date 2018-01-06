Истории томичей: Новый год с подругами, 1979-1980 и 90-е годы

6 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Как раньше отмечали Новый год в Томске? Своими историями разных лет делятся горожане.

О праздниках в 1979–1980 и 90-е годы рассказывает томичка Инна.

Новый год 1979—1980 гг.

Звонит мне моя подруга Наташа перед Новым годом и говорит: «Ты где встречаешь Новый год?» Я отвечаю, что дома с родителями и сестрами. «А не хочешь встретить с моими одноклассниками?» А мы на тот момент на первом курсе учились. Я говорю: «Ну да, можно было бы встретить Новый год с двумя парнями, вот только у меня родители дома, и практически ничего не готово к празднику». Пошла к маме, объяснила ситуацию. Решили, что родители отметят Новый год у друзей, а мы с Наташей и двумя одноклассниками — в нашей квартире. Ну, а чтобы нам не скучно было, нам оставили двух моих сестер.

Первая проблема решена, но вторая проблема в том, что срочно нужно было убрать всю квартиру. А третья — еды для гостей в доме вообще не было. Я пулей вымыла квартиру, сама удивилась, что удалось. Мама позвонила приятельнице, которая была директором продовольственного магазина. Мама это очень редко делала, но ситуация была крайняя. Времена такие были — дома почти ничего, из праздничного, разумеется. Картошка, морковка, капуста были, а вот для новогоднего стола — ничего. Мама договорилась, и я пошла в продовольственный магазин. Пришла через заднее крыльцо, и тетя Валя вытащила мне сумку. Мы ее дома раскрыли, а там оказалось все, нужное для Нового года — колбаса, икра, шампанское, конфеты — все, как положено.

Приехала Наташа, мама с папой ушли, и мы стали ждать одноклассников. Пока ждали их, играли с сестрами. Было хорошо, весело. Время 10 — одноклассников нет, 11 — нет, 12, Новый год, одноклассников нет. Нам надо шампанское открывать с Наташей, а мы, естественно, не умеем. Наташа, как самый смелый человек, взялась за дело. Кое-как мы отковыряли эту пробку, она выстрелила вверх, шампанское вылилось. У нас еще долго-долго на потолке оставались следы брызг. Выпили мы с подругой за Новый год, потом с сестрами пели и танцевали, играли в нарды. Одноклассников так и не было. Нам то было весело, но и немного грустно — Наташа ждала одного из них. Вот мы сестер уложили и пошли на улицу гулять. Идем и встречаем их, гадов таких. Они, оказывается, приехали в Академгородок, но кто-то их по дороге к нашему дому перехватил.

Новый год в начале 1990-х

Дело было уже после окончания университета. Был сухой закон. А мы с Леной ездили в Германию, и в качестве сувениров привезли из Германии много-много маленьких бутылочек со спиртным. Время было опять-таки тяжелое и подготовка к Новому году была непростой, что касалось продуктов, приготовления и спиртного. Ну с продуктами, проявив чудеса кулинарного искусства, мы приготовили салат, горячее, даже торт испекли, а на стол решили поставить эти маленькие бутылочки. Единственное, чего нам не хватало для полноты ощущения праздника, — не было ёлки. А встречали Новый год у моей тети. Она в тот год уехала в Казахстан, а мне оставила ключи, чтобы я там жила. Жить не жила, а Новый год было где встретить. Не знаю, почему мы заранее не подготовились и ёлку не достали. Видимо, с ними тогда тоже было не очень хорошо. Я пошла в Ленино общежитие за какими-то вещами, не помню, какими. Иду и думаю — хорошо было бы ёлку найти. Иду, иду, смотрю — стоит! Сначала я подумала, что она просто там растет. Потом присмотрелась — стоит странно. Подошла, подергала и вытащила. Посмотрела по сторонам. Решила, что кто-то, наверное, купил себе две ёлки: красивую себе забрал, а эту оставил для таких как я. Я её взяла и принесла нам. Лена была счастлива.

В отличие от предыдущей истории, на этот раз все гости пришли. Стол был, ёлка была. Как и вся страна, выкручивались из невыкручиваемых ситуаций, праздник нам ничего не могло испортить.

Текст: Анастасия Ткаченко

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